Eelmise sajandi alguses sündinud Bekkeri villa ärkas uuele väärikale elule

Kui paljud arendajad vaatavad erinevatel põhjustel käsitööst mööda, siis siin on see au sees. „Põhjamaises taustsüsteemis on vahel põhifookuses praktilised näitajad, ent tasub anda sama kaal ka ilule ja esteetikale, mis on inimesele tegelikult tunnetuslikult sama olulised baasväärtused kui funktsionaalsus ja läbimõeldus“, tutvustab Creativestate filosoofiat Rain Kont.