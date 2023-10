Miks peaks kodune ventilatsioon tagastama peale soojuse ka niiskust?

Õhukvaliteedi tähtsus

Aga kui palju õhukvaliteet meid mõjutab? Väga palju! Õhuvahetusest sõltub see, kuidas end tunneme, milline on meie energiatase ning kui vastuvõtlikud oleme erinevatele viirustele. Lisaks mõjutab see otseselt meie stressitaset ja produktiivsust. Mitmed uuringudki näitavad, et ligi 50 protsenti haigustest on põhjustatud just halvast õhukvaliteedist.

Erinevad ventilatsiooniseadmed

Ventilatsioonisüsteemi südameks on kvaliteetne ventilatsiooniagregaat. Näiteks on olemas soojus- ja niiskustagastusega ventilatsiooniseadmed. Samuti on agregaate, milles on mõlemad funktsioonid. Nii palju, kui on eramuid, on ka ventilatsiooniseadmeid ning iga kodu jaoks leidub kindlasti see õige.