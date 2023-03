Soojustagastusega ventilatsioon: miks seda valida ja kuidas see aitab küttekuludelt kokku hoida?

Äripindade soojustagastusega ventilatsioon

Ventilatsiooni paigaldus tööstushoonetes

Ventilatsiooni paigaldus lõpeb mõõdistamisega

Mõtlemapanev on fakt, et ligikaudu 50 protsenti haigustest on põhjustatud halvast õhu kvaliteedist.

Seadistused, mis vastavad teie eelistustele

Soojustagastusega ventilatsiooni puhul on kasutajal võimalik valida erinevate seadistuste vahel, mis sobivad just tema päevakava ja eelistustega. Samuti saab määrata seadistusi, mis on seotud kindlate nädalapäevade või kellaaegadega. Nii on ruumi õhk ja temperatuur alati just see, mida soovite ja just sel ajal kui seda vajate.