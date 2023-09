Korralik ventilatsioonisüsteem teeb elu lihtsalt paremaks

Tõhusa ventilatsioonisüsteemi südameks on muidugi kvaliteetne ventilatsiooniseade, mis tagab ruumides piisava õhuvahetuse ja aitab säästa ka küttekuludelt. Aga kuidas valida see õige agregaat, mis vastaks teie soovidele ja ruumi nõudmistele?

Mis on ventilatsiooniseade?

See on seade, mis suudab vahetada hoones õhku oluliselt efektiivsemalt kui loomulik ventilatsioon. Ventilatsiooniagregaat filtreerib õhu bakteritest ja allergeenidest ning tagab ruumides alati värske atmosfääri.

Erinevad ventilatsiooniseadmed

Aina enam on populaarsust kogumas soojustagastusega ventilatsiooniseadmed. Süsteemi põhimõte on lihtne: väljamineva õhuga soojendatakse sissetulevat värsket õhku, seejuures must ja puhas õhk omavahel ei segune. See muudab süsteemi energiasäästlikuks, aidates saavutada umbes 80-protsendilise soojustagastuse. Mõni seade suudab meie kliimas saavutada isegi 90-protsendilise soojustagastuse.