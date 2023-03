Imetabane mereäärne perekodu! Lauri Pedaja ja Helen Adamson tutvustavad, mida nemad kodu juures hindavad

Klassikalistest kolmandiku võrra väiksemad ridaelamud on loomulikult soodsamad ka oma hinnalt, kuid ennekõike on just praktiline ruumikasutus, skandinaavialik siseviimistlus ja soe kodutunne see, mis teeb neist sellised kodud, et vajadusel võiks neist kasvõi jõuga kinni hoida.