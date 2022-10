Koduotsijad, lõpetage otsingud! Tallinna külje all kerkivad uued unistuste kodud

Miljööväärtuslik Neeme kaluriküla on kauni Pärituule residentsi võrra rikkamaks saanud. Arhitekt Ülar Marki projekteeritud ja sisearhitekt Karita Tammiku käe all loodud funktsionaalsed neljatoalised saunaga ridaelamud ootavad esimesi elanikke. Pärituule residents sobib ideaalselt nii paaridele kui ka väiksematele lastega peredele. Tegelikult sobib see kõigile, kes soovivad natuke linnast ära.

Linnakärast eemal

Pärituule residentsi eripära on selle looduslähedus. See on suurepärane elukoht neile, kes armastavad metsa ja merd, kuid tahavad siiski nautida linnalähedase elu hüvesid. Neeme kaluriküla, kus Pärituule residents asub, paikneb Tallinnast vaid pooletunnise sõidu kaugusel, mis tähendab, et linnakära sinna kosta ei ole, kuid kõik eluks vajalik on sellegipoolest käe-jala juures.

Selles vaikses, tugeva kogukonnavaimuga kohas hoitakse omasid ja austatakse võõraid. Elu Neeme külas kulgeb omas rahulikus rütmis ega lase end linnamelust ja -kärast häirida. Seal ei pea muretsema kihutavate autode või lärmaka linnarahva pärast. Saab nautida kõike seda, mis käib kaasas maaeluga, ilma et peaks maha sõitma sadu kilomeetreid.

Paraja suuruse ja kõikide mugavustega

Pärituules on kõik kodud täpselt paraja suurusega, nii et kogu pere saab ennast mugavalt tunda. Neljatoalised ridaelamu tüüpi kodud on funktsionaalsed ja ökonoomsed. Tänu ruumi osavale kasutamisele on kõigi ja kõige jaoks piisavalt ruumi ning ülalpidamiskulud ei küündi samuti meeletutesse kõrgustesse.

Uutes kodudes on kaks suuremat magamistuba, üks väiksem tuba, mis sobib nii kodukontoriks kui ka magamistoaks, ja muidugi saun. Saun on eestlaste jaoks tähtsal kohal, mistõttu ei saanud ka uued majad saunadeta kerkida. Lisaks on kõigil elanikel oma terrass ja mõnus ühine õueala.