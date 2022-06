ELEMENTMAJA EHITUS | Seinad said pahteldatud, parkett maha ja trepp paigaldatud

Pahtel-krunt-värv

Teadsin, et see on väga töömahukas siseviimistluse osa ja et tööde kvaliteet ja tempo võib olenevalt tegijast väga erinev olla. Kammisime kõik tuttavad ja tuttavate tuttavad läbi, et leida keegi, kelle töö tulemuses saaks enam-vähem kindel olla, aga kõigil olid teised projektid ees – ehitusbuum + suvi = väga halb ajastus. Ma olin meeleheitel. Ja mis meeleheitel inimene teeb? Läheb Facebook’i! Mul on üks lemmik sisekujunduse ja ehituse alane FB grupp (Sisekujunduse jutunurk), kus on ridamisi väga asjalikke postitusi ja nõuandeid. Ja seal just keegi küsis, et: “Palun soovitage häid sisetööde tegijaid!”. Ma loomulikult kullipilgul jälgisin kõiki kommentaare ja noppisin välja ühe, mis mulle millegipärast tundus asjalik ja usaldusväärne. Ruttu võtsin inimesega kontakti, kohe oldi nõus tulema objekti üle vaatama ja pisukese ootamise järel oligi käes pahteldamise aeg! Nagu ikka, selgus jutu käigus, et tegelikult polegi tegu päris võõraste inimestega – ühiseid tuttavaid ja ühendavaid seiku leidsime Eesti moodi ikka üsna mitu. Vot see oli saatus, mis õnneks viis kokku õigel ajal õigete inimestega. Meeste tööstiil ja kvaliteet olid laitmatud, kokkulepped pidasid ja töö sujus. Kokku kulus 606 ruutmeetri (kõik seinad pluss lagi) pahteldamisele-kruntimisele-värvimisele umbes 12 nädalat, vahelduvalt ühe kuni kahe mehe tööd.