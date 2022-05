VIDEO | Vaata, millise kodu võib kaunisse Sitsiilia väikelinna soetada vaid 1 euro eest

Üheeurost maja ostes peab muidugi silmas pidama tingimusi. Vaja on esitada renoveerimisplaan, maksta tagatis, mis on enamikes piirkondades suurusjärus 5000 eurot ning sellega võetakse ka kohustus objekt mõne aasta jooksul renoveerida. Maja ei pea kasutama ilmtingimata püsiva elupaigana ning lubatud on ka külalistemajade, külaliskorterite või toimivate äripindade loomine. Väga levinud on lahendus, kus soodsalt kätte saadud kinnisvara renoveeritakse oma suvekoduks ning muul ajal üüritakse seda näiteks Airbnb või mõne muu rendiplatvormi kaudu välja.