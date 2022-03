Kuus kohta maailmas, kus uutele elanikele makstakse sinna kolimise eest peale

Selles väikses linnas võib leida maju lausa espresso hinna eest. Aastal 2016 nimetati Sambuca di Sicila Itaalia kõige ilusamaks linnaks. Siiski ei suuda see paik elanikke paigal hoida ning rahvaarv kahaneb hoogsalt. Olukorra päästmiseks on linnapea otsustanud maju müügile panna ühe euroga. Kuid asjal on ikkagi konks. Nimelt tuleb uuel omanikul maja kolme aasta jooksul renoveerida, kuna enamus majade seisukord on kõvasti alla keskmise. Lisatingimus on, et maja väärtus peab lõpuks olema vähemalt 15 000 eurot. Lisaks peab inimene maksma 5000 euro suuruse tagatise, mille peale maja renoveerimist tagasi saab. Ühe euro maju ja analoogseid programme võib leida teistestki Lõuna-Itaalia piirkondadest. Programmi kohta loe lähemalt SIIT.