Valgus ei ole mitte ainult oluline ruumikujunduselement, vaid aitab kaasa ka meeleolu loomisele. On lausa teaduslikult tõestatud, et meie kliimas on heaks enesetundeks vaja ka piisaval hulgal valgust. Õnneks ei ole sobiva valguslahenduse leidmises tänapäeval midagi keerulist ja praktilise saab väga lihtsalt ühendada esteetilisega.

Mida ruumi valgustamise juures silmas pidada?



Hea valgustus on mitmekülgne ja funktsionaalne ning koosneb üldvalgustusest, kohtvalgustusest ja meeleoluvalgustusest ning võimaldab ruumi vastavalt soovile ja vajadusele nii eredamalt kui ka mahedamalt esile tuua. Seetõttu ei piisa ruumis kindlasti vaid ühest laevalgustist, mis on paljudes elamistes tavaks. Mitut valgusallikat kasutades on võimalik luua palju põnevamaid lahendusi ja ruumi ennastki kogu oma ilus paremini esile tuua.

Foto: Aeg&Ruum Sisustus

Kombineerida tasuks seina-, lae- ja põrandavalgusteid ning mõelda ruumi erinevatele tsoonidele. Näiteks kui elutoas on ka söögilaud, tasub söögilaua kohale valida mahedamad kohtvalgustid. Nii saab hubaste õhtusöökide ajal üldvalgustuse välja lülitada ja nautida intiimsemat miljööd. Raamatu lugemiseks võiks aga diivani või tugitooli kõrvale leida mõne põneva disainiga põrandalambi, mis mõjuks ühtlasi huvitava sisustusaksessuaarina.

Foto: Aeg&Ruum Sisustus

Mida rohkem on ruumis valguspunkte, seda lihtsam on valgust vastavalt olukorrale reguleerida. Ja muidugi ei tasu unustada, et kaunis valgusti on ruumi ehteks ning räägib selle lõpliku näo kujundamisel väga palju kaasa.

Kuhu liiguvad valgustustrendid?



Aeg & Ruum Sisustus on Euroopa juhtivaid valgustibrände maale toonud juba viisteist aastat ning sealt leiab igas hinnaklassis nii valgustimaailma värskemaid trende esindavaid tooteid kui ka ajatu joonega valgusteid. Salongi omaniku Eve Matsina sõnul on praeguses valgustidisainis rõhk lihtsusel ja puhtal vormil. Trendikas valgusti on kerge ja õhuline, nagu ka praeguse aja interjöörid ise.

Pimedale ajale vastu stiilselt ja valgusega! Foto: Aeg&Ruum Sisustus

Palju kasutatakse valgustidisainis merevaigutoone ja opaalvalget klaasi ning kombineeritakse minimalismile omast esteetikat 1920. aastate art déco mõjutustega. Sellist suunda esindab salongis näiteks Taani tootja Nuura, kelle valikust leiab ümara vormiga elegantseid valgusteid, mille disainis on oma koht just klaasil – nii opaalsel kui ka mustrilisel ja kirkal.

Foto: Aeg&Ruum Sisustus

Endiselt on pildis ka musta, kuldse ja erinevate metallitoonide šikk kooslus. Samuti võib jätkuvalt kohata pisut industriaalseid noote – Madalmaade tootja Tonone disainis kohtuvad näiteks käsitöö ja jõuline industriaalne esteetika.

Foto: Aeg&Ruum Sisustus

Läbi aegade on kunstnike ja disainerite ammendamatuks inspiratsiooniallikaks olnud loodus. Seda ka nüüdses urbaniseeruvas maailmas, kus puhas keskkond ja puutumatu loodus on iga päevaga haruldasemaks nähtuseks muutumas. Näiteks Portugali tootja InsidherLand on suunanud pilgu vihmametsade ürgsele ilule. Kullatoonides lehemotiivid on leidnud koha nii suursuguste lühtrite kui ka lihtsamate rippvalgustite disainis.

Foto: Aeg&Ruum Sisustus

Hispaania valgustibränd Schuller ammutab ainest jääst ja tulemuseks on karge klaas, mida on kombineeritud eri tooni metalliga.

Foto: Aeg&Ruum Sisustus

Itaalia brändi Lodese valgustite unikaalsed vormid on sündinud inspireerituna veetilkadest ja mullidest ning sümboliseerivad nende kergust ja õrnust.

Foto: Aeg&Ruum Sisustus

Meeleolu aitavad luua ka pisemad sisustuselemendid



Kui üldvalgusega on kodus kõik korras, siis tasuks mõelda ka pisikestele detailidele, mille soetamist alati vajalikuks ei peeta, kuid mis aitavad tegelikult ruumi atmosfääri tõeliselt õdusaks ja hubaseks muuta. Olgu nendeks siis maheda valgusega laualambid või mõnda kindlat tsooni rõhutavad seinavalgustid. Matsina sõnul on meie kodudes lauavalgustid pigem tagaplaanile jäänud, kuid mujal maailmas on neil interjööris väga tähtis koht.

Foto: Aeg&Ruum Sisustus

Meie kliimavööndis, kus pimedust jagub sügisesse aega rohkem kui kusagil mujal, ei tasuks seega aktsentvalgustite mõjuvõimu alahinnata. Aeg & Ruum Sisustus pakub väga mitmekülgset valikut valgustitest, mis mõjuvad omaette põneva aksessuaarina ning mis aitavad kindlasti nii interjööri värskust tuua kui ka pimeda aja omal moel võluvaks muuta.

Meeleolukaid sügisõhtuid hubase valguse seltsis!

