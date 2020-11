Loomeinimesed on leidnud endale uue kodu pealinna südames asuvas Teatri Majas

Tallinna südalinnas hakatakse renoveerima endist Teaduste Akadeemia hoonet, kuhu on leidnud endale kodu ühtsete kultuurihuvidega elanikud. Tänu asukohale saavad Teatri Maja Residentsi elanikud nautida näitemängu Draamateatris, balletti Estonia teatris, kontserti Alexela kontserdimajas või hoopis kvaliteetfilme kinos Artis.

Elades Teatri Majas on iga hommik luksuslik ja elamusterohke. Selle loovad ajaloolise hoone kõrged laed, vaated akendest Rahvusooper Estoniale ja Tammsaare pargile ning suursugused fuajeed. Majas on valikus 30–260-ruutmeetrised korterid, mis sobivad nii aktiivse eluviisiga perekonnale, kultuuri hindavale abielupaarile kui ka aega väärtustavale karjeristile. Residentsid on ehitatud läbi maja, mis tähendab, et mitmekülgsed vaated avanevad kõigile korteritele.

Haritud ja ennast väärtustavad elanikud

2022. aastal valmivasse Teatri Maja Residentsi ongi juba soetanud või soetamas endale kodu mitmed tuntud äri- ja loomeinimesed. Maja väärikas õhkkond, ajalugu ja suursugune arhitektuur meelitab iga päev uusi huvilisi. Avara planeeringuga kaunites linnakorterites, mille sisekujunduski on inspireeritud teatrist, leiab asu haritud ja endast lugupidav elanik, kes väärtustab seltskonda ja kultuuri. Tegemist ei ole tavalise kortermajaga, vaid sealsed elanikud moodustavad justkui klubi, kellel on sarnased huvid ja väärtused. Unikaalne asukoht annab Teatri Maja Residentsi elanikele mugavuse nautida kõiki südalinna hüvesid olles nende keskpunktis.

Teatri Maja Residentsi korteri ostjatele kingitakse Rahvusooper Estonia 2022/23 hooaja Kuldpilet. Kuldpiletiga on elanikele kindlustatud igale esietendusele oma kindel koht, vaheajavastuvõtt ja kavaraamat. Mitmed, tänaseks juba Teatri Majja soetanud kliendid, on aastakümneid Estonia teatri püsikülastajad. Teater ei ole kunagi olnud nii lähedal, kui tulevastele Teatri Maja Residentsi elanikele.