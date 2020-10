Kuidas leida endale õige diivan?

Diivani puhul jääb esmalt silma ikka kaunis kangas ja hea disain, kuid pikaaegne rahulolu diivaniga sõltub sageli hoopis muudest aspektidest, mis selguvad alles kasutuse käigus.

Istumispehmus



Sulle sobiv istumispehmus oleneb paljuski sellest, kuidas diivanil aega veedetakse. Pehmemad diivanid, nagu Mac, Hugo ja Adamson, sobivad neile, kellele meeldib mõnusalt patjade sisse vajuda ja pigem diivanil lebada kui korralikult istuda. Suuremat pehmust võimaldavad diivanipadjad, milles on kasutatud sulesisu, kuid sellega kaasneb ka vajadus diivanipatju kloppida (vt punkt 3).

Kõvem diivan, näiteks Abbott, ei välista mugavat äraolemist! See sobib pigem inimesele, kes hindab kodus korrapära ja selgepiirilisust. Kõvema diivani padjad ei nõua igapäevast kloppimist, et oma vormi hoida.

Istumissügavus





Koos istumispehmusega on -sügavus üks olulisemaid faktoreid, millest oleneb, kui mugavalt sa end diivanil tunned. Istumissügavust arvestatakse seljapadjast diivani ääreni. Suurem istumissügavus sobib neile, kellele meeldib diivanil pigem lebada kui korralikult istuda. Sellisel juhul tasub eelistada diivaneid Mac ja Don.

Kes kasutavad elutuba rohkem külaliste võõrustamiseks, siis neile sobivad väiksema istumissügavusega diivanid, nagu Bait, Abbott ja Newman, millelt on mugavam diivanilaual olevat head-paremat haarata.

Igapäevane hooldus

Iga diivanikangas vajab regulaarset hooldust, kuid ostes sulesisuga diivani, nagu Mac, Hugo, Laguuna või Adamson, pead diivanipatjade hea väljanägemise nimel veidi rohkem pingutama. Sulesisuga diivan on pehmem, kuid diivanipadjad vajavad regulaarset (igapäevast) kloppimist.

Diivani katete hooldust mõjutab ka see, kas katted on eemaldatavad. Enamikul diivanitel on katted eemaldatavad vaid istumis- ja/või seljapatjadelt, v.a üleni kinniste patjadega diivanid, nagu Don ja Abbott. Diivaneid, mille katted on üleni eemaldatavad (sh raamilt), on eriti mugav puhastada – sellisteks on meie valikus Mac, Hugo ja Laguuna.