Mõni diivan kestab 10 või 20 aastat, teine hakkab väsimise märke näitama juba pärast mõnda aastat. Millest selline erinevus ja kuidas diivanit valides leida see õige?

Jagame Softrendi disaineri Argo Tamme nõuandeid, kuidas ära tunda kvaliteetset diivanit.

Kaal



Üldiselt on kvaliteetsel diivanil teatud mass. Näiteks diivani istmepatjades kasutatava porolooni vastupidavus on otseses sõltuvuses kaalust – raskus näitab porolooni tihedust ja mida tihedam, seda pikem on selle eluiga.

Teise osa massist annab karkass, mis on justkui diivani selgroog. Vineerist, täispuidust ja HDF-ist detailid moodustavad diivani jäiga tuumiku ning kui seal on materjali pealt kokku hoitud, siis mõne aja möödudes hakkab see järele andma. Softrend näiteks annab oma diivanite täispuidust karkassile 20-aastase garantii.

Detailid



Kvaliteetsel diivanil on sirged õmblused, ühtegi niidijuppi ei ole narmendamas, jalgade all on korralikult kinnitatud vildid. Detailide kvaliteeti saab hinnata ka sümmeetrilisuse järgi. Näiteks diivanipadi peaks olema mõlemalt poolt ühesugune, kanga all ei tohiks olla tühjasid kohti või vastupidi, muhke.

Mugavus



Hea diivan leiab palju kasutust, mis tähendab, et istumise all olev poroloon ja vedrud saavad pidevat koormust. Kui juba uuel diivanil on istudes vedrusid tunda, siis on mõne kuu pärast olukord tõenäoliselt hullem. Mis põhjustab selle, et vedrusid on tunda? Ilmselt on porolooni pealt kokku hoitud ja pandud liiga õhuke kiht. Samuti ei tohiks diivan istumisel põrgata, vaid peaks suutma keharaskust hajutada.

Näiteks diivan Adamson on disainitud seestpoolt väljapoole: kõigepealt proovis disainer aru saada, mis teeks sellel diivanil istumise võimalikult mugavaks ja sellest tulenes väline vorm.

Välimus ja disain



Kui diivan näeb hea välja – selle proportsioonid on õiged, vorm ilus ja disain unikaalne –, siis ilmselt on asjatundja sellega vaeva näinud. Läbimõeldud disain näitab, et disainer on katsetanud erinevaid lahendusi ja teinud prototüüpe, et arendada välja just selline lahendus, mis on kaasaegne, kuid ajas kestev.



Hind



See võtab kokku kõik eelnevad punktid ehk kui materjalid on head ja neid on piisavalt, teostus on oskuslik, välimus on hea ja istuda mugav, siis see kajastub ka hinnas. Kvaliteetne diivan ei ole odav, kuid see on mugavam ja säilitab oma hea välimuse kauem, mistõttu investeering tasub end ära.

