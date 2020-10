Kolm nutikat soovitust ettemõtlevale inimesele, miks tellida kasvuhoone sügisel

Inimesed hindavad üha rohkem ja rohkem kodumaise päritoluga toitu. On suur väärtus, kui sa tead täpselt, kus sinu toidulaual olev värske kraam on kasvatatud ja mida sinna on lisatud. Sellel põhjusel pannakse ka ise üha enam näpud mulda, rääkimata rõõmu- ja rahulolutundest, mille tekitavad sinu enda kasvatatud värsked viljad.

Selleks, et saaksid juba järgmisel sügisel nautida enda kasvatatud värskeid saadusi, tasub kasvuhoone ehitamisele mõtlema hakata juba täna. Kasvuhoone on meie põhjamaise kliima võlusõna, mis tagab kvaliteetse ja vitamiinirikka toidu sinu laual. Põhjuseid, miks tellida endale kasvuhoone kohe, mitte oodata sellega kevadkuude saabumiseni, on mitmeid.

” Vitavia kodulehel saab luua endale kasvuhoone soetamiseks soodusostukonto, mille osamaksete suuruse ja perioodi valid sina ise.

Kliendisõbralik ja taskukohane lahendus

Kui tavaliselt hakkavad inimesed kasvuhoone peale mõtlema kevadel, siis sinul on võimalus olla teistest sammu võrra ees. Selle asemel, et avastada märtsikuu saabudes, et tellijaid on teisigi ja soovitud kasvuhoone võib oodatust kallimaks maksma minna, tasub meelepärane mudel tellida ära juba sügisel ja tasuda selle eest osamaksete kaupa. See on kasulik võimalus planeerivale ja ettemõtlevale inimesele. Kvaliteetsete kasvuhoonete tootja Vitavia kodulehel saab luua endale kasvuhoone soetamiseks soodusostukonto, mille osamaksete suuruse ja perioodi valid sina ise.

Kolm kliendisõbralikku põhjust, miks liituda Vitavia soodusostukontoga: Ajavõit . Soodusostukontoga liitudes võid kindel olla, et kevadel ei teki olukorda, kus sulle meelepärane kasvuhoonemudel on ostuhetkel laost otsa saanud ja pead selle tõttu tootmise või tarne järel mitu nädalat kauem oma tellimust ootama. Kevad on üldiselt kasvuhoonete tellimise tippaeg ja tarneajad on tavapärasest pikemad.

. Soodusostukontoga liitudes võid kindel olla, et kevadel ei teki olukorda, kus sulle meelepärane kasvuhoonemudel on ostuhetkel laost otsa saanud ja pead selle tõttu tootmise või tarne järel mitu nädalat kauem oma tellimust ootama. Kevad on üldiselt kasvuhoonete tellimise tippaeg ja tarneajad on tavapärasest pikemad. Võimalus planeerida . Kui soovitud kasvuhoonemudel on kallim kui kuu sissetulek kulutada lubab, tuleb soodusostukonto sulle appi. Tänu liitumisele saad osamakseid tasuda vastavalt võimalusele, kuniks ostusumma kokku saab. Nii jõuab soovitud mudel koduaeda märkamatult. Soodusostukontoga liitudes võid lisaks kindel olla, et kui oled tasunud kasvuhoone viimase osamakse, on sinu lemmikmudel laos saadaval.

. Kui soovitud kasvuhoonemudel on kallim kui kuu sissetulek kulutada lubab, tuleb soodusostukonto sulle appi. Tänu liitumisele saad osamakseid tasuda vastavalt võimalusele, kuniks ostusumma kokku saab. Nii jõuab soovitud mudel koduaeda märkamatult. Soodusostukontoga liitudes võid lisaks kindel olla, et kui oled tasunud kasvuhoone viimase osamakse, on sinu lemmikmudel laos saadaval. Raha säästmine. Soodusostukonto vormistamisel tuleb kasvuhoone lõpphind täishinnast soodsam. Kontole raha kogudes ei pea sa maksma intressi ja saad igakuise sissemakse summa valida ise. Pole ka probleemi, kui mõni kuu vahele jääb või teinekord mitu makset kuus teed.

Investeering pere vaimsesse tervisesse

Kasvuhoone Cassandra

Kui valitud kasvuhoonemudel on koduaeda püsti pandud, saab üheskoos hoogsalt näpud mulda panna. Tänapäevane kasvuhoone pakub perele toredat ühistegemise aega ja annab lastele head eeskuju tuleviku tarvis. Oma kasvatatud viljade eest hoolitsemine ja pärast nende noppimine pakub rõõmu- ja rahulolutunnet ning mõjub hästi meie vaimsele tervisele. Mullas toimetamine mõjub närvisüsteemile rahustavalt ja aitab mõtted argistressoritelt eemale viia.

Kvaliteet loeb

Kasvuhoone Orion

Lisaks regulaarsele liikumisele on tervisliku eluviisi teine alustala tervislik toitumine. Taldrikureegli järgi peaksid erinevad salatid või kuumtöödeldud köögiviljad moodustama koguseliselt pool meie taldrikust, kuid oluline on ka viljade kvaliteet. Kui kasvatame viljad ise, saame hoolitseda selle eest, et need oleksid puhtad ja vitamiinirikkad.

Kaasaegsed kasvuhooned ei ole needsamad muldpõrandaga kilest hooned, mida ehk lapsepõlvest vanaema külastamisest mäletad. Vitavia bränd hoolitseb selle eest, et sinu koduaeda jõuaks meelepärase välimusega kasvuhoone, mis näeb aias kena välja ja täidab ühtlasi ka aiapaviljoni rolli. Brändi valikus on 14 erineva kujuga kasvuhoonet, lisaks erinevad karkassi värvid, kattematerjalid ja erinevad suurused – kokku sadu erinevaid kombinatsioone. Kujutle hetkeks koos meiega: istute heade sõpradega keset elegantset klaasmaja, laes ripuvad meeleolukad tulukesed ja teid ümbritsevad vohavad tomatitaimed. Moodne idüll, kas pole?

See on elustiili küsimus

Kasvuhoone Poseidon

Tänapäeva kiires maailmas ei ole kasvuhoone kõigest praktilise väärtusega, vaid pigem elustiili küsimus. See ei ole koht pelgalt rügamiseks, vaid võimalus võtta aeg maha ja panna mulda seemned tervislikuma homse jaoks. Naudi praktilist klaashoonet ja pikenda sõprade ning perega aias istumise aega. Moodne kasvuhoone pakub pelgupaika iga ilmaga – Vitavia elustiil.

Tee soodusostukonto juba täna ja kevadeks on kasvuhoone raha koos

Võimalus koguda igakuiste sissemaksetega vajalik kasvuhoone ostusumma.

Ostusummat ette kogudes saad soodustust, mitte ei maksa intressi.

Igakuise summa suurust saad ise valida. Pole ka probleemi, kui mingi kuu vahele jääb või mingi kuu kaks korda tasuda.

Kasvuhoone saab kätte pärast viimase osamakse tasumist Kuidas soodusostukonto toimib?

