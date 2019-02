WoHo luksuskorterid – elu Pipedrive’i kõrval

WoHo (Work/Home) on luksuslik ja trendikas hübriidkvartal, kus põimuvad kaks elu lahutamatut poolt – kodu ja töö.

Kvartali esimene hoone on koduks Eesti suurimale telekommunikatsioonifirmale Telia ning teises hoones on kanda kinnitanud maailma vallutav Eesti IT-ettevõte Pipedrive. Erinevalt esimesest majast asuvad teise maja ülemistel korrustel eraldi elamispinnad.

Maja viiel ülemisel korrusel asuvad 49 luksuslikku korterit, millest kolm on penthouse-tüüpi.

WoHo kortereid arendades võeti üheks eesmärgiks teha väga hästi toimivad sisearhitektuurilahendused. Selleks kaasati projekti tunnustatud sisearhitekt Aet Piel. WoHo kvartali üldarhitektuuri on teinud aga PIN arhitektid.

Hästi läbimõeldud plaan tähendab vastutustundlikku, nõudlikku ja teadlikku arendajat. See ei tähenda ainult läbimõeldud funktsionaalset korterit, vaid ka seda, et elekter, ventilatsiooniseadmed jt kommunikatsioonid on kooskõlas ruumi ja mööbliga.

Foto: Tõnu Tunnel

Toimiva siselahenduse tähtsus

WoHo korterites on individuaalsed jahutussüsteemid, mis on kõrgkorterites eriti hädavajalikud.

WoHo kvartali teises majas on kubatuuri julgemalt suhtutud, 16-korruselise hoone asemel otsustas arendaja ühte ruutmeetrisse rohkem panustada ning ehitatud on hoopis 14-korruseline hoone. Kõigil korrustel on tavapärasest umbes 30 cm kõrgemad laed, rohkem õhku ja valgust. Kõik lahendused on tehtud läbimõeldult ning arvesse võttes korterite kõrgust: kiired liftid, maast laeni aknad, klaaspiirdega rõdud, kõrge kvaliteediga viimistlusmaterjalid, 2,4 meetri kõrgused siseuksed, helikindlust tagavad akustilised elemendid.

Asukoht annab eelise

WoHo asukoht on ideaalne linna igasse suunda liikumiseks, mis on ka üks selle piirkonna kiire arengu alustest. Eri tasanditel asuv uudsete lahendustega pargiala koos mõnusate istumiskohtadega võimaldab roheluse nautimist ka linna keskel ning tasakaalustab kõrghoonete asjalikkust ja loob meeldiva atmosfääri. Kvartalis avati restoran-bistroo Fredo, samuti uus pitsaköök ning pagar, suveks on kavas rajada ka õhtupäikese poolsesse külge terrassiala. Maja alla tuleb Apple’i kaubamärgi esindus Valge Klaar.

Foto: Tõnu Tunnel

Linna tuiksoonel asuv projekt koosneb kahest 14-korruselisest eksklusiivsest kõrghoonest ja ühest 500-kohalisest parkimismajast – hoonete kogupindala on 36 000 m2. WoHo kvartalist on kujunenud linna hinnatuim ning suurim äri- ja elukeskkond, kus hooned ja ümbritsev rohelus loovad unikaalse terviku ning kaasaegsed ja läbimõeldud tehnilised lahendused muudavad elu mugavaks, aitavad säästa loodust ja hoiavad kulud kontrolli all.

Aktiivse elustiiliga inimesi ootavad Rocca al Mare mereäärsed kergliiklusteed. WoHost pääseb mugavalt liikuma nii auto kui ka jalgrattaga ning käeulatuses on ka linna eri suundadesse sõitev ühistransport.

Kui soovid rohkem infot WoHo kvartali korterite kohta, külasta WoHo kodulehte www.woho.ee ning võta ühendust!