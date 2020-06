Viis nippi hubase ja tervisliku kodu loomisel

Läbimõeldud sisustusvalikute olulisust ei maksa alahinnata. Sellel, millise atmosfääri oma koju toome, on hiljem meile ja meie meeleolule väga suur mõju. Nagu on öelnud Winston Churchill: "Me kujundame oma hooneid, ja siis kujundavad nemad meid." Uurisime Oriensi sisustussalongist, mis on silma paistnud just oma hubase ja tervisliku lähenemise poolest, mis on need nipid, kuidas tuua see hea energia ka oma koju.

• Too tuppa tükike loodust. Kui otsida omadussõnu kodu kirjeldamiseks, meenuvad ikka esmajoones sellised sõnad nagu "soe", "hubane", "õdus". Kui maalähedases majas tekib õdusus justkui iseenesest, siis minimalistliku stiili austajad jäävad teinekord kodusoojuse loomisega hätta. Tegelikult ei ole õdusa õhkkonna loomiseks vaja ilmtingimata sooje toone või palju isikupäraseid sisustuselemente. Piisab soojast ja hubasest materjalist, näiteks puidust mööblist. Puidu eelis teiste materjalide ees ongi see, et see sobib kõikjale – nii maamajja, kontorisse, linnakorterisse kui ka tõesti üdini minimalistlikku interjööri. Eriti tammepuit enda omapäraste süümustritega. Näiteks üleni valges interjööris mõjub see tükike tammemööblit väga värskendavalt.

• Vali tugevad ja vastupidavad materjalid. Iga inimese kodu on tema kindlus. Nii nagu on kindluse esmane eesmärk pakkuda kaitset, loovad ka koduses majapidamises turvatunde ennekõike tugevad ja vastupidavad materjalid. Üks vastupidavamaid, aga ühtaegu õdusamaid materjale on tammepuit. Juba vanad eestlased tundsid tamme kui püha hiiepuud. Ka mööblina on tammepuit loodud kestma ja selle väärtus ajas aina kasvab. Suur ja tugev tammepuidust söögilaud koduses interjööris annab edasi jõudu, positiivset energiat ja tugevust. Samal ajal on tammepuit väga keskkonnasõbralik – tagab oma vastupidavuses, et mööblit ei pea pidevalt välja vahetama.

Nutikas on toolile varuda mitu komplekti erineva kanga- või nahatooniga lisakatteid, mille abil kiirelt ja mugavalt interjöörile uus ilme anda.



• Lase sisustusel oma lugu jutustada. Interjööris on ikka au sees mööbel, millel on oma lugu jutustada. Ei maksa aga unustada, et kui valime oma koju vastupidava tammepuidust mööbli, võib see omakorda meist pärandina maha jääda. Tammepuit oma vastupidavuses ja pikaealisuses sobib selleks hästi. Seda enam, et mööblit kaunistavatel aastarõngastel, mida leiab näiteks laiast tammeplangust valmistatud söögilaudadel, on alati ka oma lugu jutustada – need pajatavad meile puu võitlusest nii raskemate aegadega (ilmastiku kõikumised, külm) kui ka parematest ja kergematest aegadest.

Pikast puidulipist valmistatud tooteid võiks pidada sisustusmaailma modellideks.

• Ohutus ja tervis ennekõike. Õdusa õhkkonna loomisel ei ole oluline üksnes see, kui palju on sisustuses sooje värve või materjale. Oluline on jälgida, et valitud viimistlusmaterjalidel oleksid sertifikaadid, mis lubaksid ohutut kasutust ka kodus. Euroopas on selline märgistus REACH. Oriensis kasutataksegi näiteks ainult selliseid õlisid ja lakke, millel on see märgistus. Põhimõte "ohutus ennekõike" kehtib ka koolilapse kirjutuslaua või kodukontori mööbli valikul. Selleks et ilusa mööbli nimel mitte enda tervist ohvriks tuua, tasub valida kodukontorisse elektriliselt reguleeritav kirjutuslaud, mis lisaks kaunile välimusele hoolitseks ka meie tervise eest. Nii saab laua ka vastavalt sellele ümber seadistada, kas seda kasutab parasjagu koolilaps või pereisa ja salvestada erinevad kõrgused kirjutuslaua mälunuppudesse. Oriensi salongist saab tellida kirjutuslauale lauaplaadid ning juurde sobivad kapid ja kummutid nii tamme- kui ka pähklipuidust.

Elektriliselt reguleeritav kirjutuslaud ühendab loodusliku naturaalsuse ja moodsa tehnoloogia. Piisab ainult nupuvajutusest ja laud liigub vaikselt kõrgemaks või madalamaks.

• Kombineerimiskunst. Interjööris tasub eelistada materjale, mis jätavad sisustajale mänguruumi ja tekitavad koos teiste materjalidega mõnusa sümbioosi. Eriti efektne on praegu moes olev puidu ja musta metalli kombinatsioon, mis toob moodsasse interjööri looduslikku harmooniat ja soojust. Samal ajal tasub puidust toolidest eelistada selliseid, millel on vahetatavad kangad. Nii ei pea ühest stiilist tüdinedes hakkama kohe mõtlematult mööblit välja vahetama. Piisab sellest, kui tellid lihtsalt aastaajale sobivas toonis uued katted.

Kirjutuslaud Wooden – praktilisus kohtub modernsusega.

Vastupidava ja unikaalse tammepuidust mööbli leiad sisustussalongist, kust saad tellida ka just sinu jaoks valmistatud eritellimusmööblit nii tammest, pähklist kui ka teistest puiduliikidest.

