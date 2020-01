Viis müüti targa kodu kohta, mida ei tasu uskuda

Kas sulle meeldiks, et su kodu teaks, millist temperatuuri igas toas hoida, et küttekulud oleksid optimaalsed? Või tahaksid kodus muretult toast tuppa liikuda, teades, et tuled kustuvad sinu järel ise ja sa ei pea elektri raiskamise pärast muretsema?

Tänapäevane tehnoloogia muudab targa maja lahendusega meie kodu turvalisemaks ja mugavamaks ning aitab seejuures suure hulga energiat kokku hoida. Tark kodu teab, millal ja kui palju on vaja kütta, millises toas tuli põlema panna või ära kustutada ning oskab vajaduse korral ka sisse ununenud triikraua välja lülitada.

Võimalusi, kuidas tark kodu saab meie elu mugavamaks teha või raha säästa, on lõputult. Ometi ei ole selle kasutajaid veel nii palju, kui võiks olla, sest targa kodu lahendusega seoses on liikvel mitmeid müüte. Tegelikult ei ole neil aga mingit alust.

Mida siis täpsemalt peljatakse?

Müüt nr 1: targa kodu lahendusse on võimalik kergesti sisse häkkida

Selle müüdi sees on tegelikult peidus lausa kaks tükki. Esiteks on väga paljud targa kodu lahendused kasutatavad ka internetiühenduseta. Meie Tasatekis pakume just selliseid lahendusi.

Teiseks ei ole ka internetiühendusega targa kodu lahendusse sugugi mitte kerge sisse häkkida. Kui ostad targa kodu lahenduse tuntud ettevõttelt, mis pidevalt selle tarkvara uuendab, oled häkkimise vastu hästi kaitstud, sest need vähesed, kes sellega hakkama saaksid, tegelevad ilmselt millegi põnevamaga kui sinu koju tungimine.

Sa ei ütleks ju selle alusetu hirmu pärast ära kokkuhoiust, mis sul on võimalik targa kodu lahendusega saavutada?

Müüt nr 2: targa kodu lahendus vananeb kiiresti

See, et seina peal on aastaid sama seade, ei tähenda, et selle tarkvara oleks vananenud. Targa maja lahenduse pakkujad uuendavad seda pidevalt ja nii vastab ka sinu kodune süsteem tehnika viimasele sõnale.

Keegi ei jäta uut telefoni või tolmuimejat ostmata selle tõttu, et tehnoloogia areneb ja seadmed vananevad. Vastupidi, järjest enam on inimesi, kes eelistavad seadmeid, mis peavad kaua vastu. Ühelt poolt säästab selline mõtteviis raha ja teisalt keskkonda.

Müüt nr 3: tark kodu on väga kallis

See ei ole kaugeltki nii. Targa kodu lahendusega on võimalik hoopis raha kokku hoida, nii et tegemist pole mitte kulu, vaid investeeringuga. Raha, mis on aastate jooksul võimalik küttelt, ventilatsioonilt ja valgustuselt kokku hoida, on märkimisväärne.

Lahendusi on mitmesuguseid. Alustada võid paarist funktsioonist ja varsti näed, et need teevad su elu nii palju mugavamaks, et soovid rohkem.

Hea ja mõistliku lahenduse saab korterisse 1500 euro eest ja terve maja targaks tegemine maksab umbes 6000 eurot. See on juba tõesti väga korralik lahendus ja annab väga palju võimalusi elu mugavamaks muuta ja raha säästa. Kui on soov võimalusi suurendada, saab targa kodu lahendust laiendada.

Tavaliselt läheb aga järkjärguline süsteemi loomine kokkuvõttes kallimaks, seega soovitame alustada targa kodu planeerimisega juba maja projekteerimise ajal. Nii hoiad kõige rohkem raha kokku ja saad kindlasti parima lahenduse. Kui hakkad süsteemi planeerimisega peale varakult, on sul võimalik lisaks energiale kokku hoida ka pistikutelt, lülititelt jms.

Müüt nr 4: kui elekter ära läheb, olen abitu ja seadmed ei tööta

Sa ei pea kartma, et elektrikatkestuse korral ei pääse sa oma majja sisse või ei saa näiteks ruloosid eest tõmmata. Kõik on endiselt võimalik, targa kodu lahendused annavad sulle lihtsalt võimalusi juurde.

Ja kui arvad, et internetiühenduse puudumise korral ei saa sa enam saunakerist tööle lülitada, siis seda sa küll kartma ei pea. Kõiki asju saab endiselt käsitsi sisse ja välja lülitada, seda ei pea tegema ainult telefoniäpiga.

Müüt nr 5: targa kodu kasutamine on liiga keeruline

Selle müüdi ümberlükkamiseks sobib võrdlus autoga. Auto on küll seest keeruline, aga selle kasutamine on ju lihtne. Nii on ka targa koduga – kui oled selle projekteerimisel ja paigaldamisel appi võtnud professionaalid, on selle kasutamine hiljem väga lihtne. Lahendust on ehk tõesti päris raske kasutada, kui oled selle ise internetist leitava vabavaraga kokku pannud.

Kasuta targa kodu lahendusel meie spetsialistide abi ja su elu muutub palju mugavamaks ja säästlikumaks!

Tarvi Kristman

Tasatek OÜ

projektijuht