Viis lihtsat ideed, kuidas kodule väheste vahenditega uus hingamine anda

Kevad on muutuste aeg. Nii nagu loodus ärkab talveunest ja puhkeb uuesti õide, on traditsiooniliselt ikka võetud kodus ette suurpuhastus ning toodud tuppa kevadist värskust. Praegu, kus veedame koduseinte vahel oluliselt rohkem aega kui tavaliselt, on eriti mõnus nuputada, millega oma elamisse uut hingamist tuua. Ei, selleks ei pea kihutama ehituspoodidesse ega võtma ette suuremahulisi renoveerimistöid. Toome teieni viis lihtsat sisustusideed, mille saab ellu viia ka piiratud eelarvega.

Vaheta kardinad värviliste ja mustriliste vastu

Sisekujundajad soovitavad ikka jätta sisustuse üldise värvigamma tagasihoidlikuks ja tuua värve tuppa pigem aktsentidena. Pilgupüüdja rolli kannavad toas väga edukalt välja näiteks kardinad. Kevade hakul, kui hing hakkab aina rohkem igatsema suviste värvide ja õiteilu järele ka siseruumis, võikski julgemalt vaadata just värviliste-mustriliste kardinate poole, mis panevad elama ka muidu tagasihoidliku sisustuse ning toovad tuppa nii valgust kui ka kevadetunnet.

Tagasihoidlikumatele kodusisustajatele sobivad pehmetes värvitoonides lillelised külgkardinad, samas kui julgemate mustrite austajate südamed võiks võita roheliste lehtede ja korallpunaste õite värvide mäng.

Hind: 39,95 €

Tee oma dekoratiivpatjadest tõelised pilgupüüdjad

Sisustusele võivad lõppilme anda ka üksnes diivanipadjad – vali lihtsalt pilkupüüdva mustri või värvitooniga padjakatted ja muidu üksluisena näiv elutuba saabki hoopis teise ilme. Peale selle, et saad kerge vaevaga efektse tulemuse, on padjakatted üldjuhul võrdlemisi soodne viis sisustusele viimase lihvi andmiseks. Kusjuures kuskil pole öeldud, et dekoratiivpadjad peaksid jääma üksnes diivanit kaunistama – säti need hoopis tugitooli, voodile või köögitoolidele.

Vali kas mesimummude ja lillekeste-lehtedega padjakatted, millega saad tuua mõnusat maakodulikku hõngu isegi linnakorterisse, või suvist soojust õhkavad troopilised padjakatted.

Hind: 14,95 €

Säti taimed punutud korvi rippuma

Taim ei pea leidma oma kohta ainult riiulil või aknalaual ega puuviljad traditsioonilises puuviljavaagnas. Märksa isikupärasem valik on rippuv loodusvärvides korv, millel on tõepoolest päris mitmesuguseid kasutusvõimalusi – vastavalt tujule ja tahtmisele saad punutud korvikese sättida kas elutuppa, kööki või isegi vannituppa. Näiteks tualettpaberirullide hoidjana aitab see tuua vannituppa stiilset koduspaa õhustikku.

Hind: 29,95 €

Kootud vaip toob hubasuse

Vaipa võib julgelt pidada interjööri võtmeelemendiks – sageli ei teki õiget kodutunnet just seetõttu, et elamisest on puudu soojust ja hubasust pakkuvad vaibad. Kes pelgab suurte vaipadega kaasnevat pidevat hooldust, siis on ka lihtsamaid ja minimalistlikumaid valikuid. Näiteks ümmargune jutevaip sobib pea igasse tuppa – nii kööki, elutuppa, magamistuppa kui ka esikusse – ning toob elamisse mõnusat looduslähedast õhustikku. Jute materjalina on seejuures pehme ja vastupidav ega vaja pidevat hooldust, mis tähendab, et selline vaip võidab kergesti ka kõigi nende südamed, kes muidu vaipadest suurt lugu ei pea.

Hind: 44,95 €

Piisab ka isikupärasest laudlinast

Laudlina on pealtnäha lihtne, kuid väga mõjus sisustuselement, mida on ikka hea vastavalt hooajale uue vastu välja vahetada. Kui aasta pimedamal ajal eelistame sageli tumedamaid toone ning jõuludel punaseid värve ja talviseid mustreid, siis kevadsuviseks hooajaks tasub lauale sättida just erksamad ja rõõmsameelsemad laudlinad. Tõelise suvise meeleolu toob näiteks lillede ja mesilastega laudlina – ühes lauale sätitud kevadlilledega moodustavad need ideaalse sümbioosi, millega kodu suveootuseks ette valmistada.

Hind: alates 9,95 €

