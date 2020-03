Väldi viiruseid antimikroobse mööbliga

Kevad on viiruste ja külmetushaiguste levimise aeg. Teatavasti on just praegu pidurdamatult levimas ka koroonaviirus, millesse nakatunuid leidub üle maailma.

Kõige ohtlikumad paigad viiruste levikuks on avalikud ruumid, milles oleva mööbli pinnalt levivad haigustekitajad lausa 2–4 tunni jooksul üle terve ruumi. Peamisteks saastunud pindadeks on just kontorilauad, käepidemed, toolid, uksed, käsipuud jms.

Antimikroobsete omadustega välja töötatud mööbliseeria Isku+ takistab aga bakterite levikut ja viirustesse nakatumist. Innovaatiline antimikroobne lahendus toimib nii kõvadel pindadel, pehmetel kangastel kui ka teistel kattematerjalidel, kus on kasutatud naturaalset vaske ja hõbedat. Isku+ seeria toodetel kasutatav tehnoloogia takistab aktiivselt mikroobide kasvu ja levikut ning viirustesse nakatumist, luues püsiva pinna, millel mikroobid ellu ei jää.

Looduslikud meetmed viirustega võitlemisel

Antimikroobne mööbel toimib tänu vase ja hõbeda tehnoloogiale „isepuhastuvalt“ ning peatab aktiivselt viiruste levikut. Kusjuures antimikroobne mööbel ei erine välimuse poolest tavapärasest ja on kasutades sama mugav! Rakendades vase ja hõbeda tehnoloogiat sisustuse tootmisel, on sellel looduslik võime pidurdada mikroobide paljunemist ning see hävitab teatud aja jooksul kõik kahjulikud mikroobid (bakterid, viirused, hallitusseened jne). Uurimustöödega saab tutvuda siin.

Kuni 20% vähem haigestunuid

Kas mööbel võib suurendada töö produktiivsust? Jah! Läbiviidud uuringute järgi vähendab antimikroobne mööbel viiruste ja haigustekitajate levikut kuni 20%. Tänu haigestumiste vähenemisele kasvab ka üldine töötamise produktiivsus. Seetõttu on antimikroobne mööbel investeering töötajate tervisesse ja heaollu, mis väljendub ka töötulemustes. See kannab endas tugevat sõnumit hoolimisest: oma kaastöötajatest, lähedastest ja iseendast.

Antimikroobne mööbel on mõistliku hinnaga

Spetsiaalsete omadustega mööbel ei pea tingimata tavapärasest mitu korda kallim olema. Tegelikkuses on hinnad aga soodsamad, kui julgeks arvata: Isku mööblite antimikroobse kvaliteediga pinnad on kõigest 15–20% kõrgema hinnaga. Vähem haigestunuid ja suurem produktiivsus tasub end lühikese ajaga ära ning see peegeldub ka majanduslikes tulemustes.

Antimikroobne mööbel ei ole ettenähtud disainiga omaette toode, vaid kõiki Isku tooteid saab tellida antimikroobse tööpinnaga.

Kvaliteetne mööbel, pikk kasutusiga, personaalne, lihtne hooldada

Antimikroobne kvaliteet on püsiv omadus ja selline mööbel ei nõua erihooldust ega -kasutust. Kuna puhastamine on lihtne ega vaja kemikaale, siis püsib mööbel välimuselt ja funktsioonilt vastupidav pikki aastaid. Isku kontorimööbel on kvaliteetne ning personaalselt kohandatav, tänu millele sobib see kasutamiseks igasse avalikku ja tööruumi. Oma kasutajamugavuse, stiilse disaini ja ergonoomilisuse poolest on Isku mööbel hinnatud juba aastakümneid.

Antimikroobne Isku+ seeria mööblilahendused muudavad keskkonna turvalisemaks ja puhtamaks, olles seejuures stiilsed ja mugavad. Tänu Isku laiale toodete ja materjalide valikule leiab sobiva lahenduse igasse kontorisse ning avalikku ruumi.

Mööbel keset võitlust viirustega

Kogu Isku kontori ja avaliku ruumi mööbel on võimalik valmistada antimikroobsest materjalist. Isku+ mööbel sobib eriti just sellistesse ruumidesse, kus on palju kasutajaid ja külastajaid. Üheskoos hea kätehügieeniga ja ruumi korrapärase puhastamisega loob Isku antimikroobne mööbel hügieenilise keskkonna. Just suurtes kontorites ja avalikes ruumides on hügieen ülimalt oluline. Valides antimikroobse mööbli, investeerid tervisesse ja seeläbi ka ettevõtte majandusse.

