Uni annab uue kuue

Kui sina magad, siis sinu aju ei maga – ta töötab peaaegu sama aktiivselt nagu ärkvel olles, aga selle töö iseloom on teistsugune. Uni on hädavajalik, et aju suudaks olla aktiivne ja ärgas. Uni mõjutab inimese mälu, lingvistilisi ja matemaatilisi võimeid, kõnet, loovust ning palju teisi kognitiivseid võimeid. Uni on vajadus, nagu ka toit ja vesi. Inimene ei pea ilma uneta eriti kaua vastu.

Kuna inimene magab kolmandiku oma elust, siis on äärmiselt oluline teha kõik, mis võimalik, et uni oleks parima kvaliteediga. Väga tähtis on kaaluda, millised tegurid mõjutavad sinu uneharjumusi, magamisasendit, tervislikku seisundit ja isiklikke eelistusi.

Madrats, mis sobib just sinu kehaga – kuidas selleni jõuda?

Hea voodi toetab keha magamise ajal ja aitab pinges lihastel lõdvestuda. Õige magamisasendi saavutamisel on tähtsaimaks teguriks kvaliteetne madrats, mis sobib sinu kehaga.

Unikulmas valmistatakse madratseid kliendi keha eripärast ja vajadustest lähtuvalt. Meie kehad on erinevad, seetõttu on parim magamisase individuaalselt magaja keha järgi valmistatud vedrumadrats. Individuaalne, keha järgi tehtud madrats tõstab süvaune (NREM) määra keskmiselt 35 protsenti.

Unikulma originaalne UnikLab®-mõõtmine

Unikulmas mõõdetakse inimkeha poolt madratsile avalduvat pinnasurvet originaalse UnikLab-seadmega. See seade näitab ära, kust peab madrats olema pehme ja kust keha toetama. Mõõtmistulemuste ja uneanalüüsi põhjal disainivad Unikulma füsioterapeudid ning ergonoomiaasjatundjad just sinule sobiva voodi, mis võtab arvesse ka keha võimaliku muutumise tulevikus.

Oleme kõik erinevad, oleme kõik erilised

Keegi ei ole täpselt selline nagu sina. Oleme kõik unikaalsed. Seepärast peaks ka sinu voodi olema unikaalne. Sinu keha nõudmised voodile on erinevad sellest, mida nõuab sinu kaasa keha, kuid miks te siis magate ühesugusel madratsil? Unikulma madratsites paigutatakse vedrud vastavalt magaja keha raskusele ja kujule ning ühes suures madratsis teeme magajatele magamispooled nende kehadest lähtuvalt.

Iga inimese keha on ainulaadne, seepärast on ka rätsepatööna valmistatud madrats une seisukohast erakordselt tähtis.

Vedrumadrats

Tule Unikulma salongi, kui soovid voodisse madratsit, mis järgib just sinu keha, mitte vastupidi. Meie madratsid jagunevad oma omaduste põhjal nelja klassi, millest Level 3 ja Level 4 madratsid valmistatakse magaja kehast lähtudes. Personaalse madratsi valmistamine algab alati UnikLab-mõõtmisega. Seda, kui personaalne saab olema sinu madrats, otsustad muidugi sina ise.

Unikulma vedrumadratsid valmistatakse käsitööna kvaliteetsetest, kuumkarastatud, üksikult pakitud vedrudest. Üksikult pakitud vedrud kohanevad kehaga hästi ja üksteisest sõltumatult. Kõiki vedrustuse tüüpe saab nii vedrumadratsi kui ka vedruvoodina.

Level 1 klassikalise vedrustusega madratsit saab kolme eri kõvadusega. Selline vedrustus sobib suurepäraselt kasvavale lapsele või siis tuppa, kus magajad vahelduvad, näiteks külalistetuppa või suvilasse.

Level 2 vedrumadratsil on eeltsoneeritud vedrustus (õlavöönd on astme võrra pehmem kui ülejäänud madrats), ning selline vedrustus aitab säilitada head rühti ja sobib neile, kelle selg on terve.

Level 3 vedrumadrats valmistatakse UnikLab-mõõtmise tulemuste põhjal just sinu keha vajadustest lähtuvalt. Selline voodi toetab selja ja keha heaolu ning parandab vajaduse korral lihaste düsbalanssi.

Level 4 vedrumadrats valmistatakse samuti UnikLab-mõõtmise tulemuste põhjal just sinu keha vajadustest lähtuvalt, kuid vedrukihte on kaks. Ülemine vedrukiht on tehtud magaja keha järgi. Eriti tundlik ja tihe vedrustus sobib suurepäraselt sellistel puhkudel, mil magajaks on kogukad ja raskemad inimesed, ning teiselt poolt taas äärmiselt kergetele magajatele.

Pealismadrats

Pealismadrats annab heale unele viimase lihvi ja pikendab ka vedrumadratsi eluiga. Unikulma valikus on erineva sisuga kattemadratseid vastavalt magaja vajadustele ja eelistustele. Kõik meie pealismadratsite katted on kergesti eemaldatavad ja pestavad. Unikulma uusim 3D-pealismadrats sisaldab jõhvikihti, mille eeliseks on teiste sisudega võrreldes suurem hingavus. 3D-pealismadrats tasandab tänu oma kolmemõõtmelisele struktuurile kehale avalduvat survet ja toetab ka vereringet. Jõhvikihti saab duši all pesta, mis teeb selle ideaalseks valikuks magajatele, kes on kimpus liigse öise higistamisega.

SteadyBody® tooted

SteadyBody® tekkides ja pealismadratsikatetes kasutatakse uusimaid tehnoloogiaid ning materjale, et tagada magajale võimalikult mõnus puhkus. Nendes toodetes on termoreguleerivad Climarelle-mikrokapslid, mis hoiavad magamistemperatuuri stabiilsena: salvestavad kuumemal perioodil soojuse endasse ja jahedamal vabastavad soojust. SteadyBody® tekke on saadaval nii sule- kui ka mikrokiudsisuga. Mida hoolikamalt sa oma teki eest hoolitsed, seda kauem see vastu peab. Järgi alati hooldusjuhendit, pese tekki vähemalt kord aastas ja kasuta talvel paksemat ning suvel õhemat tekki.

Uus SteadyBody® raskustekk

Raskustekke on uuritud aastaid. On leitud, et raskustekk vähendab stressi põhjustava kortisooli hulka ja aktiveerib samal ajal serotoniini ehk „õnnehormooni” tootmist kehas. Raskustekk teeb su olemise turvaliseks ja aitab lõdvestuda, sa uinud kiiremini ning une kvaliteet on parem.

Uuringutega on tõestatud, et raskustekist võib olla abi mitmete haiguste ja sümptomite ravis, nagu unetus ja probleemid uinumisega, ATH, stress, Aspergeri sündroom, autismispektri häired, rahutute jalgade sündroom jne.

Raskusteki head omadused ilmnevad peaaegu kohe, kasutad sa seda siis lühemat aega (näiteks uinakute ajal) või kogu öö. Kui tunned, et alguses on teki kaaluga raske kohaneda, siis võta tekk kasutusse järk-järgult.

SteadyBody®voodipesu

SteadyBody® voodipesu eesmärk on aidata sul paremini magada. SteadyBody® linade materjal sisaldab elektrit juhtivat söekiudu, millel on elektrivälja maandav mõju. See omakorda kiirendab vereringet ja ainevahetust, mis aitab leevendada valu (nt lihasepinge puhul), stressi ning vähendada sundliigutusi. See voodipesu reguleerib ka magamistemperatuuri. Linad püsivad magades meeldivalt kuivad ja on keha vastas mõnusad. Kõige parema efekti saad, kui magad linade vahel alasti ja kasutad nii aluslina kui ka tekikotti.

Ergonoomiline padi

Hea ergonoomilise padja kaks tähtsaimat omadust on kõrguse reguleerimise võimalus ja hea tugi kaelale. Õige padja leidmisel tuleb lähtuda õlgade laiusest, eelistatud magamisasendist ja olemasolevast madratsist. Oluline on leida endale padi, mis nii selili- kui ka küliliasendis magades võimaldab kehale sellise loomuliku asendi, milles nii kaela kui ka õlavöötme lihased saavad lõdvestuda ja taastuda.

Ka patja peab reguaarselt, kolm kuni neli korda aastas pesema. Vaheta padi välja iga kahe aasta tagant. Kui oled hädas öise higistamisega ja ärkad hommikuti niiske padjaga, siis soovitame padjale ümber SteadyBody® padjakatet.

Unikulma valikus on kaks ergonoomilist patja: kolmekambriline ja tolmuvaba pallikiudsisuga Hybrid-padi ning mäluvahust Astro padi. Just endale sobiva padja valimiseks pöördu Unikulma unespetsialisti poole.

