Tabasalu südamesse kerkivad üle 15 aasta uued kodud

Tabasalu keskuses on üle pika aja käivitatud tööd päris uue elamukvartali rajamiseks. Kokku valmib neli kortermaja ja neli ridaelamut, kuhu luuakse moodsad kodud koguni sajale perele.

Tabasalu Kodu elamukvartali projekteerinud tippbüroo PIN Arhitektid arhitekt Jaan Port ütles, et uute kodude puhul on silmas peetud just perede soove ja vajadusi, mistõttu on enamik kodusid ka mõnusalt suured, 3–5-toalised.

Port lisas, et korterid ja ridaelamud on hästi läbimõeldud planeeringuga, suurte klaaspindadega ja väga valgusküllased. „Kõikides kortermajades on liftid ja pea kõigil kodudel on suur rõdu või terrass,” loetles ta uute hoonete väärtusi.

Tabasalu Kodusid arendava Invego müügijuhi Raul Andressoni sõnul ei ole sel sajandil mahukamaid elamuarendusi Tabasalu südames olnud. „Arendusega saab värske ilme Tabasalu keskel asuv magusaim piirkond peatselt valmiva hariduslinnaku kõrval,” selgitas ta.

Senine tühermaa antakse inimeste käsutusse, valmib hoolsalt planeeritud ja ilusa arhitektuuriga elukeskkond koos uute teede, korraliku haljastuse ning laheda mänguväljakuga.

Noorele perele täiuslik paik

Harku vald on hinnatud hea hariduse andmise poolest ja kõigile sisse kirjutatud peredele tagab vald vajalikud lasteaia- ja koolikohad. Hariduse tähtsust Harku valla jaoks näitab ainuüksi see, et just sellesse panustatakse ligi 2/3 kogu valla iga-aastasest eelarvest. Järgmisel aastal kerkivad just Tabasalu Kodu arenduse kõrvale uus kaasaegne riigigümnaasium ja hariduslinnak.

Kuigi pealinn on vaid kiviviske kaugusel, on Tabasalu erakordselt looduslähedane ja rahulik elukeskkond, kus lapsed saavad ise rahulikult kooli jalutada. Tabasalu võlub oma kauni looduse ja pankrannikult avanevate vaadetega avamerele. Seal on Tabasalu looduspark ja terviserada, kus joosta ning jalutada, ja rand, kus suvel ujuda.

Tallinnasse Rocca al Mare kaubanduskeskuse juurde on Tabasalu südamest ligi 6 kilomeetrit. Valmimisel olev neljarealine tee ja uus Haabersti mitmetasandiline ristmik teevad ühenduse kõigi pealinna piirkondadega kiireks ning mugavaks. Tallinna ühendab Tabasaluga ühistransport ja piirkonna väga head kergliiklusteed.

Tabasalu Kodu taga on tuntud ja kogemustega tegijad. Seda arendaval Invegol on pikaajaline hubaste ja moodsate elupindade rajamise kogemus. Elurajooni on projekteerinud PIN Arhitektid ja ehitab Nordecon Betoon. Arenduse esimesed majad valmivad 2021. aasta suvel.

Uue elamukvartali kohta leiab lisainfot aadressilt tabasalukodu.ee.