Seitse sammu eduka töökorralduseni kodukontoris

Praegu töötab tavapärasest rohkem inimesi kodustes oludes ja ilmselt tunnevad paljud, et see ei olegi nii mugav, kui esialgu tundus.

Tõenäoliselt puuduvad kontori väärilised tingimused ning seistakse silmitsi ka teiste probleemidega, nagu keskendumisraskused ja motivatsioonipuudus. Kuid kõik on võimalik õige suhtumise ja mõne lihtsa reegli järgimise abil. Blogist leiad seitse sammu eduka töökorralduse sisseseadmiseks kodukontoris.

1. Leia kindel koht tööülesannete täitmiseks

Esimene samm on sisse seada mugav töökoht, mis oleks ülejäänud kodust võimalikult eraldatud. Parimal juhul on selleks tuba, kuid sobib ka mõni vaiksem nurgake, köök või muu ruum. Kindel töökoht on praktiline, sest seda ei pea iga päeva lõpus ära koristama. Kuid veelgi olulisem on see tagamaks, et töö saab tehtud – see on koht, mis viib sind vaimselt töölainele ja aitab distantseeruda kodusest elust.

2. Istu võimalikult mugavalt

Köögitool ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik lahendus. Vajad ka kodus mugavust, ergonoomikat ja toetust, mida saab pakkuda üksnes korralik kontoritool. Tõenäoliselt istud iga päev pikki tunde arvutilaua taga, mistõttu on oluline meeles pidada, et vale kehaasend põhjustab terviseprobleeme. Ergonoomiline kontoritool järgib keha loomulikku liikumist ja toetab tervisliku rühi hoidmist, ennetades nii pingeid kehas kui ka väsimust.

3. Vali sobiv laud

Eraldi kontorilaua olemasolu on kindlasti eelis, sest tööpäeva lõpus saad kõik vajaliku jätta nii, et hommikul oleks taas mugav alustada. Saadaval on suur valik erineva kuju, funktsioonaalsuse ja viimistlusega laudu, mille hulgast meelepärane leida. Kõrguses reguleeritavad kirjutuslauad on küll pisut kallimad, kuid tasuvad end kiirelt ära. Võimalus muuta oma tööasendit istuva ja püsti seisva vahel mõjub hästi nii sinu kehale kui ka tervisele. Peale selle tõstab liikumine töövõimekust ja loovust. Püsti seismine on lihtsaim viis tunda end pikkadel tööpäevadel energilisemalt ja suurendada heaolu. Kui kõrguses reguleeritav laud ei ole kättesaadav, siis aseta oma arvuti sobiva kõrgusega tasapinnale, näiteks kummutile, aknalauale või riiulisse, ja tööta osa päevast seistes.

4. Värskenda tehnika valmidust

Selleks, et töö sujuks tõrgeteta, on oluline tagada kodus kontoriga samaväärne tehnika võimekus ja ühilduvus. Mõtle läbi, millised funktsioonid sinu arvutil ja telefonil olema peavad. Turvalisuse mõttes kasuta vaid tarkvaraprogrammide ametlikke versioone. Samuti veendu, et kodune internetiühendus tagaks tööprotsesside läbiviimiseks vajalikud tingimused.

5. Ära alahinda valgustust

Valgustingimused mõjutavad otseselt tööedukust. Looduslik valgus on alati parim, nii et paiguta töölaud võimalikult akna lähedale. Kuid alati ei piisa päevavalgusest, mistõttu on vajalik kasutada erinevaid valgusallikaid. Laualamp sobib suurepäraselt pimedal ajal töötasapinna valgustamiseks. Et mitte silmi liigselt koormata, suuna laualamp nii, et selle valgus ei peegeldaks arvuti ekraanilt tagasi. Paremakäelistel on soovitatav paigutada lamp laual vasakule poole, vasakukäelistel aga paremale poole, vältimaks häirivate varjude tekkimist tasapinnale.

6. Hoia kinni päevaplaanist

Proovi planeerida oma päevad ette ka siis, kui töötad kodus. Ärka tööpäeva hommikuti kindlal ajal. Kuigi saad lubada endale mõnevõrra pikemat und, kuna ei pea aega kulutama kontorisse jõudmiseks, siis pea rutiinist kinni. Võimalusel tee enne laua taha asumist lühike jalutuskäik värskes õhus. Sel viisil annad oma kehale märku, et aeg on asuda töökohustuste juurde. Pea kinni oma tavapärastest harjumustest: söö lõunat, tee pause ja lõpeta tööpäev kindlal kellaajal. Viimase ülesandena koosta nimekiri töödest, mida asud täitma järgmisel päeval. Nii suurendad märkimisväärselt oma keskendumisvõimet, mis aitab saavutada tulemusi ja hoida kinni tähtaegadest.

7. Veeda aega töökaaslastega

Suurim erinevus kodukontoris on see, et sind ei ümbritse enam rõõmsameelsed kolleegid. See on esiti harjumatu, kuid kodune töö ei tähenda veel sotsiaalsete suhete lõppu. Hoidke ühendust erinevate rakenduste, nagu Skype või FaceTime, vahendusel. Need lahendused ei ole mõeldud ainult töönõupidamisteks, videosilla vahendusel võite veeta ka ühiseid kohvipause, jagada kogemusi ja jätkata oma harjumuspäraseid vestlusi.