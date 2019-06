Sääsed – miks sa neile meeldid ja kuidas pinisevast needusest vabaneda?

Artiklit toetab Eesti juhtiv köögi- ja aiasalong Senso.



Kui kuldnokk on siinmail kevadekuulutaja, siis suve saabumisest annavad tunnistust tüütu pinin ja sügelevad punnid nahal. Sääsed on kohal, et sügiseni siinse rahva elurütmi dikteerida. Õpime neid vereimejaid veidi lähemalt tundma ja leiame lahendusi põhjamaiste moskiitode ohjamiseks.

Miks sääsed sind armastavad?

Sääskede sihtmärgid võivad tunduda juhuslikud, kuid tegelikult on päris mitmeid tegureid, mis aitavad neil oma otsuseid langetada. Mis siis on see, mis sind sääskedele eriti ahvatlevaks muudab? Kuidas putukad oma ohvreid valivad? Kohe saame teada!



Joogivalik – tuleb välja, et sääsed on õllegurmaanid. Pudelitesse või klaasidesse putukad ei sukeldu, kuid õlut joonud inimesed leiavad nad suveõhtus märgatavalt lihtsamalt üles kui karsklased. Teadlased ei ole selle nähtuse põhjustes veel lõplikult kindlad, kuid arvatakse, et selle taga on kõrgenenud kehatemperatuur ja spetsiifiline lõhn nahal.



Välimus – võiks arvata, et sääskedel ei ole moetunnetus välja arenenud, kuid üllatusena on neil tõepoolest värvieelistused. Mitmed uuringud tõestavad, et sääskedele meeldib valida pigem tumedaid riideid kandev ohver. Üllataval kombel ei laiene see loogika aga juustele – blondidel on sääskede hulgas märgatavalt rohkem lööki kui tumedate juuste omanikel.



Veregrupp – mõni veri on teistest tummisem ja sääsed oskavad erinevatel veregruppidel väga hästi vahet teha. Kõige populaarsem veri on 0-grupist. Tõenäosus, et sääsed valivad 0 veregrupi omaniku, on lausa kaks korda suurem kui A veregrupi puhul. Veregruppi B loetakse vereimejate jaoks keskmiselt ahvatlevaks.



Kehasoojus ja higistamine – sääsed tunnetavad hästi nii kehasoojust kui ka erinevaid happeid ja ühendeid, mida higi sisaldab. Seega peaks jaaniõhtul või simmanil tantsu ja üle lõkke hüppamisega hoogu pidama vähemalt nii palju, et möll lausa higistama ei võta.



Hingamine – kõik eelnevad põhjused kahvatuvad sinu hingamise kõrval. Süsihappegaas on sääskede hinnatuim abiline, kui sumedas suveöös on vaja ohver välja peilida. Seda lausa kuni 50 meetri kauguselt. Välja hingatav süsihappegaas on ka peamine põhjus, miks tuppa või telki pääsenud putukad enamasti sinu pea ümber tiirlevad.



Kadugu sääsed, saabugu rahu!

Tundub, et sääskede vältimine on võimatu. Jah, heledad riided võib ju selga panna ning higistamist ja õlut saab läbi häda vältida, kuid hingamist on keeruline seisma panna. Mis on lahendus? Õnneks on ka neid mitu.

Keemilised vahendid – esmapilgul kõige käepärasem ja odavam lahendus tundub olevat haarata pihusti järele. Siiski on putukaid peletavatel aerosoolidel ja kreemidel ka miinuseid. Näiteks võib tugev keemia olla üsna ebameeldiv nahale ja silmadele, mitte sobida lastele ega lemmikloomadele ning määrida riideid.



Sääsepüüdjad – see variant sobib eriti sääserikastesse piirkondadesse. Masin toodab süsihappegaasi ja meelitab nii enda kogujasse sääsed kuni 4000 m 2 suuruselt alalt, vähendades oluliselt sääskede populatsiooni. Kui sääski on eriti massiliselt, vajab sääsepüüdja tajutava tulemuse saavutamiseks mõned nädalad aega. Toode ei kasuta ohtlikke kemikaale ning on seega ohutu mesilastele, liblikatele ja lemmikloomadele. Tõsi, sääsepüüdjad on üsna kallid, kuid tegemist on tõelise investeeringuga – õigesti hooldades teenib masin sinu majapidamist pikki aastaid. Kvaliteetseid Mosquito Magneti sääsepüüdjaid saad uudistada Senso e-poes.

Sääsepeletajad – nutikas abimees sääskedega võitlemisel on aasta-aastalt üha populaarsem. Põhjuseid on mitu. Taskukohase hinnaga peletaja on parim lahendus väiksemate alade sääsevabana hoidmiseks. Näiteks saab seda kasutada õuealadel, nagu terrassid, katusealused, sisehoovid ja aiad, kus õhu liikumine on minimaalne. Sääsepeletajat saab ka suveüritusele, matkale või piknikule kaasa võtta.

Korduvkasutatav sääsepeletaja kestab aastaid, on tervisesõbralik ja loodussäästlik ning 100% lõhna- ja suitsuvaba. Kindlasti väärib eraldi märkimist ka toote kompaktsus – sääsepeletaja mahub kenasti nii matkakotti kui ka piknikukorvi. Säästliku peletaja kuluained maksavad vaid 0,7 eurot tunnis.

