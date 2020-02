Parkett või keraamiline plaat?

Puitpõrand on tänu oma looduslikule välimusele ja hubasusele muutunud aastatega ühe õige kodu tunnusmärgiks, ilma milleta ei kujutaks elutuba ette. Kahjuks vajab looduslik parkett hoolt ja ülalpidamist, mis võib muutuda tülikaks ja kulukaks.

Õnneks on viimaste aastatega märkimisväärselt arenenud keraamiliste plaatide tootmine, ning puidumitatsiooniga plaadid on muutunud äravahetamiseni sarnaseks päris puiduga. Lisaks pakub keraamiline plaat kõiki puitpõranda positiivseid külgi, olles seejuures vastupidav ning vajades minimaalset hoolt.

Miks peaksin valima puiduimitatsiooniga keraamilise plaadi üle loodusliku puidu?



Puiduimitatsiooniga plaadid on väga vastupidavad

Nagu paljud koeraomanikud teavad, muutub looduslik parkett väga lihtsasti kriimuliseks. Samuti tooli laua alt välja tõmmates võib kergelt parketti kahjustada. Keraamilist plaati kriimustada on kordades raskem, mistõttu on paljud meie loomasõpradest klientidest just selle kasuks otsustanud.

Puiduimitatsiooniga plaadid on tõeliselt elutruud

Plaatidele prinditakse ülidetailne puidu muster ning see muudetakse vastavalt looduslikule puidule ka reljeefseks. Selle tõttu on isegi käega katsudes raske aru saada, et tegemist ei ole päris puiduga.

Puiduimitatsiooniga plaadid ei määrdu

Kas oled kunagi ajanud punast veini parketile? Siis tead, et see võib kiiresti jätta maha pleki, mille eemaldamine on tõeline peavalu. Keraamiliste plaatide puhul see pole probleemiks, igasuguse pleki saab lihtsalt lapiga eemaldada.

Puiduimitatsiooniga plaadid ei pleegi

Võib-olla oled märganud, et päikeserohkemates kohtades on looduslik parkett muutunud heledamaks, kui seda ümbritsev parkett. See võib muutuda ajapikku inetuks ning rikkuda pinna ühtset ilmet.

Kuid nagu öeldakse, siis oma silm on kuningas, mistõttu kutsub Home Concept Porcelanosa teid oma salongi puiduimitatsiooniga plaatidega tutvuma, nii saate eelmainitud punktides ise veenduda.

Home Concept Porcelanosa on ühe tuntuima viimistlus- ja sisutusmaterjali tehase Porcelanosa Grupo esimene esindussalong Baltikumis. Fookuseks keraamilised plaadid ning vannitoamööbel. Alguse sai Porcelanosa Grupo 1973. aastal keraamilisi seina- ja põrandaplaate tootvast ning senini antud sektoris lipulaevana püsivast Porcelanosast.

