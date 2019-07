Nii saad koduterrassi mõnusaks muuta

Eesti kliima on ettearvamatu ning isegi suvel ei saa alati soojadele õhtutele kindel olla. Seetõttu on mõistlik mõelda terrassisoojenditele, mis ka jahedamatel päevadel õhuruumi nautida lubavad.

Reaalsus on see, et nii kui päike kõrgete kuuskede taha loojub, lõdised, pleed ümber, ja üritad hiiglaslikku sääseparve eemale peletada, ise lämbumas sääsetõrjevahendihaisu kätte. Siinkohal tulevadki appi soojendid.

Soojendid võib jaotada elektrisoojenditeks ja gaasisoojenditeks ning paigaldamise järgi statsionaarselt paigaldatavateks ja liigutatavateks. On nii mudeleid, mida saab alaliselt kinnitada, kui ka selliseid, mida ühest kohast teise viia.

Lihtne ja tõhus

Terrassi või suvekööki on kõige lihtsam soojendada elektrikiirguriga, mis enamjaolt on infrapunaseade. Infrapunakiirgus on elektromagnetiline kiirgus, mille lainepikkus on nähtava valguse lainepikkusest suurem ja mikrolainekiirgusest väiksem. Päikeselt Maale jõudev lühilainekiirgus on peamiselt infrapuna- ehk soojuskiirgus. Ehk lihtsasti lahtiseletatuna — soojusefekt on võrreldav päikesesoojusega.

Seadme kütteelement võib olla süsinik-, halogeen- või kvartselement. Infrapunakiirgur soojendab inimesi ja esemeid, aga mitte õhku. Nii ei vii kerge tuuleiil tuntavat soojust ära ja soojendavat mõju võib tunda kohe pärast masina sisselülitamist. Seadet on meeldiv kasutada, sest see soojendab kiiresti, tõhusalt ja müravabalt. See on tervislik, tootlik ja säästlik soojusallikas. Tavalise, kodumajapidamise jaoks piisava 2 kW soojendi puhul kulub tunnis vaid 0,26 eurosenti. Arvestades, et veedate terrassil sõprade seltsis mõnusalt aega 3–5 tundi, on kulu olematu. Elektrikiirgurite eelis on tõik, et elekter on tavaliselt katkematu, kuid gaasisoojenditega võib juhtuda, et aiapeo ajal lõppeb gaas ja teie pidu võib vaibuda.

Peletab sääsed

Infrapunakiirgur on hea sääsepeletaja, eemaldab niiskuse ja rõskuse ning soojendab nagu päike.

Infrapunakiirgus võib olla lühikese või keskmise lainepikkusega. Lühilainekiirgusel töötav kvartselemendiga soojuskiirgur on asjatundjate sõnul väga tõhus seade. Selle soojendi puhul kasutatakse lühikese lainepikkusega infrapunatehnoloogiat. Soojendi saavutab täisvõimsuse mõne sekundiga ega kuluta energiat ümbritseva õhu soojendamiseks ning tuul selle mõju ei nõrgenda.

Ehituspoe toode versus spetsialiseerunud müüja tooted

Ehkki väliselt võivad soojendid paista sarnased, on need tegelikult tehniliselt väga erinevad. Samamoodi erinevad omavahel ka ehituspoodide ja spetsialiseerunud müüjate tooted. Nimelt on Velteksperdi toodetavates Veltroni soojuskiirgurites soojust peegeldav reflektor paksemast alumiiniumist, mis peegeldab paremini soojust inimeste suunas. Samuti on halogeenlamp ehk soojusallikas kvaliteetne ja kuigi selle kasutusiga on olenevalt mudelist 5000–7000 tundi, ei pea soojendit pärast seda minema viskama, vaid spetsialiseeritud müüjafirmast saab osta uue halogeenlambi ning seadet edasi kasutada. Tavalistes marketites järelteenindust ja varuosi soojenditele ei pakuta. Peale selle puudub odavatel ehituspoodide soojenditel kasutusmugavus, on vaid stepsel ja ongi kõik. Velteksperdi pakutavatel soojenditel on kaugjuhtimispult ja võimsuse dimmerdamise võimalus ning valikus on isegi nutiseadmega juhitavad ja taimeriga seadmed.

Näiteks väikese kvartselemendiga soojuskiirguri Veltron Eco 2 kW saab paigaldada peaaegu igale poole: seinale, lakke või isegi markiisi alla. Seadme küttevõimsus ja kasutegur on väga heal tasemel. Hind 139 eurot. Pane tähele, et seadme ja soojendatava objekti vahel peaks olema umbes 1–1,5-meetrine ohutusvahe! Soojus aga ulatub 2,5–3 meetri kaugusele.



Kaunis disain

Infrapunasoojendi võib täita ka disainielemendi rolli. Terrassisoojendi Veltron CRANE-900R 2,3 kW lisab õueruumile elegantsi ning selle kasutusvõimalused on väga paindlikud. Terrassisoojendit võib kasutada püstiasendis, et soojus tuleks küljesuunast, või paigutada see laua või terrassidiivani kohale, kui soovite, et soojus tuleks ülevalt alla.

Soojendil on viis võimsusastet, mida saab reguleerida kaugjuhitava puldiga, ning LED-valgustid, mille valgusastet saab reguleerida sama puldiga. See elektriline terrassisoojendi sobib nii kodu, suvila, kohviku kui ka restorani terrassile või väliüritustele. Soojendi sobib aastaringseks kasutamiseks. Kõik Veltroni soojendid on kaugjuhitava puldiga ja sama pulti saab kasutada mitme kiirguri puhul.



Populaarsed on ka retrostiilis mudelid, nagu Veltron Retro 2,1 kW, ja soojusallikana süsinikelementi kasutavad mudelid. Süsinikelemendiga soojendite valgus on mahe ja oranžika tooniga ning need annavad pehmet soojust.

Riputatava mudeli puhul on oluline kasutusmugavus, nii et võimsuse muutmiseks ei pea tõusma, vaid seda saab teha kaugjuhitavast puldist. Soojuselement on halogeen, mis annab ka valgust, kuid on selliseidki õhtuid, kui lisasoojust vaja ei ole. Selliseks puhuks on mudelil UFO Ceiling LED 2,1 kW soojendi alaossa integreeritud LED-valgusti, mis võimaldab seadet kasutada ka ainult valgustina, samal ajal soojusallikat sisse lülitamata.

„Võimsust planeerides arvesta, et väikesele verandale piisab 2 kW seadmest, keskmise suurusega terrassile kahest 2 kW soojendajast. Mitte ükski seade ei küta soojaks siiski kogu aeda ega ka 20 ruutmeetri suurust tuultele avatud terrassi. Vajaduse korral tuleb soetada mitu seadet ja paigutada need terrassi eri otstesse, et soojust kiirguks soojendatavale alale mitmest küljest. Kui rõdu või terrass on tuulevarjus, piiratud seina või kaetud markiisiga, siis piisab enamasti ühest soojendajast,” soovitab Velteksperdi tootespetsialist Karol Pokbinder.

Tuleb arvestada ka sellega, et terrassisoojendaja annab parima efekti, kui õhtune õhutemeperatuur on +15–17 C, mis on pikalt istumiseks jahe. Soojuskiirgur muudab teie olemise mõnusaks ja tunnete olenevalt soojendi kaugusest umbes +22–25 kraadist soojust.

Lisainfot infrapunakiirgurite kohta leiab aadressilt www.veltekspert.ee.

