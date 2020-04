Mugav ehituskaubamaja veebis: kõik kaubad ühel riiulil koos kiire kohaletoimetamisega!

Väikestel ja keskmise suurusega ehitusettevõtetel, kellel ei ole oma varustajat, on ehitusmaterjalide hankimine ning transport alati teravaks probleemiks, sest võtab palju aega ja ressursse. Sellega peavad tegelema nii firmajuht, objektijuht kui ka ehitajad ise. See segab töötajaid nende põhitöö juures ja raskendab päevaplaani täitmist, sest pahatihti selgub, et mõni asi on ikkagi ostmata jäänud.

Keskmiselt kulub ehitusmaterjalide poes käimisele poolteist tundi. Kui aga kõige vajamineva ostmiseks tuleb käia mitmes poes või materjalid tuleb viia erinevatele objektidele, võib kuluda ka pool päeva. Ajakulule lisanduvad suuremate asjade transpordiga seotud mured. Selge on aga see, et vajamineva materjali puudumisel tööd teha ei saa, palgad jooksevad, tähtajad nihkuvad, tööviljakus langeb.

Lihtne arvutus näitab, et kahe santehnikuga väiksemal objektil maksab üks tund ootamist 50 eurot. Kaks inimest seisavad, üks tegeleb materjali hankimisega ja lisanduvad ka transpordikulud. Õigel ajal täitmata jäänud tellimus läheb selle objekti puhul firmale maksma 70–80 eurot.

Kui objektil töötavad inimesed tegelevad vajamineva hankimisega ise, langeb nende tööviljakus 20–25 protsenti, sest otseselt oma töö tegemiseks jääb neil kaheksa tunni asemel aega kuus tundi (ja kindlasti on vaja poes ka kohvi juua). Kahju kannatab firma.

Kuid aja ja raha säästmiseks on olemas suurepärane lahendus! Kogu vajamineva võib tellida korraga ühest kohast – vvs.ee.

VVS Eesti pakub ehitusettevõtetele materjalide hankimise ja transpordi kompleksteenust – kõik ühest kohast. VVS Eesti on suunatud eelkõige firmadele, mis ehitavad tehnosüsteeme. Esindatud on paljud tuntud rahvusvahelised kaubamärgid, nagu Uponor, Pipelife, Danfoss, Paroc jt.

Keskmisele ventilatsioonisüsteemide või santehnika tellimusele, mis koosneb 25 nimetusest, kulub kõige rohkem kolm minutit – me kontrollisime. See on kolm korda kiirem kui sama tellimuse vormistamine e-kirja teel. Veebilehel on kerge kaupa leida ja eri mõõdud asuvad lihtsas menüüs.

Teine teenuse eripära on kättetoimetamine. Võimalik on valida kolme erineva variandi vahel: standard-, kiir- ja ekspressteenus. Standardteenus maksab 25 eurot ja klient saab kauba objektile järgmise tööpäeva jooksul. Kiirvariandi puhul on hind 35 eurot ja kaup jõuab kliendini nelja tunni jooksul. Tellimused, mis on esitatud enne kella 14, jõuavad kliendini veel samal päeval. Ekspressteenuse hind on 50 eurot ja kaup tuuakse kohale kahe tunni jooksul. Tellimused, mis on esitatud enne kella 15, jõuavad kliendini veel samal päeval.

VVS Eesti moto on „Telli ja unusta” – tellimuse esitamisele kulub vaid paar minutit ja kõige muu eest hoolitseme juba meie!

www.vvs.ee