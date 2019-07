Mooduldiivan – üks diivan, sada võimalust

Mooduldiivanid on praktiline lahendus, kui armastatakse ruumi aeg-ajalt ümber tõsta. Juba ühe mooduldiivani komplektiga on võimalik luua mitmeid erinevaid lahendusi. Olgu tulemas sünnipäevapidu, soovigu keegi ööpeale jääda või oodaku ees üks hubane filmiõhtu.

Mooduldiivanitel on palju erinevaid plusse, milledest võiks kirjutada täispika raamatu. Aga vaatame lähemalt, miks on Oot-Oot Stuudio disainerite Marko Ala, Joonas Torimi ja Mihkel Mölderi loodud kodumaised mooduldiivanid MOOD ja BOLD osutunud niivõrd populaareseks ja seda eriti Saksamaal ja Soomes.

Diivani funktsionaalsuse muutmine vastavalt meeleolule või tegevustele on kindlasti üks mooduldiivanite põhilisi eelised. Kui on oodata rohkem külalisi, siis on palju mõnusam vestelda kui saab istuda pigem üksteise vastas kui kõrval ühes reas. Sellisel juhul võib erinevad moodulid omavahel lahtiühendada ja ühest diivanist teha kaks või hoopis kasutada mooduleid eraldi tugitoolidena. Kui tahame ennast aga mugavalt õdusaks filmiõhtuks sisse seada, siis võib moodulid paigutada viisil, et loome diivanist suurema “pesa” kuhu jaheda sügise eest teki alla pugeda.

Kuna mooduldiivanid on tasase pinnaga siis sobivad need hästi ka magamiseks. Üks inimene mahub üldiselt juba paarile moodulile magama, kui aga näiteks tumbad istmemoodulite kõrvale kinnitada, saab piisava magamisruumi ka kahele inimesele. Mugavust lisab moodulitele paigaldatav kattemadrats. Tumba moodulid leiavad tihti ka rakendust näiteks esikus, või magamistoas, kust need vajadusel saab diivani juurde tuua.

Mooduldiiivan MOOD on puhta joonega ja kõrge jalaga diivan, mis lisab õhulisust ja visuaalset ruumi. Istme- ja tumbamoodulid on saadaval kahes eri suuruses ja võimalik on valida 5 erineva diivaniajala vahel.

Mooduldiivanid osutuvad praktiliseks valikuks, kui soovitakse erilahendusi ja klassikalised diivanid oma mõõtudega ei sobi. Eri suuruse ja funktsiooniga mooduleid on võimalik komplekti liita piiramatul arvul. Mänguliselt mõjub, kui tumbamooduleid paigutada diivanikomplekti otstesse või ka istemoodulite vahele. Viimast kasutatakse ka akna all, kui ei soovita näiteks valgust või vaadet istme seljatoega liialt kinni katta.

Väga efektne on luua moodulite komplekte, kus kõik või osa mooduleid on eri toonides, toon-toonis või ka erinevate materjalidega. Näiteks tumesinine samet nurgamoodul, hall villane istmemoodul ja konjakitooni nahast nurgamoodul. Oot-Oot Stuudios on mooduldiivanitele saadaval 50 erinevat kangast ja 1200 värvitooni. Diivanile BOLD on võimalik peale panna ka kvaliteetsed Sorenseni kroomivabad nahad.

Mooduldiivan BOLD on suure istumissügavusega puhvis ja kergelt lohvakas pehme sulediivan. Kõik kolm moodulit on saadaval kahes eri suuruses.

Mooduldiivanitele lisab väärstus nende täiendamisvõimalus. Kui näiteks muudetakse ruumi, või kasvab pere, siis piisab lihtsalt sellest, et osta komplekti juurde mõni istme- nurga- või tumbamoodul. Samuti on mooduldiivanid väga kolimisõbralikud, sest uues elamises saab diivani ümbertõsta vastavalt uuele ruumiplaanile. Eraldi moodulitest diivanit on ka kergem transportida ja viia läbi kitsastest koridoridest ja treppidest.

Ka diivani ebaühtlasel kulumisel või lemmiklooma- ja plekiõnnetuste puhul, ei pea ju katet vahetama tervel diivanil, vaid võib seda teha mooduli kaupa.

Mooduldiivanite valimisel tasub kindlasti jälgida, kas ja kuidas moodulid omavahel ühendatakse. Oot-Oot Stuudio mooduliivanitel on kasutusel spetsiaalsed diivani alla peidetud klambrid, mida saab vajadusel põhja alt välja keerata. Võrreldes moodulite külgedele paigaldatud haakidega on sellise lahenduse plussiks see, et kui moodulit ümber või eraldi tõsta on endiselt kõik küljed esteetilised. Samuti on võimalik tumbasid mugavalt diivani ette kokku- või lahtiühendada.

Oot-Oot Stuudio moduldiivanil MOOD on võimalik valida viie erineva jala vahel. Jalgu on võimalik ka hiljem muuta, kui peaks tekkima soovi diivanit näiteks uue ruumikujundusega paremini sobitada või lihtsalt disaini värskendada.

Oot-Oot Stuudio Eestis disainitud ja toodetud pehmemööbliga, on võimalik tutvuda Tallinnas, Baltika kvartalis, Veerenni 24 asuvas salongis või veebis: www.oot-oot.com