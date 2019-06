Milliste sisustussalongide abil luua tõeline superkodu?

Ideaalne kodu tähendab just sinu jaoks sobivaid ja hoolikalt läbimõeldud lahendusi nii siseruumides kui ka õues. Siinkohal tulevad appi viis ägedat sisustussalongi, kelle tootevalik tagab, et sinu kodu oleks just sinu nägu!

Aed ja terrass

Treimann mööblisalong üllatab taas ja seekord õuemööbli valikuga.

Lisaks mööblile tubasesse keskkonda on salongis rohkelt valikut õues suviste hetkede nautimiseks ja seda igale maitsele ning õueala suurusele.

Näiteks Itaalia õuemööbli tootja NARDI polüpropüleenist valmistatud ilmastikukindlad söögilauad, toolid, tugitoolid ja diivanid on iga rõdu või terrassiomaniku unistus. Nimelt ei karda need tooted päikest, vihma ega lund ja see tähendab, et mööblit ei pea sügise saabudes terrassilt ära tõstma – ka pärast suvist vihma piisab vaid padjad vihmast kuivaks raputada.

Lisaks sellele, et tooted on praktilised, on need ka disainilt kenad. Heameel on tõdeda, et õuemööbli materjalid ja disain on muutunud aina sarnasemaks toamööblile. Samuti on tavapäraste toonide ehk halli ja beeži kõrvale lisandunud värve, mis muudavad suvise olemise terrassil või rõdul veelgi nauditavamaks.

Kui 100% ilmastikukindlast mööblist jääb väheks, siis salongi valikus on ka toole, mida saab kasutada vee peal. Näiteks kui su koduaias on bassein, siis Belgia tootja Roolf EPS graanulitega täidetud ja kootud polüpropüleenist kaetud tooli ja lamamistooliga võib nautida päikest ka basseinis vee peal. Valikus on erinevat värvi diivaneid, tugitoole ja järisid.

Veelgi hubasemaks aitavad rõdu või terrassi muuta kootud polüpropüleenist vaibad, mis on disainilt nii kenad, et võiksid vabalt ka toas olla. Kõiki tooteid on lihnte puhastada ja need on hooldusvabad.

Valikuga saab tutvuda salongis Tallinnas Poordi 1 ja e-poes www.treimann.ee. Suur osa valikust on ka koheselt olemas, kuid tellimisel on tarneaeg kuni kolm nädalat.

Elutuba

Elutuba on elamiseks – ruum, kus veedetakse kõige rohkem aega. See peab vastu pidama külaliste võõrustamisele, laste mängudele, lemmikloomadele ja omama kummuteid või kappe asjade jaoks. Sageli on elutuba kasutusel ka söögitoana, kodukinona või lugemisnurgana.

Elutoa keskmeks on õige diivan – kvaliteetne, mugav ja ilus. Diivan peab mahutama istuma terve pere ja vajadusel ka ööbivad külalised.

Softrend pakub laia valikut diivaneid erinevate funktsioonidega (suur, kompaktne, lahtikäiv jne), kuid kvaliteedis pole ühelegi mudelile järeleandmisi tehtud. Kõik diivanid on valmistatud käsitööna Eestis ja lai mudeli-, kanga- ning mõõduvalik võimaldab igaühel just enda koju sobiv diivan leida.

Mugava diivani ümber koondub suur osa kodusest elust. Et diivanil ja selle ümber paremini toimetada saaks, pakub Softrend ka täiendavaid tooteid – laudu, vaipu, lampe, tumbasid, kappe, riiuleid jne.

Et majast saaks kodu, siis tuleb kasutusele võtta aksessuaarid, et tuua välja kodu omaniku isikupära ja luua mõnus õhkkond, kus on hea aega veeta. Koduaksesuaaride osas on valikusse võetud hinnatud Skandivaania (Bloomingville, Louise Roe, Anne Black, House of Rym, Kristina Dam, AYTM) ja Eesti brändid (Kelpman Textile pleedid, Monika Järg vaibad), mis on ühest küljest ajatud, kuid samas aitavad elamisse tuua põnevaid detaile.

Valikuga saab tutvuda Tallinna salongides Pärnu mnt 139c, Kadriorus Narva mnt 63/1, Tartus Tehase 16 või e-poes www.softrend.ee.

Vannituba

Hea disain on loodusega tasakaalus. Olgem ausad, meie kõigi soov on, et kodus oleks vannituba üks mõnusalt hubane, soe ja privaatne ruum.

Jah, mõistagi on vannituba igapäevatoimingute jaoks äärmiselt hädavajalik ruum, kuid see on ju elementaare ootus.

Mõeldes vannitoa peale – igatsus olla täiesti omaette, nautida õdusat valgust ja vee õrna heli ning vaikusehetki. See on ruum, kus lõõgastuda ja energiat taastada. Meeliülendav ja stressi mahalaadiv tunne, meelte tunntusliku tasakaalu leidmine, rõõm iseendas olemisest.

Kui olete sisustamas vannituba, siis sisuliselt saate te kodumaise tootja käest kõik maailmatasemel tooted. Pealegi sobivad tooted omavahel kenasti kokku.

Balteco pakub suurimat valikut kivivanne ja valamuid, mis on ajas püsivad ja disainitud Eesti tunnustatud disainerite poolt. Kõik kivivannid ja valamud on käsitsi valmistatud meistritööd, mida toodetakse Varbolas Wellspa tehases.

Välisviimistluse värvitoonide valik on erakordselt lai, võimaldades luua omanäolise ja enda värvieelistustest lähtuva vannitoa. Balteco arendusmeeskond on välja töötanud unikaalse SPS-tehnoloogial (Slow Polymerisation System) põhineva spetsiaalse materjali ja tootmistehnoloogia. Antud meetod annab toote välispinnale eriliselt tugeva struktuuri, kuid samas on pind siidine ja soe.

Koduse spaa jaoks pakub Balteco suurt valikut akrüülvanne – Eesti inserneride arendatud innovaatilised lahendused, näiteks Panel+ paneelid, magnetkinnitusega, kruvivabad. Vanni on lihtne puhastada ning visuaalset müra on vähem.

Lai valik on ka dušitooteid, näiteks standard- ja erimõõtudes dušiseinad, -sirmid, -nurgad.

Disaninmööbli kollektsioonide hulgas leidub lai valik vannitoamööbli lahendusi. Erinevate mõõtude, funktsionaalsuse, laia viimistlusvaliku ja aksessuaaride kombineerimisel saate luua tõeliselt ainukordse vannitoa. Mööbli valmistamisel kasutab Balteco ainult parimaid Euroopa päritolu materjale, uudseid tehnilisi lahendusi ja tunnustatud BLUM furnituuri. Kõik mööblikorpused valmistatakse kõrgekvaliteedilisest MDF-materjalist (medium density fibreboard), mis tagab mööbli eri pndade viimistluse ühtlase kõrge kvaliteedi. Kõik mööblidetailid toodetakse nüüd Baltikumi kõige uudsemal tootmisliinil.

Valgustus

2019. aastal oma 25. sünnipäeva tähistav Hektor Light pakub valgusteid nii koju, õue kui ühiskondlikesse ruumidesse.

Hektor Light’i eeliseks on Eesti suuremates linnades olevad esindused ja poed, kus valgusteid saab ise enne ostu vaadata ja katsuda.

Olemas on tuhandete valgustitega e-pood, kust on mugav igal ajal teha valikuid ja osta. Vilunud nõustajad, kes töötavad firmas juba selle algusaastatest, arendavad end pidevalt kiiresti muutuvas valgustitemaailmas. Nõuanded jagatakse tasuta ja hea meelega.

Hektor Light toob esimesena klientideni uudisvalgusteid ja teadmisi uutest lahendustest valgustamisel. Uute valgustitega saab tutvuda nii Hektor Light’i esindussalongis Pärnu mnt 139 c, Tartu esinduses Sõbra 54 kui ka kauplustes Järve keskuses nullkorrusel ja SisustusEkaubamajas Tartus.

Hektor Light’i valgustid on huvitavad ja võimaldavad luua personaalseid isikupäraseid interjööre ja õuealasid.

Hektor Light toob maale maailmas tuntud brändide valgusteid, näiteks nagu Flos, Tom Dixon, Foscarini, Marset, Masiero, Studio Italia Design ja paljud teised. Uuematest kaubamärkidest võib nimetada Karman, Otylight, Tooy jne. Suurepärane tehniliste valgustite valik on Ledsc4, SLV, MoltoLuce, Linealight, Intra jt poolt.

Nõuandeid ja uudiseid valgustamisest saab lugeda Hektor Light’i blogist, mis on alati päevakajaline.

Vaata ka Hektor Light'i Facebooki, Pinteresti, Instagrami ja Youtube'i kanalit.

Köögimööbel

Köögimööblitootja Arens AS ajalugu ulatub rohkem kui veerandsaja aasta taha. Praegu naudib Arensi köögis oma hommikukohvi enam kui 130 000 perekonda Eestis, Lätis, Norras, Soomes ja Rootsis.

Edu valemiks on olnud pidev tootearendus ja püsiv suund kvaliteedi tõstmisel. Kas teadsid, et Arens kasutab ainsana Eestis laserkeevitustehnoloogiat? Täna kanditakse 99% nii uste kui karkasside servakantidest laseriga.

2018. aastal algas tootmises põhiliste tootmisüksuste rekonstrueerimine. Tänaseks on kõik põhilised tootmisüksuse robotiseeritud.

Vaatamata suurtele tootmismuudatustele on Arensi klient jätkuvalt kuningas ja iga köök valmib n-ö rätsepatööna.

Kuna köögimööbel on arvestatav finantseering pikkadeks aastateks, tuleks hästi funktsioneeriva köögi puhul alustada heast projektist. Klienti nõustavad pikaajalise kogemusega köögidisainerid ja enne köögi tellimist on võimalik oma tulevast kööki näha peaaegu fotokvaliteedis. Materjalide valik on suur, alati kõrgemaid kvaliteedinõudeid ja valitsevaid trende arvestav.

Kuidas edasi? Lepi konsultatsiooni aeg kokku ja kohtumiseni salongis!