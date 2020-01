Milline diivan valida oma esimesse elamisse?

Olgu sul üürikorter või päris oma elamine, siin on mõned nipid, mis aitavad diivanite ja kangaste kirjus maailmas orienteeruda ning leida endale see õige diivan, kuhu on pärast tööpäeva mõnus maanduda.

1. Eelista lihtsat, sirget diivanit. See võtab vähe ruumi, eriti kui valid kitsaste käetugedega diivani, ja jätab rohkem võimalusi sisustamisel või hiljem toa ümbertõstmisel. Kui kardad, et istumisruumi jääb väheks või igatsed kohta, kuhu jalgu sirutada, siis tasub juurde võtta tumba. 2. Vali diivanile AquaCleani tehnoloogiaga kangas. Selle kanga puhastamine pole raha ega aega nõudev. Piisab vaid veest ja lapist ning ei pea muretsema, kui uuele diivanile juhtuvad tulema kohvi-, toidu-, šokolaadi- või muud plekid. 3. Mida kõrgemad on diivani jalad, seda mugavam on koristamine. Eriti kui sul on või soovid endale soetada robottolmuimeja. Peale selle näeb kõrgetel jalgadel diivan õhulisem välja, mis jätab väikese elutoa puhul avarama mulje. 4. Diivani kangas näitab isikupära. Diivan ei pea tingimata olema hall või must, kuigi lihtsates toonides mööblit on kergem eri interjööridesse sobitada. Tänapäeva kangakollektsioonides leidub nii palju põnevat, et saad kujundada omale täpselt õige karakteriga diivani. Kui silmatorkav diivan sulle siiski meele järele ei ole, siis vajaduse korral aitavad padjad sellele kerge vaeva ja taskukohase hinnaga värske ilme anda. 5. Kui teha sisustuses üks investeering, siis olgu selleks diivan. Ajutised asjad on sageli kõige püsivamad, seega ei tasu osta esimest ettejuhtuvat diivanit, vaid jälgida ennekõike hinna ja kvaliteedi suhet ning käia enne ostmist erinevates salongides proovimas. Mõnus diivan leiab rohkelt kasutust ja näeb isegi aastate möödudes nii hea välja, et tahad seda ka oma järgmisse koju kaasa võtta ... 6. Ära karda nõu küsida! Selle jaoks müügikonsultandid ongi. Külasta Softrendi salongi, proovi erinevaid diivaneid ja aitame sul leida selle õige. Vaata lisa Softrendi kodulehelt softrend.ee.