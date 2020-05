Membershopi juhend voodipesu valimiseks vastavalt aastaajale

Voodipesu valikul peaks arvesse võtma ka aastaaega. See pole ainult sisekujunduse küsimus. Aastaajale vastav voodipesu toob parema une ja harmoonilisema elu.

Membershopi spetsialistid toovad välja hooajalise voodipesu valimise põhimõtted. Järgi neid soovitusi, et lisada oma ellu teadlikku tasakaalu ja parandada öist unekvaliteeti.

Kevadiselt värske voodipesu

Kevade saabudes on aeg leida turvaline pelgupaik talvisele voodipesule. Päevade pikenedes tasub ära panna vooderdatud voodikate ja asendada see õhema puuvillasest kattega.

Üha soojenev temperatuur ei tähenda pidevalt mõnusat ilma. Just seepärast tasub hoida lisatekke käepärast kuni püsivate suveilmade saabumiseni. Need võiksid jahedate ööde kartuses mugavalt käeulatuses olla.

Kevad tähendab allergiate perioodi. Kui sul või sinu lähedastel esineb hooajalisi allergiaid, tasub veenduda, et vähemalt voodipesu oleks kehale võimalikult malbe. Sel juhul osta voodipesu, mis on sobiv allergikutele ja millel on vastavad sertifikaadid.

Muidugi toob kevadhooaeg koos looduse tärkamisega kaasa rohkelt värve. Seda muutust võiks peegeldada ka voodipesu. Eelista lillelisi mustreid ja rõõmsalt pastelseid toone, mis rahustavad ja toovad naeratuse näole.

Kerge ja õhuline suvine voodipesu

Eesti kliimas ei ole suved enamasti väga palavad, ent aeg-ajalt tabavad meidki 30-kraadise temperatuuriga kuumalained. Selleks puhuks peaks kindlasti valmis panema vastava voodipesu.

Umbseteks öödeks tasub valida linad, mis tulevad paremini toime higistamisega. Hästi hingavad materjalid palavamateks öödeks on lina, Egiptuse puuvill ja bambuskiud.

Nii mõnedki meist seisavad silmitsi suveõhtutega, kus magama minnes tuntakse palavust, ent öö jahenedes hakkab külm. Just sellisteks olukordadeks tasub soetada mõnus puuvillane tekk, mille saad külmetama hakates ruttu peale visata.

Suvise voodipesu värvideks sobivad hästi heledamad toonid. Need tõmbavad endasse vähem soojust, muutes öised unetunnid rahulikumaks ja kvaliteetsemaks. Eelista helesiniseid, valgeid ja kahvatukollaseid värve.

Sügisene voodipesu hubasteks õhtuteks

Langevad lehed, kuum kõrvitsasupp ja pimedad õhtud peaksid kaasa tooma põhjalikuma voodipesu vahetuse. Nüüd on taas aeg hakata vaikselt mõtlema sooja pakkuvate voodiriiete peale.

Soovitame valida kootud teki, mis hoiab sooja, kuid ei muutu sügiseste temperatuuridega liialt palavaks. Kindlasti on sügis aeg, mil tuua väljaspool kodu domineerivaid värve siseruumidesse.

Osta voodi jalutsisse väikeseid patju, mida saad lõõgastudes külmade jalgade soojendamiseks ligi tõmmata. Leia sügisestes toonides dekoratiivsed padjapüürid, mis täiendavad magamisaseme disaini ja lisamugavusi.

Pruunid, veinipunased ja rustikaalselt kuldsed tekid ning voodilinad muudavad magamistoa sügiseselt hubaseks. Kaalu dekoratsioonide ostmist, mis loovad ja täiendavad talveootusest kantud värviskeeme.

Soe voodipesu tõeliseks talveuneks

Kas teadsid, et õige talvine voodipesu võib küttearveid kokku hoida? See peab paika, kuna soe voodipesu toob kvaliteetse une ja mugava olemise ka siis, kui tuba on tavapärasest veidi jahedam.

Soovitame hankida looduslike või sünteetiliste udusulgedega tekid vastavalt oma eelistustele. Päevatekkide materjal võiks olla pehme flanell või siid, kuna see annab krõbedate külmakraadide ajal lisasoojust.

Talv võib kohati olla üsna tume ja lumevaene talv lausa trööstitu. Seda annab tasakaalustada oma voodipesu valikuga, kui otsustad sügavate ja rikkalike värvide kasuks. Talvel sobivad hästi tumerohelised, purpursed ja kirsipunased toonid.

Vali sobilik voodipesu igaks aastaajaks

