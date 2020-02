Kuidas sündis Oot-Oot Stuudio uus diivan MOSS

Vastab disainer Mihkel Mölder.

Millest saite loomiseks inspiratsiooni?

Inspiratsioon tuli tegelikult otse meie klientidelt. Oleme disaineritena stuudios alati ise kohapeal, kuulame klientide muresid ja soove, mis neile meeldib, mis mitte. Nüüd panime kogutud info kokku ja nii sündiski diivan Moss.

Disainer Mihkel Mölder Tume Hall

Kirjelda Mossi disaini lähteülesannet.

Klientide tagasisidest kujunesid välja funktsionaalsed kriteeriumid: keskmisest suurem istumissügavus, laiskust tekitav pehmus, samal ajal selge, puhta vormiga disain. Klientide soov oli saada suurest, pehmest n-ö lebotamise diivanist minimalistlik, õhuline jalgadel versioon – et tunne säiliks, kuid vorm ei oleks nii massiivne. Sellest saigi meie missioon.

Tume Hall

Mis oli diivani arendamisel kõige suurem väljakutse?

Diivani arendamise kõige raskem väljakutse on leida võimalus, kuidas panna võimalikult palju häid ideid ja funktsionaalseid omadusi ühte patta, kaotamata sealjuures esteetikat. Tihti tuleb teha kompromisse, kuid mulle tundub, et Mossi diivani puhul õnnestus meil enamik kriteeriume täita.

Mis on sinu jaoks Mossi diivani kõige tähtsamad omadused?

Kui ma esimese prototüübi peale istusin, teadsin kohe, et see on minu diivan. Mõningad muudatused olid veel vajalikud, kuid põhiülesanded olid juba täidetud. Piisav sügavus, et ka minu paindumatud jalad mõnusalt diivanile kerra ulatuksid ja maha ei libiseks. Ülipehme istumine on ideaalne mõistust teritavate lõunauinakute jaoks, käetoed on justkui padjad. Kõrgetel jalgadel disain teeb koristamise lihtsamaks. Ka esteetikas ei teinud me allahindlusi. Vormimäng on elegantne ja põnev-ilus.

Kuidas tunda ära head disaini?

Hea disain on loogiline, tekitades vaatlejas tunde: "ma oleksin võinud selle ise välja mõelda". Üleliigset müra pole tarvis. Disainides tehtud otsused peavad olema põhjendatud, seda nii kliendi kui ka tootja perspektiivist. Muidugi on hea disaini eeldus kvaliteet.

Diivan Moss on Oot-Oot Stuudio värskeim disain, mis on saadaval eri mõõtudes nii klassikalise diivani kui ka nurgadiivanina. Võimalik on valida sadade värvitoonide ja viie erineva jaladisaini vahel. Vaata lisa oot-oot.com või külasta Oot-Oot Stuudio salongi, mis asub Tallinnas Baltika kvartalis, Veerenni 24.

