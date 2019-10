Kuidas leida ideaalne diivan?

Kui ees on diivani vahetamine või uue soetmine, võite leida ennast küllaltki keerulisest olukorrast. Valikuid on ju turul mustmiljon. Kuidas aga tunda ära see ideaalne?

Diivaneid on erineva ergonoomikaga ja selleks, et leida omale sobiv, tuleb selgeks teha, kas eelistad midagi pehmemat või jäigemat. Kas otsid suure istumissügavusega diivanit, et mõnusalt lebotada, või klassikalist kitsast diivanit? Nii sule-, vedru- kui poroloondiivanid on väga erineva tunnetusega. Ei saa väita, et üks on parem kui teine, vaid tuleb lihtsalt proovida ja leida endale meeldivaim.

Väga populaarsed on kõrgete jalgadega diivanid. Sellise diivani pluss on see, et ta jätab elamisse rohkem visuaalset ruumi ja mõjub kergemana. Samuti pääsevad robottolmuimejad diivanite alla toimetama.

Kõrgete jalgadega diivani alt saab tolmu lihtsalt kätte.

Mooduldiivaneid tasub kaaluda siis, kui on soov ruumi aeg-ajalt kerge vaevaga ümber kujundada või diivanit mõnusaks magamisasemeks sättida.

Juba ühe mooduldiivanikomplektiga on võimalik luua mitmeid erinevaid lahendusi.

Diivanvoodid on küll praktilised, kuid lõivu tuleb maksta ergonoomika ja igapäevase mugavuse eest. Samuti näevad nad kohmakamad välja ja pole nii kaunite proportsioonidega. Ka ruumika klassikalise diivani peal saab mugavalt külalisi majutada. Abiks on ka mugavad ja elektrilise pumbaga täispuhutavad madratsid.

Mööblikatetest on hinnas kergesti puhastatavad ja mustust hülgavad kangad. Näiteks pehmed sametid. Kanga valimisel tasub jälgida selle koostist ja kuluvusnäitajat (Martindale’i test), mis võiks ka kodukasutuses olla vähemalt 40 000. Kõige õrnemad on puuvillased kangad, kergemini hooldatavad ja vastupidavamad aga polüesterkangad. Parim on siiski konsulteerida erialainimesega mööblisalongis, kes omab igapäevast praktikat ja oskab kangavalikut juhendada. Nii saab arvesse võtta elustiili, lemmikloomi, väikeseid lapsi ja sobivust ruumikujundusega.

Diivani MOSS kattevalikus on vastupidavad ja kvaliteetsed ning hästi puhastatavad Euroopas toodetud kangad.

Diivan kestab, kui selle raam on valmistatud täispuidust ja vineerist. Saepuruplaat ei ole parim valik diivanikonstruktsioonides. Väga oluline on, et diivanites oleks kasutusel vastupidavad, soovitatavalt HR-poroloonid (high resilience). Odavad poroloonid vajuvad ära juba paari aastaga. Kvaliteetsed lähevad küll veidi pehmemaks, kuid hoiavad oma vormi aastaid. Kindlasti peaks poroloonid toetuma metallist siksak-vedrudele, mitte kummipaeladele, mis välja venivad.

Odavad poroloonid vajuvad ära juba paari aastaga.

Diivani valimisel on esmatähtis leida usaldusväärne ettevõte. Eelis on kodumaistel kvaliteettootjatel, kellel on parem kontroll oma toodete üle. Kui tahta head ja odavat, siis tuleb paraku osta kaks diivanit, üks hea ja teine odav. Kvaliteetsed kangad ja kestvad sisutäited on paraku kallimad. Kuid lõpuks tuleb siiski soodsam ja keskkonnasõbralikum osta üks korralik diivan.

Disainerite kujundatud diivanid on üldjuhul kaunimad, paremate proportsioonidega, ihaldusväärsed ja ka olulisemalt ergonoomilisemad ja mugavamad. Kui trendid tulevad ja lähevad, aga diivanit soovitakse pikemaks ajaks, siis saab parimat nõu salongidest, kus on kohal hea stiilitunde ja erialase kogemusega konsultandid. Tasub kaasa võtta pildid oma interjöörist ja rääkida uutest plaanidest. Nii leiab ühiselt parima lahenduse!

