Kontinentaalvoodi – uus trend eestlase magamistoas

Kuidas valida voodi, mis tagab hea enesetunde ja on samas elegantne? Üks võimalus on proovida jenkki-voodit ehk kontinentaalvoodit.

Traditsioonilise puitraami ja madratsiga voodi kõrval on eestlaste eelistusse lisandunud ka kontinentaalvoodi. Miks? Seda põhjusel, et kontinentaalvoodi muudab magamistoa luksuslikult elegantseks, ent pakub samal ajal täielikku mugavust.

Kontinentaalvoodi teevad eriliseks tavapärasest suuremad mõõdud ning kolm kihti, millel uneledes ei peaks ka printsess herneteral end ebamugavalt tundma. Voodi alumise kihi moodustavad aluskušetid, nende peal on paks vedrumadrats ja seda troonib omakorda pehme või jäik kattemadrats.

Kui üldiselt on kontinentaalvoodid kahe inimese jaoks, siis nüüd on valikus ka üheinimese kontinentaalvoodid. Praktiline lahendus koosneb alumisest mahukast panipaigast ja ülemisest kušetist, mis sobib ideaalselt näiteks teismeliste tuppa.

Kontinentaalvoodi mõjub kodus elegantselt ning eht-inglaslikul – voodi näeb välja tõeliselt kuninglik, mis lisab magamistoale buduaarilikku, hubast atmosfääri.

Preemium klassi voodilahendus on Sleepwelli luksuslikud Black sarja kuuluvad Black Continental jenkkivoodi sahtlitega ja kontinentaalvoodi Black.

Laiustel 160 ja 180 koosneb komplekt kahest aluskušetist ja vedrumadratsist. Vedrumadratsi sisuks on 7-tsooniline multi-pocket vedrustus, mille paljud vedrud tagavad kehale maksimaalse toetuse. Vedrumadratsi mõlemad pooled on vooderdatud High Resilience porolooniga.

Red sarja kuuluv Red Continental on samuti paljude unegurmaanide lemmik. Sellel küll sahtleid pole, kuid Red sarjas on alternatiivina saadaval Red Pocket Storage kušett, mis on hea valik ka näiteks oma esimesse koju kolivale tudengihakatisele.

Unistad rahulikust ja kosutavast unest? Sleepwelli madratsitel ja vooditel puhkad end välja igal ööl. Sealt ka nimi (sleep well), Sleepwelliga magad hästi!