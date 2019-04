Kodu keset linna ja parki – kas see on võimalik?

Uue kodu ostjad on alati valiku ees. Kui soovid elada linna tuiksoonel, siis võta arvesse, et üldjuhul avaneb aknast vaade kivilinnale ja liiklusele.

Kui tahad aga oma kodu rajada rohelusse, siis arvesta vähemalt 10 km pikkuse teekonnaga südalinna. Üldjuhul mõlemat ei saa ja tuleb valida, kas korter kesklinnas või rohelusega eramaja Viimsis. On aga veel üks võimalus – rajada oma kodu keset linna ja parki, Uus-Veerenni elukvartalisse.

Uus-Veerenni on mõnes mõttes ainulaadne paik, mis arvestab nii nõudliku karjääriinimese sooviga jõuda kesklinna kontorisse vaid loetud minutitega kui ka rohelust, privaatsust ja õueala hindava lapsevanema eelistustega. Uus-Veerenni ühendab linnamelu ja äärelinna privaatsuse.

Uus-Veerenni Merko

Ajalooga linnaosa

Veerenni asum on oma nime saanud Ülemiste järvelt Tallinna vanalinna rajatud veerenni järgi, mis varustas linna joogiveega. Ka Uus-Veerenni kvartalis on sellel mälestusel sümboolne tähis – hoovis on vihmavee ärajuhtimiseks suur ja silmapaistev renn. Kogu asumi miljöö on aedlinlik. 1920. aastateI poolel jaotati linnaosa väikeste ehituskruntidega täisnurkseteks kvartaliteks, kuhu rajati 1–2-korruselisi maju koos ees- ja viljapuuaedadega.

Piirkonna suurim pluss on sõjajärgsete ehitiste puudumine, mistõttu on kogu ala säilitanud oma algse ilme ja mõjub erakordselt tervikliku ansamblina. Teiselt poolt külgneb Uus-Veerenni arendus maailmakuulsa vineerivabrikandi Lutheri pärandisse kuuluvate endiste tööstushoonetega, mis on restaureeritud kaasaegseteks elamuteks ja ärihooneteks.

Linnavilla – piirkonna pärl

Ka Uus-Veerenni kvartali arhitektuuri kõige iseloomulikumaks jooneks on ajatus. Ühelt poolt on loodud moevooludest sõltumatu, samas kaasaegne elukeskkond. Veerennipoolsele küljele on rajatud piirkonda arhitektuurselt sobituvad viilkatustega linnavillad. Tegemist on 3-korruseliste luksuslike kortermajadega, kus iga pere kasutuses on terve 120-ruutmeetrine korrus, korteris saun, klaasitud lodžad, alumistel korrustel lahtine terrass ja kolme korteri peale privaatne lift. Nagu villadele omane, on ka nende rajamisel võetud snitti sobivatest elementidest, mis teevad majad tavapärasest pisut erilisemaks. Keldrikorrusel asuvad parkimiskohad, panipaigad ja jalgrataste hoiukohad.

Linnavillade kõrval, üle hoovi asuvad kortermajad, kus leidub sobiva suurusega elamupindu ka nende huviliste jaoks, kel ruumi suurusele väiksemad nõuded.

Kvaliteet, kvaliteet, kvaliteet

Erilist rõhku on pandud majade ehituskvaliteedile. Siseviimistluses on kasutatud Eesti Wabariigi aegsele ajastule kohaseid kõrgeid tahveluksi ja naturaalset kalasabaparketti. Nii korterite kui ka siseuste kõrgused on tavapärasest oluliselt suuremad – laed kuni 3,2 meetrit ja uksed kuni 2,3 meetrit. Katusekorterite laed ulatuvad isegi 5,2 meetrini.

Erilist rõhku on pandud ka müra vähendamisele – igal korteril on oma ventilatsioonisüsteem ning magamistubadel tihedad välisheli summutavad seinad ja uksed. See kõik tekitab tunde, justkui viibiksid korteri asemel hoopis oma majas. Samuti on kõik majad ehitatud n-ö targa maja põhimõttel, mis tähendab, et korteri sisekliimat, ventilatsiooni, läbipääsu ja turvalisust saab juhtida automaatselt. Lisaks on ehituses järgitud keskkonnahoiu põhimõtet, mistõttu on kõigil majadel B-klassi madalenergia märgis.

Avalik ruum ja haljastus

Võib öelda, et peamine põhjus, miks paljud korteriostjad just selle asukoha kasuks otsustavad, on maju ümbritsev haljastus. Sisehoov meenutab oma olemuselt pigem suurt õuetuba, kus värskes õhus viibimist ei takista ka väike vihmasabin. Pargi keskel asub klaasist seintega varjualune-väliköök, kus saab pidada sünnipäevi või muid koosviibimisi. Sealsamas lähedal on turvaline laste mänguväljak koos istumis- ja puhkealaga. Erilise ilme võtab sisehoov hämaras, mil sisse lülitub spetsiaalne valguslahendus.

Testi end: kui vastad enamasti „jah“, siis Uus-Veerenni on just sinule Sa hindad kõrgelt vabadust liikuda paljudesse kohtadesse kas jalgsi või jalgrattaga.

Sulle meeldib sõpradega spontaanselt kokku saada, minna trenni või värske leiva järele ilma autot välja ajamata.

Sa hindad looduslähedust.

Sa soovid, et Sinu kodu ümbritsev keskkond oleks loov ja sotsiaalne ning toetaks aktiivset elustiili.

Sinu jaoks on oluline ümbritseva keskkonna harmoonilisus.

Sinu jaoks on tähtis kvaliteet. Sa hindad kõrgelt head arhitektuurilahendust ja ehituskvaliteeti.

Sinu jaoks on oluline oma kodu detailides kaasa rääkida.

Sulle on oluline, et sinu lapsel oleks turvaline oma hoovis mängida.

Sa ei soovi olla oma lastele taksojuht. Pead oluliseks, et lapsed saavad iseseisvalt liikuda kooli, trenni, huviringi, sõprade juurde.

Sa ei soovi tööpäevadel ega nädalavahetustel mõelda sellele, et lund oleks vaja rookida, muru peaks niitma ja maja kallal nokitsema.

Uus-Veerenni loojad

Arenduse kvaliteetse ehituse ja siseviimistluse garanteerib Merko, avalike alade maastikuarhitektuuri lahenduse autor on OÜ Kino ning ümbritsevasse miljöösse hästi sulanduva arhitektuuri on välja töötanud arhitektid Tõnis Tarbe ja Johann-Aksel Tarbe. Korterite sisekujunduse on loonud Ahti Peetersoo.