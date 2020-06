Keskkonnasõbralikult praktiline maakelder on loodud kestma

Aastakümneid tagasi oli maakelder iga majapidamise loomulik osa ning külmkappi võib moodsal ajal teatud mõttes pidada selle asendajaks. Siiski ei ole maakeldrid oma asendamatute kasutegurite ja eeliste tõttu nõudlust kaotanud ning õnneks saab tõdeda, et moodsal ajal on selle tarbeks loodud ka moodsaid lahendusi.

Puu- ja köögiviljad, hoidised, mahlad või veinid – kõige pikemaajaliselt hoiustamist vajava loomupäraseks kohaks on terveid sajandeid peetud köögipõranda all või kodu välisuksest mõnekümne sammu kaugusel paiknevat jahedat hoiuruumi. Nii pidupäeva tarbeks mõeldud joogi- ja söögipoolise kui ka kriisi tarbeks varutule sobib kõige paremini koht, kus paar kastitäit ei too veel kaasa ruumipuudust ning mida elektrikatkestus kuidagi ei mõjuta. Aastaringselt stabiilne ja parajalt jahe temperatuur on maakeldri või muu taolise hoiuruumiga kaasas käiv hinnatud omadus, mis erinevalt külmkapist ega konditsioneerist sentigi elektriarvele juurde ei lisa. Suvel peab olema parajalt jahe, samas ei tohi talvekülmus võimust võtta. Lisaks ei ole sinna kindlasti teretulnud ei vesi ega niiskus, mis sõltuvalt asukohast ja ehitusmaterjalidest paljusid maakeldreid võib kimbutada.

Tänased võimalused maakeldri loomiseks välistavad õnneks vajaduse suuremat sorti ehitus- või ümberkorraldustööde järele, samuti ei nõua need nii suuri kompromisse kui ideetasandil maakeldri ehitamist planeeriv inimene võib endale ette kujutada. Olgu tegu suvila, maakodu või püsiva elumajaga – natukenegi isiklikku aiamaalappi annab selleks hea võimaluse. Teisisõnu saab maakeldri luua kujundlikult öeldes tühja koha peale ja praktiliselt öeldes hoopis tühja koha alla. Mõte jääb ju iseenesest samaks.

Veelkindlad keldrid täidavad eesmärki ja kestavad kaua



Tingard metallkarkassiga plastist keldreid võib pidada maakeldrite moodsa aja lahenduseks ja viimaseks sõnaks, mis oma eelkäijate sajandeid toiminud eesmärgi igakülgse täitmise kõrval on samaaegselt ka väga kompaktsed, keskkonnasäästlikud ja kauakestvad. Ruumi on piisavalt ning vastavalt vajadusele võib veinihoidla muutuda järgmine päev sujuvalt puu- ja juurviljade hoidlaks ja vastupidi või olla seda kõike korraga. Tühi maalapp, mis enne mingil moel kasutust ei leidnud, võib enda all just selleks kõigeks potentsiaalset võimalust peita.

Tingard 2500









Tingard 1900 B





Sama ehitus, erinev sissepääs

Termoisoleeritud luugiga maakelder hoiab stabiilselt vajalikku jahedat temperatuuri, välistab niiskuse ja veelekked, pakkudes samal ajal võimalusi ventilatsioonitorude ja elektri sisseühendamise näol ning võib kõige selle juures jääda kõrvaltvaatajate jaoks praktiliselt nähtamatuks. Horisontaalse põrandaluugiga maakelder sobib nii grillvarjualuse alla kui ka lihtsalt lagedale maalapile. Klassikalisema keldrikünka disaini või sujuvama trepilahenduse ja sissepääsu eelistajale sobib väljapoole ulatuva luugiga lahendus. Mõlema keldri standardvarustusse kuuluvad puitpõrand, puitriiulid, puitastmetega metalltrepp, ankurdamiskomplekt, akudel toimiv LED-valgus ning temperatuuri ja niiskusenäitajad. Keskkonnasõbralikust polüetüleenist (HDPE) valmistatud keldri elueaks võib julgelt prognoosida üle 100 aasta. Materjalil on toidutööstuse kvaliteedisertifikaat. Mõlema keldri kõrgus ilma krae ehk sissekäiguta on 2100 mm. Tingard 2500 põhja mõõdud on 1900 x 2400 ning Tingard 1900B põhjamõõdud 1900 x 1900. Motohoov annab klientidele soovi korral asjatundlikku nõu ka paigalduse ja ankurdamise osas.

pood.motohoov.ee/et

moto@motohoov.ee