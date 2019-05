Kas Uudo Sepp on tõesti soetanud miljon eurot maksva kodu, kus on kamina ees mõnus käsi soojendada?

City24.ee saade “Meie kaunid kodud”, mis lõpetas äsja Kanal2-s oma teise hooaja, rõõmustas laupäeva hommikuti kümneid tuhandeid televaatajaid ning tõusis vaatamiste poolest prime time reitinguga saadete hulka. Särtsaka saatejuhi Ele Adamsoni ning põnevate saatekülaliste abil tutvustati kauneid ja erilisi Eestimaa kodusid ning ägedaid uusarendusi, mis on müügis City24 portaalis.

Saade, mida oli ühtekokku 15 osa, paistis silma teistmoodi lähenemise ja põneva sisu poolest. City24 tegevjuhi Karin Noppel-Kokerovi sõnul on koduteema eestimaalasi alati huvitanud: „Kui näed oma aia taga naabri uhket häärberit, siis ikka mõtled, milline see seest välja näeb ja mis selle nii eriliseks teeb. Just sellised kodud, mis paistavad silma erilise arhitektuuri, asukoha, kauni interjööri ja huvitavate detailide poolest, me televaatajateni tuua soovisimegi.“

Saateid, kus kodusid on tutvustamas oma ala spetsialistid – arhitektid, sisekujundajad –, on teisigi. City24 saates kutsuti kodusid tutvustama tuntud Eesti tegelased ning seda eriti lõbusas võtmes. Läbi hooaja on saates osalenud nii muusikud, artistid, näitlejad kui ka koomikud.

Osa 6/2019: Saatejuht Ele Adamson koos koomikute Mattias Naani ja Tigran Gevorkjaniga Jõelähtme Golfis hillside-maja uudistamas.

Kui saatejuht Ele Adamson esimese hooajaga algust tegi, oli ta väga elevil ega teadnud, et Eestis oleks teist sellise kontseptsiooniga saadet: „Tavaliselt käib kodusaate juurde ka ehitusnippide tutvustamine, viimistlusvõtete õpetamine vmt. “Meie kaunid kodud” kujutab aga lihtsalt erinevatesse kodudesse sissepiilumist ja nende tutvustamist. Eriline kirss tordil on aga see, et kaasatud on ka üks tuntud Eesti inimene.”

Alguses oli tuntud tegelase kaasamine märksa keerulisem – saade oli ju tundmatu, ikka oldi kahtlustavad. „Esimesse saatesse kutsusime üht villat avastama ooperilaulja Reigo Tamme, jättes mulje, et see on tema kodu. Nalja sai nii palju, et jätkasime ka paari jägmise saatega sama rida, kuni uudised hakkasid levima. Näiteks imestati, et nooruke superstaar Uudo Sepp on jõudnud omale juba miljon eurot maksva vanalinna korteri soetada või Kanal2 programmi "Õhtu" saatejuht Piret Laos uue kodu Pirital, kus kõik roosid on ühepikkused. Jutud levisid nii kiiresti, kuigi ütlesime, et need ei ole siiski saatekülaliste kodud,” meenutas Ele Adamson.

Osa 1/2018: City24 saate “Meie kaunid kodud” esimeses osas tutvutas Vabaduse pst villat ooperilaulja Reigo Tamm: “Saates osalemine andis hea võimaluse tutvuda uhke villaga, kus võiks tulevikus ise elada. Lõbus on ka see, et siiamaani tuleb vahel inimesi ligi, kes pisikesest naljast aru ei saanud ning kiidavad mu saates nähtud ilusat ja kallist elamist. Teised kiidavad lihtsalt nalja.”

Praegu on tuntud inimese kaasamine saatesse märksa lihtsam, sest saade on saanud populaarseks ning ka saatekülalisel endal on olnud huvitav kaasa teha. Näiteks Veikko Täär, keda on näitlejateekond Tartusse viinud, paljastas, et sattus tänu saatele esimest korda Tigutorni.

Näitleja Sepo Seemaniga salvestatud osa lihtsalt peab järele vaatama – nii mõnusa ja muheda huumoriga, mis on ainult Sepole omane, on lausa lust üht Kakumäel asuvat eramut avastada!

Eesti laulu finalistile Inga Tislarile, kellega külastati ainulaadset Rannamõisa eramut, andis saates osalemine ägeda võimaluse piiluda sellisesse kodusse, kuhu muidu ei satu: „Esiteks on alati üllatusmoment ning teiseks põleb sisimas põnevus, et mis siis järgmisel korrusel peidus on, rääkimata näiteks spaa-alast või hiiglaslikust kaunist aiast. See oli väga meeldejääv kogemus.”





Osa 5/2019 – Rannamõisa tee eramu spaa-ala jäi Ingale ja Elele tõesti kauaks meelde, kui Inga oma põlve vigastas, püüdes Elet basseini kukkumisest päästa.

Teise kodu külastades märkad oma kodu ilu

Armastatud näitleja Inga Lunge, kes tutvustas ägedat funkmaja, hindas toredat koostööd ja sõbralikku õhkkonda, mis saate salvestamisel sündis: „Mul oli erakordselt tore ja meeldiv päev, mida tööks nimetada oleks ilmne liialdus. Taipasin alles hiljem kodus, et võib-olla ei sobi selline väga avatud olek saate formaadiga kokku, aga saate järelvaatamise ajal olin ülimalt üllatunud – salvestunud oligi just täpselt see mõnus energia, mis meil selles kaunis kodus tekkis ja ei midagi liigselt familiaarset.”

Osa 2/2019 – Võttepäev Viimsis Pärtlemäe teel, Inga Lunge: „Võõrastesse kodudesse on tore aeg-ajalt ära eksida, kasvõi selleks, et märgata, kui ilus ja hea mul endal oma kodus on. Kui see kõik möödub mänguliselt ja turvaliselt, on rõõm koos veedetud ajast veelgi suurem. Seega, kui minna luurele, siis Ele ja Martiniga (saate produtsent) iga kell.”

Salahuvi ja inspiratsiooniallikas

Tagasiside saatele on Ele Adamsoni sõnul olnud väga hea ning selgunud on nii mõnegi vaataja huvitav hobi: näiteks üks inimene tõi välja oma salahuvi käia vahepeal kinnisvaraportaalides piilumas kõige kallimate kodude pilte, mida ta tegelikult endale lubada ei saa. Nüüd aga naudib ta saadet koos lapsega ja ei suuda ära imestada, et Eestis on nii palju ilusaid kodusid. Lisaks piltide vaatamisele saab ta nüüd teha justkui virtuaaltuure nendes imelistes paikades.

Ka City24 juhi Karin Noppel-Kokerovi puhul toimib kinnisvaraportaal kui inspiratsiooniallikas, kus käiakse ilusaid kodusid vaatamas ja ideid ammutamas. „Huvi ilusate kodude vastu on väga suur, seda näitab näiteks ka meie FB lehe Imelised Kodud suur kasutajaskond. Tegelikult on igal kodumüüjal võimalus tellida virtuaaltuur, mis loob kodu esitlemiseks nii palju rohkem võimalusi, kuid tuntud inimesega koos kodudesse piiluda, on muidugi omaette elamus.”

Rapuntsel, päästa valla juus!

Kaunite ja kallite kodude kõrval tutvustati ka kodusid, mille otstarve on aegade jooksul olnud hoopis muud kui eluhoone või mis paistavad silma oma ainulaadsuse poolest. „Seda, et Eestimaal on kodusid rajatud veetorni, endisesse jaamahoonesse või miilitsajaoskonda, ei kohta just sageli ja on tore, et omanikud meile oma kodu uksed avasid,” ütles City24 juht Karin Noppel-Kokerov. „Kogu saatetiimi ja ka maaklerite töö on olnud imetlusväärne, et need kodud selliselt televaatajateni toodi.”

City24 portaal on hinnatud uusarendustesse kodu otsivate inimeste seas, seetõttu tutvustasime igas saates ka mõnd uut ja põnevat uusarendust nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus: „Võib jääda mulje, et kogu ehitustegevus on koondunud pealinna, kuid tegelikult on uusi ja ilusaid elukeskkondi üle terve Eesti.”

Saatejuhi Ele Adamsoni sõnul on saates kaasa tegemine olnud lõbus ja üllatusi täis: „Meeldiv üllatus on olnud see, et olen tänu saatele sattunud muinasjutulistesse ja uskumatutesse kodudesse ning kohtunud nii toredate inimestega. Kellel on mõni saade nägemata jäänud, siis vut-vut Youtube’i, sest mõlemad hooajad on seal järelvaadatavad!

Saate “Meie kaunid kodud” saatejuht Ele Adamson töötab igapäevaselt raadios Elmar tegevtoimetajana. Saate produtsent on Martin Mae, saate tellija kinnisvaraportaal City24.ee. Saade oli eetris Kanal2-s laupäeviti kell 10.10.

Lisainfo: artiklis mainitud kodud

Merevaatega hillside house golfikeskuses / Mattias Naan:

Luksuslik Vesiveski villa Pirital / Piret Laos:

Uhke funk-stiilis eramu Viimsis/Inga Lunge:

Ainulaadne krundi reljeefi järgiv eramu Rannamõisas /Inga Tislar:

Uhke eramu Kakumäel /Sepo Seeman: