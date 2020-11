Ka kodukontorist saab ükskord villand. Mis oleks lahendus?

Kevadist eriolukorda meenutavad sotsiaalmeedias ringlevad vaimukad fotod inimeste piiritust leidlikkusest: kes meisterdas töölaua triikimislauast, kes pappkastidest, kes kolis üldse kontori autosse lootuses sealt leida vaikust ja rahu. Ajutiselt võisid sellised lahendused ju toimida, kuid olukorras, kus nakkusnäitajad kasvavad, on ettevõtete juhid sunnitud oma senist töökorraldust ümber organiseerima ning oma töötajate koju suunamise asemel panustama turvaliste, kuid samal ajal paindlikke lahendusi ja produktiivset töökeskkonda soosivate võimaluste leidmisse.

Kus siis veel töötada, kui mitte kodus?

Üheks lahenduseks on leida paindlik kontoripind, mis ei eelda pikaajalist üürisuhet ja kus oleks võimalus töötajaid hajutada. Flora Maja büroopindade rendiga tegeleva Lumi Capitali juhtivpartneri Raiko Uri sõnul on trendid ärikinnisvaraga seotud maailmas muutumas. Aastakümneid on prestiižseimaks asukohaks olnud kontor südalinna pilvelõhkujas. Et seda lubada, on järjest vähendatud ruutmeetreid töötaja kohta, surudes töötajaid üha tihedamale pinnale.

Pandeemiaolukorras selline mudel enam ei toimi ning aina suuremat rõhku pannakse töötaja privaatsusele ja heaolule. „Töötajad küsivad üha enam, miks ma pean sõitma iga päev 30–60 minutit tööle, kui ma võiksin sama hästi töötada mõnes kodulähedases büroos ja käia keskkontoris ainult vajadusel, koosolekutel. Tänapäevased IT-lahendused võimaldavad töötada kasvõi kodust, aga võimaldavad sama hästi ka asendada üks suur peakontor mitme väiksema hajutatud bürooga,” lisab Uri.

Foto: Kristian Kruuser, Flora Maja

Ka ettevõtete juhid on hakanud eelistama büroosid, kus on väiksem inimeste tihedus. Töötajad pääsevad sinna kodust pigem väiksema ajaga ja töökohani saab trepist (ega pea tihedalt koos liftis olema). Ettevõtte kasvades on võimalik harukontoreid juurde tekitada, koormamata üle niigi väheseid ruutmeetreid. Ruumivajaduse kahanedes on aga võimalik harusid vähendada.

Muutused büroopindade rendisuhetes

Sellised trendid muudavad ootusi ka büroopindade omanikele. Kui 10–20 aastat tagasi oli väga levinud mudel, et büroopind renditi ettevõttele välja kümneks aastaks, siis tänapäeval on ettevõtjate vajadused muutunud ja sellega seoses on ka rendisuhted paindlikumaks muutunud. Ettevõtjate ettenägemisvõime on muutunud väiksemaks ning sellega seoses on vähenenud ka vajadus suurema ja püsivama pinna järele. Tänapäeval eeldatakse, et büroo omanikult saab üürida täpselt nii palju pinda ja nii pikaks perioodiks, kui vaja. „Oleme olukorras, kus kinnisvaraturg peab muutunud mudelitega kohanema ja koroonakriis on seda protsessi ainult kiirendanud,” märgib Uri.