JYSK avas Ülemiste keskuses esimese uue kontseptsiooniga poe

JYSK avas 8. oktoobril Ülemiste keskuses uue kontseptsiooniga poe, mis on esimene selletaoline Eestis. Uue poe märksõnad on modernsus ja värskus.

Senist tuttavat sinist JYSKi sisekujundust on aastatega pidevalt muudetud ja täiendatud, kuid nüüd otsustati kogu kontseptsiooni muuta ning poode hakati ümber kujundama. Alustati JYSKi kodumaa Taani kauplustega ja nüüd on jõutud ka Baltikumi poodideni. Esimene uue kujundusega pood avati 2019. aastal Leedus ja teine nüüd, 8. oktoobril Ülemiste keskuses. Riias avatakse uue kujundusega pood selle aasta oktoobris.

Üks põhjuseid, miks eelmine sisekujundus enam ei töötanud, oli see, et varem oli eesmärk kliendile võimalikult palju tooteid korraga näidata. See tähendas, et klientide pikaaegsed lemmiktooted hakkasid konkureerima pidevalt laieneva uue tootevalikuga.

Kui varem olid JYSKis kõik tootekategooriad eraldi osakondades, siis uus kontseptsioon ühendab kõik kaupluses pakutavad tooted. Rohkem on rõhku pööratud mööbli ja sisekujunduselementide kooskasutamisele, valgus on mahedam ning põrandad puidust. See kõik annab rohkem inspiratsiooni, kuidas tooteid omavahel kombineerida, samuti on lihtsam visualiseerida, kuidas pakutavad kaubad võiksid kliendi oma kodus välja näha.

Kogu JYSKi suurepärane tootevalik on sama ja veel parem, kuid kõike seda on presenteeritud palju mõnusamal viisil.

