Innovaatiliselt nutikas kodu – järjest võimalusterohkem ja kättesaadavam

Nutika kodu puhul on meie elamises ühendatud erinevad mugavused kasuliku ja funktsionaalsega. Nutikus on kolinud meie taskus olevast tehnikavidinast kõikjale koju ja on tihtipeale sellest samast telefonist ka juhitav.

LOCK FORCE Kaasaegselt mugav lukk ei tee turvalisuse arvelt kompromisse Innovatsioon lukkude maailmas tähendab seda, et turvalisus ei pea ilmtingimata võrduma kohmakuse ja ebamugavusega. Nutikas lukk teeb oma tööd traditsioonilisele lukule võrdväärselt, pakkudes ühtaegu mitmeid senikogematuid lahendusi. Lisaks tavapärasele mehaanilisele võtmele saab luku võtmeks olla ka mobiiltelefon, veebirakendus või unikaalne sõrmejälg. Kasutajasõbraliku ja pidevalt areneva mobiilirakenduse kaudu juhitav Halke HA51 nutilukk sobib kõikidele 30–100 mm paksustele alumiiniumprofiil-, metallprofiil-, metall- ja puitustele. Nutilukku on võimalik paigaldada ka juba olemasoleva luku asemele, sest lukk sobitub paljude erinevate lukukorpustega. Tervelt kuue erineva avamisvõimalusega – sõrmejälg, PIN-kood, mobiilirakenduses avamine üle interneti kontrollkeskuse HUB G2V abil, Bluetoothiga avamine mobiilirakenduses, kiipkaart ja võti – nutilukku saab hallata ükskõik millisest maailma otsast, tehes sellest lisaks kontoritele ja laoruumidele ideaalse lahenduse ka näiteks Airbnb-s ja hostelites kasutatavatele ustele. Lukk võimaldab seada näiteks ajalise piiranguga ligipääsusid vastavalt kasutajate vajadustele ning ühtlasi jälgida mobiilirakenduse abil täpset logi selle kohta, kes ja millal on seda avanud. Lukk on hallatav tasuta mobiilirakenduse kaudu kõikidest Androidi ja iOS-i operatsioonisüsteemidega nutitelefonidest. lockforce.ee VILLEROY & BOCH Materjali, disaini ja funktsionaalsuse sünergia Villeroy & Boch on meie arusaama ideaalsest vannitoast vorminud juba viimased 270 aastat ning seda rohkem kui ükski teine tootja. Olgu need valamud, WC-potid, vannitoamööbel, dušialused, vannid või spaad – Villeroy & Boch püüab saavutada kestvat innovatsiooni kõigis valdkondades. Pesufunktsiooniga WC-pott ViClean I-100

Värske vesi esindab puhtust, mida kogeme duši all, lõõgastavas vannis, ajades habet või pestes hambaid. Pesufunktsiooniga ViClean I-100 WC-pott võimaldab kogeda sama puhast tunnet ka pärast igat WC-s käiku. Toote teeb innovaatiliseks funktsioonide reguleeritavus puldi ja äpiga ning keraamika sisse peidetud pesuotsik, mis varasematel mudelitel oli prill-laua sees. Keraamika käsitöömeistritelt

Villeroy & Bochi välja arendatud materjal TitanCeram ehk keraamika ja titaanosakeste segu lõi valdkonnas uue verstaposti, mis tõstis vannitoale esitatava lati veelgi kõrgemale. Erinevalt tavalisest keraamikast võimaldab unikaalne ja innovaatiline materjal TitanCeram luua ühtaegu õhukeste seinte ja selgelt piiritletud servadega valamuid. Materjal koondab keraamika parimad omadused suure tugevusega, võimaldades ka seni harjumuspäratuid vorme ja disaini. Vaata infot edasimüüjate kohta

JUNG Kiirelt ja mugavalt laadiv USB-pesa sulandub moodsasse interjööri Kiire elutempo puhul tuleb sageli ette vajadus oma telefon kiiresti täis laadida, kuid mõnikord selgub selle käigus, et soovitud pistik on juba hõivatud. Mis oleks lahendus? Pistikupesad kahe USB-laadimispesa ja JUNG Quick Charge kiirlaadijaga on ideaalseks lahenduseks nii kohvikutesse, juuksurisalongidesse kui ka koju ja kontorisse, olles nii kõrge praktilise kui ka kompaktse väärtusega. Need pakuvad lahedust olukordades, kus ühest pesast on vaja laadida mitut seadet ja aku kiire täitmine on ülioluline. JUNG SCHUKO uute kahe USB-pesaga (USB-A ja USB-C) pistikupesade maksimaalne laadimisvõimsus on 15 vatti ning kui panna korraga laadima mitu seadet, jaguneb laadimisvõimsus USB-pesade vahel võrdselt. JUNG Quick Charge kiirlaadija võimsuseks on 18 vatti, mis võimaldab tühja iPhone 11 mobiiltelefoni 105 minutiga täielikult laadida. JUNG valmistab premium-kvaliteediga tooteid igale maitsele ja rahakotile. Ettevõtte portfellis on lülitid, pistikupesad, dimmerid, termostaadid ning erinevad jälgimis- ja reguleerimisseadmed nii kodudesse kui ka avalikesse hoonetesse. 1912. aastal asutatud JUNGi eesmärk on alati olnud pakkuda teedrajavaid lahendusi klassikalistele toodetele ja luua uusi tulevikku suunatud lahendusi. jung.ee

JUNG Facebookis SAFRAN Looduse loodud kvaliteet siseruumide teenistuses Safrani aastatepikkune kogemus looduslike viimistlusmaterjalide müüjana on vormunud omanäoliseks teenusekontseptsiooniks. Firma Tallinna ja Tartu salongide tootevalik sisaldab laia sortimenti naturaalseid, 100% puhta koostisega viimistlusmaterjale. Safrani professionaalsed konsultandid aitavad klientidel välja selgitada nende täpsed eelistused ning valida ruumispetsiifiliste vajaduste ja visuaalsete ootuste põhjal kõige paremini vastavad terviklahendused. Naturaalsed siseviimistlusmaterjalid mängivad olulist rolli interjööri tervisliku sisekliima loomisel. Keskmiselt veedab inimene ligi 80% ööpäevast siseruumides, seega on oluline, et siseseinu katvad materjalid oleksid antistaatilised ja VOC-ainete vabad. Safrani viimistluslahendused tagavad puhta ruumiõhu. Parim viis hoolitseda nii eluruumides kui ka töökohas enda tervise eest on kasutada naturaalseid ja puhtaid materjale, mis ei sulge aluspinda ega tekita allergiaid. Täpsem info Facebookis ja kodulehel. FRANKE Visuaalselt nauditav, funktsionaalselt praktiline Üha funktsionaalsemaks muutuvad köögid pakuvad omanikule tema individuaalsete eelistuste järgi ka üha rohkem silmailu. Franke hõlmab valamuid, segisteid, õhupuhasteid ja jäätmesortereid, samuti nende juurde tööd kergendavaid aksessuaare. Franke toodetega köögis muutub perekonna või külalistega toiduvalmistamine veelgi nauditavamaks tegevuseks. Sellepärast on ka firma rahvusvaheline juhtlause Make It Wonderful. Franke puhta vee kapsli süsteem VITAL

Maailma kõige uuenduslikum vee filtersüsteem puhastab vee kiiremini ja usaldusväärsemalt kui kunagi varem. Šveitsis arendatud aktiivsöefiltri ja kõrgtehnoloogilise membraani kombinatsioon annab suurepärase kvaliteediga puhta joogivee. Mitte ainult ei parane vee maitse, vaid vesi muutub ka tervislikumaks. Franke uued Mythose valamud

Täpse ja elegantse stiiliga valamud on valmistatud suurima täpsusega. Stiilne kate istub äravoolu kohal ja sobib elegantselt valamusse, muutes selle puhastamise palju lihtsamaks. Box Center

Uue Box Centeriga saavad kõige olulisemad köögitarvikud valamuüksuse osaks ja on kogu aeg lihtsalt kasutatavad. Toode on kombinatsioon disainist ja funktsionaalsusest. Franke koduleht