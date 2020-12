Eelistame eestimaist – mööbel ja sisustus, mis valmib Eestis

Eesti ettevõtted suudavad luua maailmatasemel sisustusdisaini ning valmistada kõik oma pilkupüüdvad ja kvaliteetsed tooted kodumaal asuvates tootmisüksustes. Pealegi ei jää Eestis valmistatud toodang tarneraskuste tõttu mitte kunagi teadmata ajaks piiride taha kinni. Tutvustame nelja niisugust tootjat.

Softrend – põhjamaine lihtsus ja funktsionaalsus ning kaasaegne disain





Olles üle 20 aasta pehmet mööblit valmistanud, on mugavusel ja kvaliteedil Softrendi jaoks eriline tähendus. See pole pelgalt sõnakõlks, vaid koondab endas meeskonda, materjale ja töövõtteid, mis loovad mööblile sellise vormi ning sisu, et tunned end sellel tõeliselt hästi.

Softrendi tooteid iseloomustab põhjamaine lihtsus ja funktsionaalsus ning kaasaegne disain. Eesmärk on luua kauni välimuse ja vastupidava disainiga tooted, mis on ka kümne aasta pärast silmale ilusad. Mitmed Softrendi populaarsed tooted, näiteks diivanid Newman ja Don, on alguse saanud klientide soovidest ning tagasisidest, mille põhjal majasisene arendustiim on andnud ideele selle õige vormi.

Kõik Softrendi diivanid ja voodid valmivad nende oma tehases käsitööna 30 meistri oskusliku käe all. See tagab toote kõrge kvaliteedi ja lubab sel sinu kodu kaunistada aastakümneid. Tellimustööna valmiva diivani eeliseks on ka see, et saad ise valida mõõdu, kanga ning olenevalt mudelist ka jalad ja diivanipatjade sisumaterjali. Nii saad luua täpselt sulle sobiva diivani. Praeguseks kaunistavad Softrendi tooted enam kui 10 000 Eesti kodu.



Softrendi tooteid on võimalik osta nende salongidest Tallinnas ja Tartus või e-poest

www.softrend.ee.

Vaata meid ka Instagramis ja Facebookis.

Üdini kodumaine – Oot-Oot Stuudio

Disainerite Marko Ala ja Joonas Torimi loodud mööblifirma Oot-Oot Stuudio loomingut iseloomustab eelkõige põhjamaine stiilitunnetus, puhatad ja kaunid vormid ning selge visioon – hea disain olgu selline, kus ilu ja funktsionaalsus on harmoonias.

Oot-Oot Stuudio eripäraks on see, et disainerid on ise ettevõtte omanikud. Disaini ei osteta sisse ega vahendata. Kõik tooted sünnivad põhjaliku tootearenduse tulemusena, mis võib aega võtta üle aasta. Näiteks lennuka tugitooli VOOG tootearendus kestis kokku poolteist aastat ja valmis ligi poolsada prototüüpi. Stuudio kõige populaarsem sohva on hetkel kutsuvalt pehme diivan MOSS. Selle puhul oli disainerite Joonas Torimi ja Mihkel Mölderi ülesandeks leida harmoonia minimalistliku vormi ning ootusi ületava mugavuse vahel.

Uue suunana on käsil voodikollektsiooni loomine, mille esimene pääsuke, minimalistlik voodi HOLM, on juba palju positiivset vastukaja saanud. Värskelt lisandus valikusse ka stuudio esimene diivanvoodi – õhuline ja pehme kõrgetel jalgadel FOLD.

Müües tooteid vaid otse oma salongis ja veebis, jättes vahele edasimüüjad, on võimalik pakkuda kõrget kvaliteeti mõistliku hinnaga. Kogu disainiprotsess ja tootmine toimub Eestis, mis annab võimaluse ka klientidel osaleda vahetult põnevas tootearendus- ja disainiprotsessis!

Oot-Oot Stuudio

Salong: Rävala pst 7, Tallinn

Veeb: www.oot-oot.com

Instagram: @ootootstudio

Facebook: facebook.com/ootootstudio

Balteco – tunnustatud disain ja kvaliteetsed tooted on loodud kestma





Balteco tähistab tänavu oma 30. tegevusaastat. Tunnustatud disain ja kvaliteetsed tooted on loodud kestma ning viinud kodumaise vannitoamööbli laia maailma – enam kui 40 maailma riiki. Kõige kaugemad paigad, kuhu Balteco tooted on jõudnud kodusid kaunistama, on Uus-Meremaa ja Austraalia.

Välimus peab pilku püüdma, sisu peab garanteerima ajas püsivuse. Pole sugugi liig väita, et korralik vann, dušikabiin ja seda ümbritsev vannitoasisustus on investeering aastakümneteks.

Just innovaatilisusele ja kasutajakogemusele keskendunud tootearendus on olnud kõik need aastad ettevõtte arengumootor.

Põhitegevusena lihtvannide, kivivannide, massaaživannide, valamute, dušikabiinide, aurusaunade, dušipaneelide, dušiseinte ja minibasseinide tootmise ning turustamisega tegeleva ettevõtte rahulolevate klientide koguarv küündib maailmas 200 000 inimeseni.

Olgem hoitud ja rahulikku pühadeootust ning loodetavasti tervemat 2021. aastat!

Rave Mööbel – ajatu disain, kestvus, värsked ja stiilsed mööblilahendused





Rave Mööbel on 1992. aastast kodumaisel kapitalil tegutsev ettevõte. Ligi 100 töötajaga väikeettevõttes valmib Läänemaa looduslikult kaunites kohtades Varikul ja Paralepas üle mitme tuhande voodi ja diivani kuus.

Pakume laia mudelivalikut erinevates hinnakategooriates. Meilt saab tellida sobiva pehmuse ja disainiga tooteid ning valida sobiva kattematerjali üle tuhande erineva kanga seast. Valikusse kuuluvad erinevates mõõtudes diivanid, diivanvoodid, nurgadiivanid, tugitoolid ning voodid ja madratsid.

Pikaajaline koostöö suuremate toormaterjalide tarnijatega, aastatega omandatud kogemused pehme mööbli valmistamisel, pidev investeerimine tootmisseadmetesse ja töötajaskonna kvalifitseerituse tõstmine tagavad meie kliendile stabiilse ning kvaliteetse toote. Ajatu disain ja kestvus tagavad võimaluse nautida meie mööblit aastaid.

Meie jaoks on oluline jälgida toodete ergonoomilisust ning kvaliteeti, pakkudes sealjuures oma klientidele värskeid ja stiilseid mööblilahendusi. Samuti on meie jaoks oluline pöörata suurt tähelepanu tarnekindlusele ja -kiirusele.

Meie eesmärk on olla Eesti ja ka Skandinaavia turul paindlikem ning kvaliteetseim pehme mööbli tootja. Lisaks kvaliteetsete ja kaasaegsete lahendustega mööbli tootmisele ning turustamisele tahame pakkuda ka professionaalset müügieelset ja -järgset teenindust.