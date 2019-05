Dušisüsteem kui omaette elamus – kuidas valida see õige?

Veider, aga ikka veel kohtab loidu suhtumist dušisüsteemidesse. Ent nüüdisaja kasutaja seab vannitoale tõeliselt kõrged ootused — ta soovib seal mitte ainult mugavalt pesta, vaid ka lõõgastuda ja pärast päevatöö muresid oma jõuvarusid taastada. Nii et kui ma kuulen arvamust, et dušisüsteem on ju kõigest „pihusti, kust voolab vesi välja", kerkivad mu kulmud imestusest kõrgele.

Teisalt, kuidas valida selline dušisüsteem, mille pärast sa jookseksid vannituppa mitte ainult kümblema, vaid ka päevamuresid maha pesema?

Kui nutitelefoni atraktiivsuse üle otsustatakse ekraani suuruse, protsessori võimsuse või kaamera järgi, siis missugused tehnilised parameetrid aitavad valida ootustele vastava dušisüsteemi? Kuidas leida usaldusväärne tootja, kelle dušisüsteemid ei hakka paari aasta pärast streikima, ei aegu tehnoloogiliselt, paistavad silma laitmatu kvaliteedi, muljet avaldavate omaduste ja uuenduste poolest ning muudavad igapäevased veeprotseduurid väikeseks elurõõmuks, millest ei tüdine?

Saksamaa ettevõtte GROHE dušisüsteem Euphoria SmartControl annab hulga vastuseid. Muide, vähestele on teada fakt, et see Saksa ettevõte kuulub Jaapani sanitaartehnika kontsernile Lixil Water Technology, mis on kogu maailmas tuntud sanitaartehnika uuenduste poolest. Ka Euphoria SmartControl on suurepärane näide selle kohta, milliseid uuendusi suudavad Saksa ja Jaapani tehnoloogid ja insenerid ühisel jõul mugavuse ning kasutusmõnu heaks rakendada. Aga kõigest järgemööda.

GROHE

Tänapäevane juhtimine

Kui otsite tänapäevast dušisüsteemi, pöörake kõigepealt tähelepanu sellele, kas see on juhitav hoobade või nuppudega. Nüüdisaja dušisüsteemid on mugavuse ja veesäästlikkuse jaoks juba nuppudega juhitavad, ent Euphoria SmartControl tõuseb esile koguni nende seas. Juba nimi isegi vihjab, et Euphoria SmartControlil on süsteem SmartControl, mille abil saab nuppe vajutades ja keerates nii veejoa valla päästa ja sulgeda kui ka määrata selle tugevuse ja temperatuuri.

See moodul on muutnud dušisüsteemi juhtimise mitte pelgalt mugavaks, vaid enamgi veel — intuitiivseks. Nagu ütles üks tuttav neiu, kellel on kodus SmartControl: „Duši all ei pea pead vaevama, kuidas veesurvet reguleerida, sest kõik toimub justkui iseenesest." Tuleb välja, et reguleerida duši veejoa tugevust ja temperatuuri sama hajameelselt kui otsida autoroolis raadiojaama sagedust, võib olla uskumatult hea asi.

Erinevad joarežiimid vastavalt sinu soovile

Tõelisel veeprotseduuride austajal oleks raske kujutleda tänapäevast dušisüsteemi ilma mitme joarežiimita. Euphoria SmartControl 310-l on neid kaks. Süsteemil on suur eelis — mõlemat juga saab lasta nii koos kui ka eraldi. PureRain meenutab õrna suvevihma ja on mõeldud lõõgastumiseks, ActiveRain vallandab võimsa masseeriva joa, mis on piisavalt tugev, et pesta maha seep ja loputada välja šampoon.

Euphoria SmartControl 260-l on kolm joarežiimi: mahedalt embav Rain, lõõgastav SmartRain ja masseeriv Jet, mida reguleeritakse spetsiaalse dušipeasse paigaldatud nupuga.

GROHE

Disaini tähtsus

Ehkki Euphoria SmartControl kütkestab ennekõike oma uuenduslikkusega, on tootja palju tähelepanu pühendanud ka disainilahendustele ja detailidele. Euphoria SmartControli dušipihusti paigaldatakse mugavale varrele, mis pöörleb 180 kraadi. Paigaldussüsteemiga QuickFix pannakse kiiresti ja hõlpsalt paika duši tugipost. Käsiduši kõrgust saab kergesti reguleerida individuaalse vajaduse järgi.

SmartControli süsteemil on kompaktne korpus koos väikse riiuliga, millele on mugav asetada šampoon või seep. Muide, valida saab ka selle riiuli pinda — läikiv ja vastupidav kroomist StarLight või elegantne akrüülklaasist MoonWhite. Eeliste loendist ei saa kõrvale jätta Euphoria SmartControl 310 dušipihustite kuju valikut — see võib olla ümmargune või nelinurkne.

GROHE

Kas see on tõesti seda väärt?

Küsimus, mille esitab endale mis tahes asja või teenuse soetamisel iga inimene. Dušisüsteemide Euphoria SmartControl hind jääb tuhande ja pooleteise tuhande euro vahele. Kui sattuda peale üpris tihti korraldatavatele kampaaniatele, võib sellise dušisüsteemi endale saada ka vähem kui kaheksasaja euroga, mis on keskmise klassi nutitelefoni hind, kuigi väärtus ei ole võrreldav — me ju investeerime mitte ainult interjööri ja mugavusse, vaid ka heasse enesetundesse.

Aga kui see tundub ikka liiga kallis, soovitan lihtsalt riskida — veeprotseduuride ajal kogetav eufooriatunne peseb need kahtlused varem või hiljem maha!

