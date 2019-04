6 olulist punkti, mida perele uut korterit valides silmas pidada

Uut kodu ei otsita oma perele just iga päev. Korter ostetakse mõnikord lausa kümneteks aastateks ja seega peab otsuse põhjalikult läbi mõtlema. Kui plaan paika pandud, võib sadade pakkumiste seast õige leidmine kujuneda aga üpris suureks väljakutseks

Seepärast olemegi kokku kogunud kuus olulist punki, mida peaks kindlasti silmas pidama, et uus kodu ka aastate pärast kõigile soovidele vastaks.

Asukoht

Kõige olulisem mistahes kinnisvara soetamisel on kindlasti selle asukoht. Hea asukohaga kodu muudab igapäevaelu mugavamaks ja lühike maa näiteks tööle või kooli hoiab kokku nii aega kui ka raha. Kesklinna lähedal asuv kinnisvara on tavaliselt ka paremini kaitstud kinnisvaraturul toimuvate kõikumiste eest, sest seal on nõudlus kõrgem ning nii ka investeering kindlam. Kui hind langeb, langeb see vähem, kui tõuseb, siis tõuseb, aga rohkem.

Ümbruskond

Kui kodu valima hakata, peaks kindlasti arvestama, mis selle ümber asub ja kuidas piirkond areneb. Tähtis on aru saada, mis hakkab aastate jooksul selle ümbruses toimuma. Kui on näha, et piirkond pidevalt uueneb ning areneb, tähendab see, et kodu on hea investeering, mis aastatega ainult kasvatab oma väärtust.

Koolid, lasteaiad

Pere kõige pisematele on oluline, et ümbruses oleksid head koolid ja lasteaiad. Hommikul mitu tundi autos või ühistranspordis veeta, et kõik lapsed päevaga alustada saaksid, raiskab arutult aega ning lööb ka vanemal päevarütmi sassi.

Sääse Kodu Sääse Kodu

Igapäevatoimetused ja vaba aeg

Kui argitoimetused tehtud, on oluline, et vajalikud toidukaubad saaks kiiresti ja lähedalt kätte. Samuti on hea, kui lähiümbruses on perele mõnusaid vaba aja veetmise võimalusi. Kaubanduskeskusedki võiksid asuda lähedal, et vajadusel uusi kodukaupu või riideid osta. Arvestama peaks roheluse ja parkide lähedusega, sest koos värskes õhus veedetud aega ei asenda miski.

Ühistransport

Koju pääsemine ja sealt liikumine peab igal juhul mugav olema. Kui peres on auto, saab muidugi seda kasutada, kuid hea ühistranspordiühendus on väga oluline. Olenevalt vanusest on lastel ikka omad tegevused ja kui vanematel pole vaja auto peale palju kulutada, jääb raha üle muude lõbusate tegevuste jaoks.

Tulevikuplaanid

Veidi pikemalt ette planeerides peaks kindlasti mõtlema sellelegi, mis saab siis, kui tulevikus peaks tekkima soov taas kolima hakata. Siin ongi oluline arvesse võtta kõiki eeltoodud punkte, sest need määravad selle, kui lihtne on kodu hiljem müüa või kui palju saab renditulu küsida.

Sääse Kodu Sääse Kodu

Hea kodu vastab kõigile eelnimetatule

Hea asukohaga, kesklinnast ainult kaheksaminutilise autosõidu kaugusel, Mustamäe piiril asuva Sääse kodu moodsad kolme- ja neljatoalised korterid on loodud just neid punkte silmas pidades. Maja asub Mustamäe parimas asukohas, otse Mustamäe keskuse kõrval ja ühistranspordipeatuste vahetus läheduses. Ümbruskonnast leiab mitmeid koole ja lasteaedu ning vabaks ajaks on tegevust nii siseruumides kui ka mõnusates parkides. Kui mõne aja pärast peaks tekkima soov kodu müüa või välja üürida, saab küsida ka korralikku hinda. Uuri Sääse kodu kohta täpsemalt nende kodulehelt ja vali oma pere uus kodu välja juba täna.