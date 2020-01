5 nippi väikese elutoa sisustamiseks

1. Mugav diivan ei pea tingimata olema suur. Vali kitsaste käetugede ja väiksema istumissügavusega diivan, mis võtab vähem sentimeetreid ning jätab rohkem ruumi elamiseks. Pehmust saab diivanile lisada dekoratiivpatjade ja pleedidega.

Pea meeles, et mööblisalongis võivad mõõdud tunduda eksitavad, sest avaras ruumis mõjub diivan palju väiksemana. Kodus tasub teha eeltööd ja kõik täpselt üle mõõta.

2. Sobita sirge diivan tumbaga. Sirge diivan annab suurema vabaduse mööbli ümberpaigutamiseks ja reeglina võtab ka vähem ruumi. Sinna juurde tasub hankida eraldiseisev tumba, mida saad vajadust mööda kasutada jalatoe, istumiskoha või koos kandikuga kohvilauana.

3. Kasuta peegleid ja klaasi. Peegeldused aitavad ruumil suuremana paista. Näiteks on AYTM-i kollektsioonis toonitud klaasiga peeglid, mis mõjuvad seinal dekoratiivselt. Samuti aitavad klaasist vaasid ja muud aksessuaarid valgusel läbi ruumi liikuda.

4. Vali diivanile kergesti puhastatav kangas. Väikses ruumis paistab segadus rohkem välja. Et hoida elutoas korras muljet, kanna hoolt selle eest, et pehme mööbel (mis sageli on silmatorkavaim) oleks alati puhas.

5. Osta vähem, aga hoolega valitud asju. Väikest elutuba ei tasu asjadega üle kuhjata. Vali omale aksessuaarid, mis sind kõnetavad, on isikupärased ja koguvad ajas väärtust.

