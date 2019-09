15-aastase kogemusega aknakatete tootja: seda, kas kardin ülejäänud ruumiga kokku sobib, vaata viimasena

Aknakattetootjal Aknakate OÜ täitus sel aastal 15 tegutsemisaastat. Väärika juubeli puhul tegime juttu firma tegevjuhi Virko Raagmetsaga. Rääkisime nii sellest, kuidas kõik alguse sai ja milliste raskustega on rinda pistetud, kui ka sellest, kuhu on praeguseks jõutud.

Virko, teie firmal Aknakate OÜ täitus sel aastal 15 tegutsemisaastat. Ettevõtluses on see juba päris väärikas juubel. Mis te ise arvate, mis seisab pikaaegse edu taga?

Peamisteks märksõnadeks on ikka meeskonnatöö ja efektiivsus. Me mitte ainult ei räägi, kuidas saaks asju paremini ja tõhusamalt teha, vaid me töötame koos kogu meeskonnaga ideed ja mõtted läbi, et olla täpsemad ning, mis põhiline, et iga töötaja töö oleks kiirem ja lihtsam.

Kas 15 aastat on möödunud kui linnulennul või on tulnud ka raskustega rinda pista?

Eks aeg lendab ikka linnutiivul. Ei suuda siiani uskuda, et meie algusest on juba 15 aastat möödas. Aga oleme ju üle elanud 2008. aasta majanduslanguse, mis andis kindlasti tugeva ja kiire tõuke meie arengule. 2008 oli see aasta, kus arveid oli maksta miljoni eest, aga kontol oli reaalselt vaid 10 000 krooni. See pani kiiresti tegutsema ja otsima võimalusi ning lahendusi, kuidas oleks võimalik turgu laiendada ja kuhu võiks veel oma tooteid suunata ning müüa.

Kuna meie kasv on igal aastal 20–30%, siis seisame iga kord silmitsi uute probleemidega, mis on seotud info liikumise ja tootmisjuhtimisega. Sellest tulenevalt tuleb leida ka kiireid lahendusi.

Tähtpäevade ajal on ikka kombeks tagasi vaadata. Lähme ka meie tagasi päris algusse. Kuidas sündis Aknakate OÜ?

Kaks head sõpra mõtlesid, et võiks koos ka äri teha ja sai pisut maad uuritud ning ringi piilutud, millega teised tegelevad. Ei läinud kaua, kui puutusime kokku sõbranna isaga, kes töötas Sunorekis. Oli aru saada, et neil läks ikka päris hästi ja ega me siis saanud kehvemad olla.

Alustasime Peterburi maanteel ühe kontormaja keldris, kus sai kõik tehtud käepäraste vahenditega. Ega alguses pole kohe võtta kõiki uhkeid tehnikavahendeid, lahendused tuli ise välja mõelda. Sai vaadatud suuri tehasekatalooge, millest ammutasime inspiratsiooni. Meie esimene rulootootmislaud sai ehitatud pildi järgi, kasutades vaid mööbliplaati ja alumiiniumprofiile.

Praeguseks on teil võrdlemisi palju uusi ja moodsaid nišše, eesotsas motoriseeritud lahendustega. Kuidas oli aga tol ajal? Millest alustasite?

Esialgu tootsime vaid püstlamellkardinaid ja saime kiiresti aru, et sellega kaugele ei jõua. Mõne kuu möödudes hakkasime tegelema juba ruloode valmistamise ja muude toodetega. Me alguses ei jaganud nendest mootoritest ja üldse kardinatest mitte tuhkagi, kõik tuli algusest peale ise välja nuputada. Kui oled juba lapsest saati harjunud asju lahti võtma ning uurinud, kuidas miski töötab, siis ülejäänu on juba ajalugu.

Aga tulles nüüd tagasi tänapäeva, nende motoriseeritud lahenduste juurde. Kuivõrd eelistatud on praegu kõikvõimalikud nutikad lahendused?

Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on motoriseeritud lahendused nüüdseks väga populaarsed ning võib isegi öelda, et tõusuteel. Motoriseeritud lahendustega tegeleme oma töös iga päev ning inimesed tunnevad nende vastu aina rohkem huvi. On näha, et projekteerijad juba mõtlevad uute majade puhul ka motoriseeritud lahendustele.

Nutiajastu on käes ja iga inimene mõtleb tänapäeval, kuidas teha oma elu veelgi mugavamaks ja muuta hõlpsamaks igapäevakasutuses olevad tooted. Eraisikud soovivad oma kodudesse mugavaid lahendusi, mida oleks võimalik juhtida kas siis internetikeskkonnast või mobiiltelefonist äpi kaudu ja praegu on kõik need võimalused olemas.

See 15-aastane kogemus on andnud meile võimekuse ja teadmised, suutmaks projekteerida suuri hooneid, kus on vaja juhtida näiteks kolmesadat erinevat kardinat.

Aknakate OÜ

Kardinaidki saab sättida ühtsesse süsteemi temperatuurianduritega, mis annavad ruumi ülekuumenemisel kardinatele märku end sulgeda. 15 aastat tagasi ei osatud ilmselt mõelda, et veel mõned aastad ja toas toimetavad sinu asemel kõiksugu targad süsteemid. Kuivõrd keeruline on olnud uuendustega kaasas käia?

Mina olen alati lähtunud sellest põhimõttest, et ise pead neid nutilahendusi oma igapäevases elus kasutama just selleks, et oskaksid oma klientidele nõu anda ja uuendustega kaasas käia. Alati kui midagi uut ja põnevat tuleb, proovime selle omal nahal järele. Kindlasti tuleb ise piisavalt innovatiivne olla, et mõelda oma toodetele juurde erinevaid lahendusi ja võimalusi. Võib ehk öelda, et väga keeruline pole see olnud, pigem andnud avastamisrõõmu juurde.

Praegu me ei piirdu ainult kardinate juhtimisega, vaid on olemas lahendused, mis annavad võimaluse juhtida koguni tervet oma majapidamist, alustades tuledest nii sees kui ka väljas ja garaažiustest ning lõpetades koerajoogikausiga, mida saab vastavalt välistemperatuurile soojenema panna, ja seda kõike vaid oma mobiiltelefonis.

Kontrast algusaegadega on vist suur?

Jah, on tõesti. Alguses julgesime teha ainult kahemeetriseid ruloosid, kui praegu valmistame kuni seitsmemeetriseid. Motoriseeritud lahendused on kindlasti pakkunud väljakutset ning loonud uusi võimalusi.

Kui vanasti sooviti kardinaid tuppa, siis tänapäeval soovib suur osa saada kardinaid juba ka õue fassaadile. Ilmad lähevad suviti aina soojemaks ning üha rohkem soovitakse saada väliskardinate lahendust, mis tagab suviti jahedama ruumi ilma suurema elektrikuluta, mille võib endaga kaasa tuua näiteks õhksoojuspump.

Aknakate OÜ

Kas motoriseeritud lahendused on juba klassikalised lahendused üle võtnud või on turg pooleks? Millised on üldse klientide enim armastatud lahendused? Mis on aknakatete maailmas n-ö müügihitt?

Käibe poolest on ehk tõesti pooleks, aga koguseliselt jäävad motoriseeritud lahendused klassikalistele veel alla.

On näha, et rulood on siiani väga populaarsed, kuid palju müüme ka pehmet kardinat.

Kindlasti on viimase aja popp toode olnud voldikkardin. Voldiku võimalus ja mugavus liigutada kardinat mõlemas suunas, nii alt üles kui ka ülevalt alla, on kogunud klientide seas väga palju populaarsust, sest see annab võimaluse katta akna alumine pool, takistamata samas ülevalt valguse läbipääsu.

Aknakate OÜ

Mida aknakatte valikul üldse tähele panna? Peale selle, et see ruumi ülejäänud muljega kokku läheks?

Kuna tänapäeval võivad arhitektuurilised lahendused olla kohati nii keerulised, siis esialgu tuleks vaadata, mida on üldse võimalik seda tüüpi akna ette paigaldada. Teiseks tuleb jälgida, mis on konkreetses olukorras kõige praktilisem ja asjakohasem. Viimaseks tuleks siis vaadata, kas see ülejäänud ruumiga kokku sobib.

Kindlasti on teil 15 aastaga tekkinud ka kindel püsiklientuur. Meenub teile ehk mõni toredam tagasiside või kogemuslugu seoses rahulolevate klientidega?

Võib-olla viimase aja kõige erksama mälestuse on loonud uute kardinate omanikud, kes ei olnud oma toodetega väga rahul. Nimelt on tegemist uue Tallinna vanglaga, kuhu paigaldasime erinevate osakondade vahelistele suurtele akendele pea täies ulatuses katvad motoriseeritud rulood, mis takistavad vangidel osakondadevahelist suhtlemist. Ja võite siis arvata, kas kinnipeetavad olid sellega rahul.

Samas on meil objekte, kus klient on otsinud juba aastaid tulutult lahendust ja me oleme suutnud erinevaid tooteid kokku sobitades võimaluse leida, lahendades nende võimatud probleemid.

Ja lõpetuseks. Mida soovitaksite inimesele, kes ise aknakatete maailmas hästi ei orienteeru?

Kui puudub igasugune visioon ning ülevaade kardinatest, siis soovitame kindlasti tulla meile külla. Kohapeal on inimesed, kes oskavad oma nõu ja jõuga leida kõige parema lahenduse ning soovitada võimalikke variante.

Meie tehasesalongis on erinevad lahendused ning näidised kõik väljas, andes inimesele parema visiooni sellest, mis võiks talle endale meeldida.

Kui aga pole võimalik kohale tulla, tasub alati saata pilt oma aknast, sest ka nii saame nõu anda ja leida sobiva lahenduse.

Vaata lähemalt: aknakate.ee