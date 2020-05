KUULA SAADET | Moodne Kodu: kuidas saada hoovi peale üle küla lipp?

Nagu ikka tutvustab Moodsa Kodu podcast koostöös oma ala parimate spetsialistidega uusimaid trende, nippe ja trikke nii kodu ehitamisel kui ka kujundamisel. Seekord keskendume sellele, kuidas saada lihtsa vaevaga endale hoovi peale üle küla lipp.

Värskes saates on külas Lipuvabrik OÜ tegevjuht Karina Tõeleid, kelle kohta võib öelda, et tegemist on tõelise lipuspetsialistiga. Kui tema mööda Eestit ringi sõidab, näeb tema spetsialiseerunud pilk ära iga lipu ja selle hingeelu. Karina teab täpselt, kuhu lipumast paigutada, kui kõrge see võiks olla ja millise kinnitusega saab lipu kõige kergemini masti. Lisaks tutvustab ta lahendust, kus lipumasti saab üles vähem kui kahe tunniga. Kuidas täpselt, seda kuula juba saatest!

Saatest saad vastused ka küsimustele, miks me üldse peame aeg-ajalt riigilipu heiskama ja mida muud võiks lipuvardasse lehvima panna? Kas lipumast peab alati olema valge ja kuidas õpetada lapsi juba maast madalast lippu austama? Seda ja palju muud saad teada, kui kuulad Moodsa Kodu podcast’i uut osa: