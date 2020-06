Rohkete hüvedega idülliline Lagedi Kodu ootab sind

Tallinna lähistel Lagedil, Pirita jõe vahetus läheduses asuvad parkmetsadega ümbritsetud loft-stiilis kõrgete lagede ja suurte õuealadega ridaelamud ning paarismajad on ideaalseks koduks elanikele, kes unistavad suurepärase linnaühendusega, turvalisest, looduskaunist ja madalate ülalpidamiskuludega elukohast. Rae vallas asuv Lagedi Kodu koos kiire linnaühendusega liidab linnamelu ja maaelu võlu.

Tallinn on lähemal, kui arvad, ja Lagedi on omanäolisem, kui ehk tead



Rong, mis peatub uusarendusest mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel, viib veidi üle tunnise intervalliga Ülemistele 8 ja Balti jaama 17 minutiga. Autosõit kesklinna kestab kuni 15 minutit. Asukoht Tartu ja Narva maantee vahelisel alal ning raudtee läheduses tagab liikumisvõimaluse mitmel suunal nii Tallinnasse kui ka mujale Eestisse ja tulevikus Rail Balticuga ka kaugemale Euroopasse.

Lagedil tegutsevad uuenenud põhikool ja uus lasteaed, mis asuvad Lagedi Kodust kõigest 750 meetri kaugusel. Vähem kui 10 kilomeetri kaugusel asub Jüri gümnaaasium, mille uus hoone valmib 2023. aastal. Koos ridaelamute ja paarismajadega rajab arendaja piirkonda üle 1,2 hektari suuruse valgustatud pargiala koos palliplatsi, kelgumäe ja mänguväljakuga. Lisaks Lagedi valgustatud kergliiklusteedele ja terviseradadele võimaldavad sportlikku ning tervislikku elustiili harrastada rohkete võimalustega Jüri ja Loo spordihooned, 15-minutilise autosõidu kaugusel asuv golfikeskus, uhiuue laudteega Mädajärve matkarada ning 30-minutilise rongisõidu kaugusel asuv Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala.

Lagedi teevad omanäoliseks ratsatallid ja alevikku läbiv Pirita jõgi, mille kaldaid ühendab rippsild, ning jõe vahetusse lähedusse rajatav moodsa arhitektuuriga elamuarendus Lagedi Kodu.

Kvaliteetsed ja ökonoomsed lahendused



Raadius Arhitektide projekteeritud majad ehitatakse raudbetoonist vundamendile ja Bauroc Ecoterm 375 kiviplokist välisseintega. Fassaadil moodustavad tasakaaluka koosluse krohv, puit ja plekk. Majade aknad ja klaasuksed on kolmekordsest klaaspaketist plastraamis. Eluruumides katab põrandaid naturaalne tammepuidust spoonparkett, pesuruumid on sisustatud kvaliteetse Grohe ja Hansgrohe sanitaartehnikaga ning valikus on ka Balteco vann. Sooja annab Thermia maaküttesüsteem ja puhta õhu tagab soojustagastusega ventilatsioon.

Majad on avarad ja valgusküllased, elutoas kuni viie meetri kõrguste lagedega. Koos vahekorrusega on ridaelamuboksi suurus 90 m2 (kolm magamistuba + vahekorrus) ja paarismaja osa suurus 130 m2 (kolm magamistuba + vahekorrus), peale selle auto varjualune koos kahe parkimiskohaga ja terrass koos suure õuealaga.

„Kuna oleme ka varem sarnase tehnoloogilise lahendusega elamuarendusi rajanud, siis kogemuse põhjal saan kinnitada, et Thermia maaküttesüsteem, soojustagastusega ventilatsioon ja Bauroc Ecoterm 375 plokk tagavad madalad ülalpidamiskulud,“ kinnitas Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik ning lisas, et aasta lõikes on keskmine küttekulu ühes kuus sõltuvalt tarbimisest vaid 50–70 eurot.

Majad ehitatakse välja kahes etapis. Esimeses etapis valmivad käesoleva aasta suve lõpus kaksteist ridaelamuboksi ja kuus paarismaja osa, millest enamik on endale juba omaniku leidnud. Ülejäänud üheksa ridaelamuboksi ja kaheksa paarismaja osa plaanitakse anda elanikele üle 2021. aasta esimesel poolel.

Pikaajalise kogemuse ja hea käekirjaga arendaja



Everaus Kinnisvara on alguse saanud elamuarendusprojektist Uuesalu Kodu, mille raames arendati Tallinna lähistel asuvas Uuesalu külas välja ligi 50 modernset, mugavat ja kodust ühepereelamut. Nüüdseks on kõik arendaja projektid koondatud katusbrändi Everaus Kinnisvara alla. „See annab klientidele kindluse, et olenemata projektist võivad nad oodata meile omast parimat kvaliteeti nii tootelt kui ka teeninduselt,“ selgitas Janar Muttik.

Everaus Kinnisvara rajab ühtse arhitektuuriga terviklikke elu- ja ärikeskkondi. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab arendaja arenduste kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine ja müük. Arenduste ehitamisel ollakse ühtlasi peatöövõtja, mis tagab omakorda parima kvaliteedi ja personaalse lähenemise. „Pöörame suurt tähelepanu ehitiste kasutusmugavusele ja disainile. Ruumilahendused on põhjalikult ja kaalutletult läbi mõeldud. Kasutame neutraalseid ja puhtaid toone ning jälgime, et ehitiste välis- ja siseilmed moodustaksid ühtse modernse terviku,“ sõnas Janar Muttik.

Ettevõtte omanikel ja juhtidel on pea 15-aastane kinnisvaraarenduste rajamise kogemus.

Vaata lisaks www.everaus.ee või kirjuta aadressil janar@everaus.ee.