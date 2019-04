VÕITJAD | Aasta tehasemaja 2019 parimad on selgunud!

Loe veel

Lisaks: VELUXi eripreemia parima valguslahenduse eest ja ESSVE eripreemia võitja

Puitkarkass fassaadi- ja katuseelemendid

Üldpind: 17 250 m2

Arhitekt: ALA Oy

Insener: Karel Koitla (puitkarkass elemendid)

Peatöövõtja: YIT Rakennus Oy



Eesti tootjal on olnud märkimisväärne roll Helsingi uhke uue raamatukogu väärika välisilme sünnil. Hoone on kavandanud ALA arhitektid Soomest (Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Samuli Wooston meeskonnaga). Sel rahvusvaheliselt kõrgetasemelise arhitektuuri ja märgilise tähendusega objektil on keeruline geomeetriline vorm, mis esitas tootjale suure väljakutse alates projekteerimisest kuni elementide tehases tootmise ja objektil püstitamiseni. Hoonel on efektne eritöötlusega puidust fassaad, mis on tootjal targalt ja innovatiivselt läbi mõeldud ning valmistatud. Tootja meisterlikkust näitavad nii negatiivse kalde alla paigaldatud seinaelemendid kui ka erandlikult suure massiga katuseelementide paigaldus (kuni 9000 kg). Tarka ja innovatiivset lähenemist kirjeldab ka 3D-modelleerimise kasutamine puitkarkass-seinaelementide täpseks tootmiseks — pea kõik elemendid on tootjal täppistööna toodetud ja paigaldatud. Projekti realiseerumine näitab tootja tarkust ja head riskitunnetust.

Velux tõi projekti juures välja selle, et projekteerimisel on arvestatud loomuliku päevavalguse kasutamist, mis on üheks oluliseks kujunduselemendiks nii päeval kui ka õhtul.

Puitkarkass moodulmaja

Üldpind: 3914 m2

Arhitekt: SR-K Architects

Insener: Kodumaja Projekteerimise OÜ

Suuremahuline ja keerulise kujuga krundil paiknev hoone on moodultehnoloogias tootmiseks oskuslikult lahendatud. Kõrge puithoone on kaetud ilmastikukindla ja visuaalselt ilusa plaatviimistlusega. Rõdude lahendus on hästi läbimõeldud ja väljatöötatud, et nad varjestaksid siseruume ühtlasi päikese eest.

Ristkihtliimpuidust (CLT) ja liimpuidust (GLT) hooned

Üldpind: 8600 m2

Arhitekt: Ott Kadarik, Mihkel Tüür, Aleksei Petrov, Kadri Tamme (sisearhitekt)

Insener: Peetri Puit OÜ & Resand AS

Peatöövõtja: Vilcon Ehitus OÜ

Hoone arhitektuur on efektne ning toob mitmekülgselt ja julgelt esile puidu kui ehitusmaterjali erinevaid rakendusvõimalusi. Puitu on kasutatud nii kandvas konstruktsioonis kui ka interjööris, kusjuures puidust konstruktsioone ja detaile ning elemente on eksponeeritud maksimaalsel ning parimal võimalikul moel. Puidust seina- ja põrandapinnad loovad rahuliku fooni ja ruumidesse meeldiva töökeskkonna. Arhitektuur ja materjalikasutus toetab tugevalt ettevõtte olemust ja põhitegevust. Märkimisväärne on ka puidu kasutamine suure tootmishoone kandekonstruktsioonides.