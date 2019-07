Unistus puitmajast on asendunud Cedrali voodrilaudade iluga

Puitfassaadide ajastu asemele astub tugevamate kiudtsementmaterjalide mood. Majaehitajad otsivad üha sagedamini lahendusi, mida iseloomustaks peale naturaalsuse ja elegantsi ka pikaealisus, ainulaadsus ja kerge hooldus.

Praktilisus ja esteetika





Tartu lähistel oma maja ehitava mehe ja naise unistus oli puitmaja. Fassaadiviimistlust valides võttis paar siiski arvesse ka praktilisi vajadusi — nad soovisid materjali, mis ei nõuaks nii palju hooldust kui puit. Kui tulevased majaomanikud olid uurinud alternatiive puitlauale ja avastanud Cedrali voodrilauad, mõisteti, et neil laudadel on mitu olulist omadust: pikaealisus, vastupidavus, hea värvigamma ja puidule sarnanev struktuur, mis võimaldab luua kauni väljanägemise.

„Ma olen ise füüsik. Uurisin nende materjalide kohtan, need on tõesti vastupidavad ja sobivad meie kliimasse. Kiudtsemendile antakse pikk garantiiaeg ja seda on lihtne hooldada,” rõõmustab majaomanik Siim valiku üle.

Fassaadi katmine käis kiiresti — umbes 268 m2 hoone sai voodrilaudadega kaetud nelja päevaga. Välisviimistluse valimisel leidis paar veel ühe kiudtsementlaudade eelise — neid saab paigaldada ka talvel. „Ehitame maja talvel valmis, seame end kohe sisse ja juba võibki elada — ei pea kevadet ootama ega ilmaaegu kütma,” täheldab Siim praktilist kasu.

Kiudtsemendist voodrilauad osutusid võitjaks ka tänu soodsale ekspluateerimisele. Tähtis oli veel ka mugavus — voodrilaudade paigaldamise järel ei pea tükk aega nende hoolduse pärast muretsema.

Üle 30 värvitooni annab ruumi loovusele





Kui tulevased majaelanikud hakkasid kodu ehitama, pidid nad arvesse võtma kogukonna soovi luua kogu kvartali hoonetele ühtne värvigamma. Katuse ja fassaadi jaoks tuli leida hallid toonid. Hallide värvivarjundite valik oli lai — valida sai viie variandi vahel.

Hiljuti küsitlesid Cedrali tootjad oma partnereid — 115 küsitlusele vastanud inimest pidas kiudtsementlaudade kõige väärtuslikumateks omadusteks tugevust ja head värvivalikut. Valida saab 30 värvi vahel. See on väga oluline ka arhitektide jaoks.

„Nii lai gamma tähendab praktiliselt süsimustast kuni metsa- ja liivakarva toonideni, kevadine, sügisene,” kirjeldab arhitekt ainuüksi rahulikke loodustoone imiteerivate värvide küllust.

Kui ta projekteeris Tartu lähistel männiku ja liivaste küngaste kõrvale maja, valis ta viimistluse, mis meenutaks oma naturaalsusega puitu ja sulanduks esteetiliselt ümbrusega. „Paljud valivad puitviimistluse, mis on praegu veel traditsiooniline, standardne variant. Aga kui tulevikku vaadata, siis metsa kõrval elades tuleb kolme või viie aasta pärast ikkagi uuesti puitu investeerida. Sellepärast valisime Cedrali voodrilauad,” räägib arhitekt, kes soovitab alati arvestada, millised saavad olema maja ülalapidamiskulud kümne või mõneteistkümne aasta pärast.

Kiudtsemendist voodrilauad püsivad tugevad aastakümneid ja nende värvitoon on peaaegu muutumatu. Tolmunud või ämblikuvõrkudega kattunud pindu on lihtne tugeva veesurvega puhtaks pesta ja lauad näevad taas välja nagu uued.

Kauakestvad ja keskkonnasõbralikud





Oma maja ehitusse investeerides ei ole tähtis mitte üksnes hind, vaid ka kasutatavate materjalide vastupidavus ja koostis. „See materjal ei luitu ega vaja hooldust ning kestab vähemalt kuni 50 aastat. Materjal on vastupidav kriimustuste ja atmosfääri mõjude suhtes. See ei ima tolmu ega pori. Tegu on keskkonnasõbraliku materjaliga,” teab kiudtsemendi parimatest omadustest rääkida sellega kaua aega töötanud UAB Eternit Baltic müügijuht Kaido Raja.

Ühed tähtsamad tehnilised omadused on paindetugevus, koormustaluvus, ultraviolettkiirguse- ja tulekindlus. BRE Green Guide’i nõuete järgi võib kiudtsemendi liigitada A+ klassi. Sellest valmistatud voodrilaudu ja plaate kasutatakse Euroopas laialdaselt rohkem kui sada aastat. Kiudtsement ühitub hästi paljude teiste ehitusmaterjalidega, mis muudab renoveerimise lihtsaks.

Oma omaduste poolest edestavad kiudtsementlauad plastist ja puidust voodrilaudu. Erinevalt puidust ei „liigu” kiudtsement ja fassaad püsib pikka aega muutumatu.

„Need materjalid on ökoloogilised ning ei erita keskkonda mingeid kahjulikke ühendeid,” ütleb Vilniuse Gediminase tehnikaülikooli ehitusmaterjalide ja tuleohutuse teaduskonna dotsent Ramunė Žurauskienė. „Kui võtame fassaadi lahti ja soovime seda utiliseerida või ümber ehitada, saame voodrilaudu kasutada muude materjalide valmistamiseks.”

Arhitektid armastavad seda mitmekesisuse pärast





Piisab minimaalsest koolitusest, et õppida paigaldama kiudtsemendist voodrilaudu või plaate. Ühtlasi on neid lihtsam ümber töödelda kui sarnaseid naturaalseid tooteid. Neid on kerge lõigata. Neil on välisdetailid, välimised ja sisemised nurgad. „Neid saab hõlpsalt kohandada vastavate ruumide ja mahtudega. Voodrilaud ise võib olla sileda pinna või puidutekstuuriga. Kasutada saab erinevaid kinnitusmeetodeid, katta vertikaalselt või horisontaalselt, valida Classic või Click. Kui klient soovib, võib selle materjaliga mängida nii vormi kui ka katmise osas olenevalt sellest, millist fassaadi luua soovitakse. Täielik loomevabadus,” ütleb arhitekt.

Arhitektidele meeldivad Cedrali materjalid nende sobivuse pärast nii klassikalistele kui ka modernsetele fassaadidele. Ehkki eestlased eelistavad traditsioonilist klassikalist varianti, otsitakse aina sagedamini erilisi projekte, näiteks vuugivaba fassaadi loomisel kaetakse maja vahedetailideta.

Maja ehitamisel eelistatakse üldjuhul rahulikke maa- ja metsatoone, kuid voodrilaudadega on võimalik kergesti tekitada ka erksam rõhuasetus, mis rõõmustab nii hoone projekteerijat kui ka omanikku. Cedrali voodrilaudadega saab luua nii klassikalise, Skandinaavia disaini kui ka modernse fassaadi mulje.

Materjal sobib hästi ka tuulekasti katteks. See vahetab vähehaaval välja üsna kiiresti kuluvat puitu. Selline tuulekast kestab kaua ning ühtlasi loob fassaadi ja katuse tervikliku üldmulje. Peale selle, rikkalik RAL-värvipalett võimaldab tuulekasti katet hõlpsalt kohandada põhimaterjaliga.

Uue maja omanikele, kes soovivad hubast puumaja, aga mõtlevad selle miinuste peale, võimaldavad kiudtsemendist voodrilauad ühitada praktilisuse ja meelepärase esteetilise väljanägemise.

