Talvel kütab, suvel jahutab!

Eelmisel palaval suvel igatsesid paljud inimesed endale tuppa jahutavat konditsioneeri, sest toatemperatuur tõusis nii mõnelgi päeval üle 30 kraadi, mis tegi elamise äärmiselt vaevarohkeks ja ööd unetuteks. Samal ajal lülitasid aga moodsa õhk-õhk-soojuspumba omanikud oma seadme jahutusrežiimile ja nautisid mõnusalt jahedat kodukliimat.

Uue põlvkonna õhk-õhk-soojuspumbad ongi ehitatud niimoodi, et jahedal ajal ammutavad nad õhust soojust isegi karmi pakasega, vähendades sel moel olulisel määral kasutaja küttearvet, suvel aga muutuvad nad vajadusel tõhusaks konditsioneeriks, tagades toas mõnusa jaheduse ka tõelise kuumalaine korral.

Lisaks kütte- ja jahutusfunktsioonile kõrvaldavad uued õhksoojuspumbad õhust ka tolmu, allergeenid, hallituse ja muud lendlevad mikroosakesed, muutes ruumi õhu puhtamaks ja inimorganismile sobivamaks.

Kui traditsiooniliselt on seinale kinnitavad õhk-õhk-soojuspumba sisemoodulid olnud üsna ilmetu välimusega plastikkarbid, siis on näiteks Mitsubishi Electric asunud tootma kaasaegse disainiga soojuspumpa MSZ-LN, mis sobib kenasti ka moodsasse interjööri, pakkudes ka mitmeid värvivariante.

Nendel soojuspumpadel on ka 3D i-see infrapunasensor, mis tuvastab ruumis inimese tema kehatemperatuuri järgi, suunates õhunivoo tema suunas. Kahe autonoomselt töötava õhusuunaja korral võidakse suunata õhuvooge ruumi eri osades paiknevatele isikutele.

Kaasaegseid soojuspumpasid saab juhtida distantsilt, kasutades selleks nutitelefoni või tahvelarvutit. Nii näiteks võib kasutaja alandada hommikul kodust lahkudes toatemperatuuri tema poolt valitud tasemele, säästes sellega elektrit ajal, mil kedagi kodus pole. Enne koju jõudmist saab aga distantsilt tõsta temperatuuri jälle endisele tasemele. Nutikas öörežiiim vähendab seadme niigi madalat mürataset 3dB võrra ja elimineerib ka kõik märguanded, et oleks mõnusam uinuda.

Moodsa õhk-õhk-soojuspumba paigaldamine on suhteliselt kiire ja valutu toiming, ent nõuab samas kindlasti professionaalset meistrimeest, kes oskaks teile soovitada vajaliku võimsusega seade ning selle ka vastavalt tehase nõuetele paika panna. See tagab mitte ainult soojuspumba nõuetekohase funktsioneerimise, vaid ka tehasepoolse garantii.

Paigaldades sügisel uue põlvkonna õhk-õhk-soojuspumba, on teil talvel küttearved väiksemad ja kuumal suvel toad mõnusalt jahedad.