Sisekujunduslikku vabadust võimaldav nutikas küttelahendus

Uponor Smatrix Pulse on targa kodu lahendustega ühilduv põrandakütte automaatikasüsteem, mis võimaldab sisekujunduslikku vabadust ja mugavat ruumitemperatuuride juhtimist äpi või häälassistentide abil. Sinu moodsa ja nutika kodu tark abiline.

Maksimaalne mugavus kaasaegses kodus

Kohmakad radiaatorid, mis on vallutanud kodude aknaalused ning kipuvad olema ka suurimad tolmukogujad, ei ole sisekujunduselemendina just eriti kaunid.

Teie kodu võib küll olla suure hoolega ja maitsekalt sisustatud, kuid üks suur terasradiaator mõjub kui tõrvatilk kauni interjööri meepotis. Radiaatori peitmine mööbli või paksude kardinate taha ei ole samuti hea mõte, sest peidetud küttekeha ei suuda piisavalt soojust väljastada ning raiskab diivani taga redutades lihtsalt energiat. Seega on tavalised radiaatorid lisaks näotule välimusele ka tõelised ruumiraiskajad, mis piiravad loovust ja soove unistuste kodu või korteri sisustamisel.

Esteetilises mõttes on põrandaküte oluliselt parem valik. Põranda alla peidetud küttesüsteemid annavad teile ruumide kujundamisel pea täieliku vabaduse. Aknaalused ei ole enam küttekehadega hõivatud ja saate kodukujundamisel oma loovuse valla päästa. Ei mingeid piiravaid küttesüsteeme!

Aga mis siis, kui küttesüsteem ei ole mitte ainult nähtamatu, vaid ka ülimalt paindlik, mugav ja säästlik?

Uus Uponor Smatrix Pulse pakubki just sellist lahendust. Smatrix Pulse’i põrandakütte automaatikasüsteem on nutikas täiendus kaasaegsele ja stiilsele kodule. Süsteem koosneb muu hulgas kauni disainiga seinatermostaatidest, mis reguleerivad iga valitud ruumi temperatuuri ja jälgivad isegi ruumi niiskustaset kontrollerist, mille abiga ajamid küttevee just vajalikesse kontuuridesse suunavad. Kuid see pole veel kõik.

Smatrix Pulse’i sidemooduli abiga on sinu küttesüsteem jälgitav ja juhitav nii nutitelefoni kui ka häälassistente Google Home ja Amazon Alexa toetavate seadmetega. Mitte ainult stiilne, vaid ka nutikas.

Ja seegi pole veel kõik. Smatrix Pulse’i süsteem võib juhtida ka põranda-, seina- või laejahutust, niiskuse eemaldamist ja ventilatsioonisüsteemi. Smatrix Pulse’i kontroller on tõeline multitalent!

Vaata ka videot:

Kaasaegne disain ja lihtne kasutatavus

Smatrix Pulse on veepõhise põrandaküttesüsteemi juhtseadmete kogum, millega reguleeritakse teie korteri või maja temperatuuri. Intuitiivset süsteemi on lihtne paigaldada ja hooldada ning seda saab mugavalt nutirakenduse või häälassistendi kaudu juhtida. Peale selle näeb see kaasaegne ja stiilne välja! Smatrix Style termostaatidel on tagasihoidlik õhuke disain, mida on kerge ruumi sisekujundusega sobitada. Nende musta ja valget värvi termostaatide kasutuslihtsus ja disain on saanud ka tunnustuse ühe rahvusvaheliselt hinnatuima innovatsiooniauhinnaga Plus X Award.

Nutikodu seadmetega, nagu Amazon Alexa või Google Assistant, on Smatrix Pulse’i süsteemi veelgi mugavam kasutada. Ütlete näiteks: „Alexa, palun elutuba kaks kraadi soojemaks!“ Lihtne, kas pole?

Smatrix Pulse toetab ka KNX-süsteemi ühendatud seadmeid, seega ühildub Smatrix Pulse ka juba olemasolevate KNX-baasil toimivate targa maja lahendustega.

Personaalsed mugavusseaded

Smatrix Pulse’iga saate seadistada küttesüsteemis isiklikud kütteprofiilid. Jahedamad ruumid tööl olemise ja puhkusereisi ajaks, madalam temperatuur öises magamistoas, eelsoojendatud vannituba hommikuse duši tarvis? Pole probleemi – Smatrix Pulse’i äpiga saate määrata erinevad kütmisprogrammid igale ruumile eraldi või juhtida kogu elamu kütet ühekorraga.

Automaatne tasakaalustamisfunktsioon jälgib ümbritseva keskkonna muutusi, õpib ja kohaneb nendega, et tagada alati optimaalne temperatuur.

Paigaldasite uue vaiba? Smatrix Pulse'i saab sellest aru ja lisab veidike temperatuuri, et kompenseerida vaiba soojustakistust. Ja seda kõike ilma vajaduseta teha keerulisi ümberarvutusi või muudatusi süsteemi seadistustes. See toimub automaatselt, säästes aega, energiat ja kulutusi. See on äärmiselt lihtne ja mugav.

Uponor Smatrix Pulse on teie kaasaegne abiline

Stiilne kodu, kus puuduvad kohmakad küttekehad – nautige põrandakütte eeliseid nii mugavuses, madalates küttekuludes kui ka sisekujunduslikus vabaduses. TEIE otsustate, milline teie kodu välja näeb!

Kui sul on lisaküsimusi või soovid seda nutikat süsteemi ka enda koju – küsi Smatrix Pulse põrandakütteautomaatika pakkumist siit.